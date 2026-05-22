Millonarios por fin tiene buenas noticias con Falcao: confirmó la fecha para su regreso a las canchas

Falcao, que está cerca de terminar contrato con Millonarios, finalizó su recuperación tras una fractura en el rostro - crédito Colprensa

Millonarios viene de darle una alegría a sus aficionados en medio de los problemas por el bajo nivel de la plantilla, por el empate ante Sao Paulo por 1-1 en el estadio Morumbi, que le sirvió para quedar como segundo de la zona C de la Copa Sudamericana y depende de sí mismo para superar la fase de grupos.

Sumado a eso, los azules anunciaron el regreso a las canchas de Falcao García, delantero que llevaba más de un mes fuera por una fractura en el rostro, que no solo lo dejó sin continuidad otra vez, sino que aumentó las dudas sobre su renovación de contrato, que acaba a finales de junio.

PUBLICIDAD

De esta manera, la plantilla del técnico Fabián Bustos se va completando en el final del primer semestre, pues antes recuperó a Sergio Mosquera y así contará con más variantes para el compromiso contra O’Higgins de Chile, el martes 26 de mayo, cuando buscará el cupo a los octavos de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo será el regreso de Falcao?

Pese a su poco aporte a lo largo del primer semestre del 2026, la importancia del Tigre en la plantilla embajadora es enorme por su trayectoria, jerarquía y motivación en los momentos más críticos, como se dio en el juego frente a Boston River, cuyo ingreso ayudó para que el equipo se motivara y ganara por 1-0.

PUBLICIDAD

Millonarios informó que Falcao volverá a jugar el sábado 23 de mayo, cuando se enfrente al Boyacá Chicó por la cuarta fecha de la Copa Colombia, en la fase de grupos, desde las 3:00 p. m. en el estadio El Campín, donde espera una buena cantidad de público en las tribunas.

Este fue el anuncio de Millonarios sobre el regreso de Falcao García a un partido con el equipo en 2026 - crédito Millonarios FC

A través de sus redes sociales, el club confirmó que el jugador se recuperó por completo de su fractura en el arco cigomático (hueso del pómulo), que lo sacó de las canchas desde el 19 de abril, frente al América y al ser reemplazado en el entretiempo por un golpe en el rostro.

PUBLICIDAD

Falcao usará una máscara en el compromiso por Copa Colombia, como se vio en los últimos entrenamientos con la plantilla, para proteger su cara con el fin de que no se afecte el proceso de recuperación.

Con una máscara, Falcao trabaja con sus compañeros para jugar con Millonarios la recta final de la fase de grupos en Copa Colombia - crédito Millonarios FC

Se espera que el samario sume minutos contra Boyacá Chicó, pues el técnico Fabián Bustos rotaría la nómina para darle descanso a varios de los jugadores titulares, pues piensa en tener a los mejores elementos disponibles para la Copa Sudamericana, que es el objetivo principal en el semestre.

PUBLICIDAD

Copa Sudamericana, la meta de Bustos

Luego del empate ante Sao Paulo en Brasil, el conjunto azul se llenó de motivación para conseguir el objetivo de los octavos de final, que está más vivo que nunca por la caída de O’Higgins frente a Boston River por 3-2 y subir al segundo puesto con ocho puntos, a uno del líder paulista.

El técnico Fabián Bustos ya puede contar con Sergio Mosquera y Falcao García para la última fecha de la Copa Sudamericana, pues el entrenador necesita de toda la plantilla disponible para medirse con los chilenos, pues necesita el triunfo para superar la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Millonarios mejoró en la Copa Sudamericana y se acercó al cupo a los octavos de final, así como a los playoffs - crédito Millonarios FC

Ha sido tan grande el deseo del Ballet Azul por avanzar en el torneo porque hace 25 años que no supera una ronda de grupos en un torneo internacional, desde la Copa Merconorte 2001, y en Sudamericana, que implementó el formato a partir de 2021, no sabe lo que es pasar de esa instancia.

Cabe recordar que los líderes en el certamen de la Conmebol irán a octavos de final, mientras que los segundos accederán a los playoffs, así que los embajadores cuentan con dos caminos para seguir su periplo en el exterior.

PUBLICIDAD