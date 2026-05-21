El atleta colombiano Ronal Longa se quedó con el segundo lugar de los 100 metros en Savona

Ronal Longa ganó medalla de plata en Panamericanos juveniles - crédito COC

El velocista colombiano Ronal Longa continúa consolidándose como uno de los grandes nombres del atletismo sudamericano. El nacido en Istmina, Chocó, se quedó con la medalla de plata en los 100 metros planos del Meeting Internacional de Atletismo de Savona 2026, disputado en el Centro Sportivo Fontanassa, en Italia, luego de registrar un tiempo de 9.98 segundos.

Longa solo fue superado por el británico Romell Glave, que se quedó con el oro y además estableció récord del certamen con un registro de 9.88 segundos. El podio lo completó el italiano Lamont Marcell Jacobs, campeón olímpico de Tokio 2020, que terminó tercero con 10.01 segundos.

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Aunque la carrera tuvo un viento a favor de 2.7 metros por segundo, superior al permitido para homologar marcas oficiales, el tiempo conseguido por Longa volvió a demostrar que se mantiene entre los velocistas más competitivos del continente y sigue acercándose a sus mejores registros históricos.

“Fue una competencia dura, de mucho nivel. Quería ganar, pero quedo feliz con mi tiempo. Volví a bajar de los 10 segundos y tengo muy buenas sensaciones para lo que viene, especialmente Juegos Centroamericanos y el Nacional de Mayores”, expresó Longa tras la competencia.

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Longa marcó 10.02 s, con viento a favor - crédito Suramericano Sub-20 de Atletismo

Un atleta que ya hizo historia en Colombia

Con 21 años, Ronal Longa ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del atletismo colombiano. Fue el primer velocista nacional en bajar oficialmente de los 10 segundos en los 100 metros planos, una barrera que durante décadas parecía inalcanzable para el país.

La primera vez que logró esa hazaña fue el 28 de julio de 2023, durante el Campeonato Suramericano de Atletismo realizado en São Paulo, Brasil. En aquella final marcó 9.99 segundos y obtuvo la medalla de plata, además de asegurar su clasificación al Campeonato Mundial y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Posteriormente, el 22 de mayo de 2024, Longa volvió a hacer historia precisamente en Savona. Allí conquistó la medalla de oro con un tiempo de 9.96 segundos, marca que se convirtió en récord nacional y que en su momento también fue récord suramericano. Actualmente, ese registro sigue siendo la mejor marca personal del colombiano y el segundo mejor tiempo histórico del continente. Un 2026 de crecimiento y consolidación.

Ronal Longa y su marca de 10.08 en los 100 metros - crédito Suramericano Suib-20 de Atletismo

El desempeño en Savona no es casualidad. Durante toda la temporada 2026, Longa ha mostrado una evolución constante en sus tiempos y resultados. Hace algunas semanas registró 10.12 segundos en el Nacional de Clubes disputado en Bogotá y posteriormente ganó en Florencia con una marca de 10.04 segundos.

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En Savona ya había dado señales de su gran estado físico desde las semifinales, cuando ganó su serie con un tiempo de 10.02 segundos. Luego, en la final, respondió ante atletas de talla mundial y terminó superando incluso al campeón olímpico Jacobs.

Además de los 100 metros, Longa también se desempeña en los 200 metros y en las pruebas de relevos 4x100. Sus mejores registros personales reflejan el potencial que tiene para seguir creciendo:

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100 metros: 9.96 segundos

200 metros: 20.51 segundos

60 metros: 6.65 segundos

Ronal Longa, plata los 100 m de los Panamericanos juveniles - crédito COC

El atletismo colombiano sigue activo en Europa

La participación de Longa hizo parte de una agenda internacional intensa para el atletismo colombiano y para el Equipo Bogotá. Uno de los eventos destacados del fin de semana será el tradicional Gran Premio Cantonés de Marcha, que se disputará en La Coruña, España.

En esa competencia estarán presentes los marchistas Lara Cristina Chalarca, Ruby Dayana Segura, Miguel Arcángel Peña y César Herrera, este último reciente cuarto lugar en el Campeonato Mundial.

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Mientras tanto, en Colombia también habrá actividad con el Campeonato Nacional U14 y U16 de Atletismo en Bogotá, el Campeonato Nacional de Billar Pool Bola 9 y el Campeonato Panamericano de Gimnasia de Trampolín que se realizará en Medellín.