Colombia

Cancillería abrirá sede permanente de pasaportes en Chía para facilitar el trámite a miles de ciudadanos: beneficios y requisitos

El municipio será pionero en albergar un punto de atención fuera de las capitales departamentales, donde los residentes de la región tendrán un acceso más eficiente y cercano al trámite y renovación de sus documentos de viaje

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El convenio entre la Alcaldía de Chía y la Cancillería permitirá el acceso descentralizado y eficiente al trámite de pasaportes, evitando los desplazamientos a Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El convenio entre la Alcaldía de Chía y la Cancillería permitirá el acceso descentralizado y eficiente al trámite de pasaportes, evitando los desplazamientos a Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Chía se convertirá en la primera sede permanente de la Cancillería para expedición y renovación de pasaportes fuera de las capitales departamentales en Colombia. El anuncio fue realizado por el alcalde del municipio, Leonardo Donoso, que confirmó que, tras el éxito de tres jornadas piloto realizadas en el Centro Administrativo Municipal (CAM), se adelantan los trámites para formalizar el convenio que permitirá la operación continua de este servicio esencial.

El proceso, que comenzó como una alianza interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, demostró una alta demanda y eficiencia. En las tres jornadas transitorias, se lograron 2.662 pasaportes expedidos y 2.532 documentos entregados, cifras que consolidaron al CAM de Chía como un modelo de gestión pública y atención ciudadana eficaz.

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Las citas disponibles se agotaron en minutos, lo que evidenció la necesidad de un punto de atención cercano para los habitantes del municipio y la región, quienes tradicionalmente debían viajar a Bogotá para este trámite.

Para lograr este resultado, la Administración local adecuó una plataforma digital ajustada a los requerimientos tecnológicos de la Cancillería, creó espacios modernos y cómodos en el CAM y sumó el trabajo articulado del Punto de Atención al Ciudadano (Paco), la Secretaría General, la Oficina de las TIC y el respaldo directo del alcalde Donoso.

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Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
El costo del pasaporte ordinario en Chía es de $190.000 COP y el ejecutivo de $323.000 COP, con descuento del 10% al presentar el certificado electoral - crédito Presidencia

Características de la nueva oficina

Con la firma del convenio, Chía contará con una oficina de la Cancillería proyectada para operar con 15 módulos de atención y una capacidad cercana a 900 citas diarias. Esto fortalecerá la oferta de servicios no solo para los habitantes del municipio, sino también para residentes de municipios vecinos que podrán gestionar su pasaporte sin desplazarse a Bogotá.

La formalización de la sede está sujeta al levantamiento de la Ley de Garantías, periodo tras el cual se consolidará la operación permanente. El principal beneficio es el acceso descentralizado y eficiente al trámite de pasaportes. Los usuarios podrán realizar la expedición y renovación de su documento de viaje en Chía, ahorrando tiempo y costos.

Requisitos y proceso para tramitar el pasaporte en Chía

Para mayores de edad:

  1. Presentar la cédula de ciudadanía vigente (amarilla con hologramas o digital en físico). Alternativamente:
    1. Contraseña por primera vez y copia del registro civil de nacimiento expedido por Notario, Registrador o Cónsul.
    2. Contraseña por duplicado o renovación, junto con Certificado de Estado de Cédula descargado en https://certvigenciacedula.registraduria.gov.co/
  2. Presentar el pasaporte anterior si lo posee. En caso de pérdida o hurto, solo debe informar la situación en la oficina bajo la gravedad de juramento.
La nueva oficina de pasaportes en Chía ofrecerá hasta 900 citas diarias y contará con 15 módulos de atención para los habitantes del municipio y la región - crédito Alcaldía de Chía
La nueva oficina de pasaportes en Chía ofrecerá hasta 900 citas diarias y contará con 15 módulos de atención para los habitantes del municipio y la región - crédito Alcaldía de Chía

Para menores de edad:

  1. Copia fiel del registro civil de nacimiento con espacio de notas. Si el menor tiene entre 7 y 17 años, también debe presentar original de la tarjeta de identidad o contraseña.
  2. Presentar el pasaporte anterior si lo ha tramitado antes. En caso de pérdida o hurto, los padres o representantes legales deben informar a la oficina bajo gravedad de juramento.
  3. El menor debe estar acompañado por uno de sus padres o representante legal, quien debe presentar su documento de identificación vigente.

Importante: Todos los documentos deben presentarse en físico y en buen estado. No se permite el trámite con documentos digitales ni con contraseñas por rectificación de cédula.

Costos y método de pago

  • Pasaporte ordinario (32 páginas): $190.000 COP
  • Pasaporte ejecutivo (48 páginas): $323.000 COP

El pago se realiza únicamente con tarjeta débito o crédito a través de datáfono en la oficina. Presentando el certificado electoral de las últimas votaciones se aplica un descuento del 10%.

Pasaporte con exención de pago

Algunas personas pueden solicitar el pasaporte de manera gratuita si cumplen condiciones especiales (según Sisbén, discapacidad, estudios en el exterior, delegaciones deportivas o culturales, tratamiento médico, entre otros). El trámite requiere la presentación de soportes específicos y solo puede adelantarse en territorio colombiano.

El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA
El trámite del pasaporte en Chía exige la presentación de documentos físicos vigentes y aplica condiciones específicas según la edad del solicitante - crédito VisualesIA

La sede permanente de la Cancillería en Chía representa un avance en la descentralización administrativa y mejora la calidad de vida de miles de ciudadanos. Según el alcalde Donoso, “este logro administrativo fortalece la atención ciudadana y posiciona a Chía como referente en la prestación de servicios públicos a nivel nacional”.

La experiencia piloto demostró alto nivel de satisfacción entre los usuarios, quienes destacaron la cercanía, rapidez y comodidad del trámite. La expectativa es que la sede atienda la demanda creciente de pasaportes en la región, generando impacto positivo en la economía local y la movilidad de quienes requieren documentación para viajar al exterior.

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