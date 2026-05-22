Colombia

Iván Cepeda se impuso en la puja electoral sobre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según encuesta Invamer

Aunque distintos candidatos lograron niveles importantes de respaldo entre los votantes en Colombia, el aspirante del Pacto Histórico se mantiene al frente de la contienda, a solo diez días de la primera vuelta

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Pintura acuarela de tres personas: una mujer con micrófono, un hombre con brazos cruzados, y otro hombre. Fondo con flechas roja descendente y verde ascendente.
Iván Cepeda tiene la mayor intención de voto en comparación con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una nueva medición de intención de voto en Colombia volvió a mover el panorama electoral y dejó variaciones importantes entre los principales aspirantes a la Presidencia de la República, en un escenario que sigue mostrando ajustes en la preferencia ciudadana.

La última medición de Invamer, elaborada para Caracol Noticias y Blu Radio, entregó una fotografía actual del escenario electoral en Colombia de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026, a solo 10 días de la esperada fecha. El estudio recogió la opinión de 3.800 personas, encuesta hecha en ocho días, y define una tendencia que perfila los principales contendores.

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El informe ubicó a Iván Cepeda como el aspirante con mayor respaldo ciudadano en esta medición. El candidato del Pacto Histórico encabeza la intención de voto con el 44,6% y amplía la distancia frente a sus rivales directos, en un resultado que lo consolida en la parte más alta del panorama electoral.

Iván Cepeda encabeza la intención de voto con 44,6%, de acuerdo con la última medición realizada por Invamer - crédito Carlos Ortega/EFE
Iván Cepeda encabeza la intención de voto con 44,6%, de acuerdo con la última medición realizada por Invamer - crédito Carlos Ortega/EFE

En el segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella, que mantiene una posición competitiva dentro del sondeo; obtuvo el 31,6%. Su nombre se mantiene entre los de mayor respaldo, aunque sin alcanzar al líder de la medición, lo que deja una diferencia marcada en la parte superior de la contienda.

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Paloma Valencia ocupa el tercer puesto en el estudio y completa el grupo de mayor visibilidad dentro de la intención de voto, que obtiene en la medición el 14%. La aspirante del Centro Democrático se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Entre los demás aspirantes se ubican Sergio Fajardo, que alcanzó el 2,4%, y Claudia López, con un 2,2%. Estos resultados permiten identificar a los cinco candidatos que concentran la mayor intención de voto dentro de la medición.

Sergio Fajardo registra 2,4% en la intención de voto y Claudia López alcanza 2,2% en el estudio, pero siguen quedando por debajo de los demás candidatos - crédito Colprensa
Sergio Fajardo registra 2,4% en la intención de voto y Claudia López alcanza 2,2% en el estudio, pero siguen quedando por debajo de los demás candidatos - crédito Colprensa

Así les fue a los candidatos con respecto a la última encuesta que realizó Invamer

El aspirante del Pacto Histórico mostró un leve aumento frente a la medición del 26 de abril, al pasar de 44,3% a 44,6%, lo que equivale a un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Aunque conserva el primer lugar y mantiene la mayor preferencia en el estudio, su avance es mínimo y deja abierta la discusión sobre si ese respaldo le alcanzaría para ganar en primera vuelta.

En la segunda posición se ubica Abelardo de la Espriella, conocido como “el Tigre”, que también evidenció un aumento en su respaldo al pasar del 24,5% al 31,6%, lo que representa un crecimiento de siete puntos porcentuales. Pese a ese avance, la diferencia con el primer lugar sigue siendo considerable, lo que mantiene un escenario electoral con un líder claramente establecido por ahora.

Lo que más llamó la atención en el tercer lugar es que Paloma Valencia se mantiene en esa posición dentro de la medición, aunque registra una disminución en su respaldo. Su intención de voto pasó del 19,8% al 14%, lo que representó una caída de cinco puntos porcentuales.

Aunque Abelardo de la Espriella mostró un crecimiento de siete puntos porcentuales, lo cierto es que Paloma Valencia bajó cinco puntos porcentuales - crédito Sergio Acero/Reuters - Nathalia Angarita/Reuters
Aunque Abelardo de la Espriella mostró un crecimiento de siete puntos porcentuales, lo cierto es que Paloma Valencia bajó cinco puntos porcentuales - crédito Sergio Acero/Reuters - Nathalia Angarita/Reuters

Cabe destacar que, de acuerdo con la medición, el 61,4% de los encuestados aseguró que “definitivamente sí votaría” en las elecciones presidenciales, mientras que un 15,4% indicó que “probablemente sí votaría”; en contraste, el 11,2% afirmó que aún no sabe si acudirá a las urnas.

Además, de acuerdo con el informe, el 45,4% de los consultados señala que notó mejoras durante los más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, mientras que el 25,5% considera que la situación empeoró y el 27,6% no percibe variaciones significativas.

En lo relacionado con la gestión presidencial, la medición indica que la desaprobación se ubica por encima de la aprobación. El 49% expresó una valoración negativa, frente a un 43% que la respalda, mientras que un 8% no toma posición frente a la pregunta.

En la encuesta de Invamer también se cuestionó sobre la percepción que hay sobre el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
En la encuesta de Invamer también se cuestionó sobre la percepción que hay sobre el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Ficha técnica

La encuesta nacional de percepción del país e intención de voto fue realizada por Invamer S.A.S. y financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El estudio buscó medir intención de voto presidencial, percepción ciudadana, aprobación del Gobierno, imagen institucional y principales problemas del país.

El trabajo de campo se realizó entre el 13 y el 20 de mayo de 2026, con cobertura nacional en zonas urbanas y rurales. La muestra fue de 3.800 personas, con un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 95%.

La información se recolectó mediante encuestas presenciales en hogares, con un muestreo probabilístico y estratificado por regiones, tomando como base proyecciones del Dane 2026. El estudio contó con 125 encuestadores y supervisión del 100% de los formularios, además de verificación del 10% en campo.

No se entregó ningún tipo de incentivo a los participantes. El proceso se desarrolló bajo la norma ISO 20252:2019 y la Ley 2494 de 2025. El equipo técnico estuvo a cargo de analistas del área estadística de Invamer.

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