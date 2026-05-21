Colombia

Trabajadoras del Beauty Laser revelaron qué le pasó a Yulixa Toloza luego de practicarse la lipólisis láser: “Signos de deterioro en su estado de salud”

El testimonio de las empleadas permitió reconstruir la cadena de responsabilidades y los perfiles de quienes intervinieron en el procedimiento que acabo con la vida de la mujer de 52 años

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La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook
La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

La Fiscalía de Colombia avanza en el esclarecimiento del caso de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. El expediente incluye testimonios clave de quienes presenciaron los momentos críticos en el centro de estética.

La investigación determinó que Toloza ingresó a las instalaciones temprano en la mañana y concretó todos los pasos para poder realizarse el procedimiento. Así lo relató Nicol Jasbleidy González al equipo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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“Manifiesta que la ciudadana Yulixa Consuelo Tolosa Rivas ingresó al establecimiento aproximadamente a las 8:00 a. m., procediendo a efectuar el pago del procedimiento estético, siendo posteriormente conducida al área de preparación para la realización de una lipólisis láser”, comentó la trabajadora en los testimonios que fueron recogidos por Semana.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X
En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

Más adelante, la jornada se tornó dramática. Las asistentes del local, señalaron ante los investigadores que la salud de Toloza se deterioró severamente tras el procedimiento.

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“Refiere que durante la jornada se desarrollaron con normalidad los procedimientos, hasta cuando en horas de la tarde la paciente presenta signos de deterioro en su estado de salud, indicando que en un momento determinado la observó descompensada, con pérdida de fuerza corporal y dificultad para mantenerse en pie”, advirtió Viviana Jazmile Díaz.

El testimonio de las empleadas permitió reconstruir la cadena de responsabilidades y los perfiles de quienes intervinieron en la intervención.

Ambas identificaron a dos hombres como los encargados del procedimiento: “Fue conducida al tercer piso del inmueble, donde se le realizaron labores de preparación médica, siendo posteriormente atendida por el sujeto identificado como Leo (anestesiólogo), quien realizó la canalización y valoración previa. Posteriormente, refiere que ingresó el ciudadano Eduardo David Ramos, quien sostuvo conversación con la paciente respecto al procedimiento y, posteriormente, procedió a su realización”, indicaron en su declaración.

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

La secuencia de los hechos revela que Toloza sufrió complicaciones graves tras la operación. Las asistentes alertaron a los directivos del centro sobre la condición crítica de la paciente. Fue la propietaria del establecimiento quien tomó control de la situación y ordenó el regreso de los supuestos cirujanos, según narraron las testigos. Tras finalizar su turno, las empleadas no volvieron a tener contacto con el personal médico ni con la propietaria.

En síntesis, la investigación de la Fiscalía se apoya en los relatos de quienes presenciaron el procedimiento y el deterioro de la paciente.

Capturados por el caso Toloza recibieron dinero para recoger en Cúcuta el vehículo en el que desapareció

La Fiscalía General de la Nación presentó el 20 de mayo de 2026 información acerca de la presunta participación de María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético ilegal Beauty Laser, en la entrega de $800.000 a los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Según la Fiscalía, ambos habrían sido contratados para recoger en Cúcuta un vehículo vinculado al traslado de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético en Bogotá y luego fue hallada sin vida en Cundinamarca.

Este video es la cobertura de una audiencia virtual. Se observa a dos hombres en la pantalla. La Fiscalía reveló que María Fernanda Delgado, propietaria de Beauty Laser, presuntamente pagó $800.000 a los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado. El pago habría sido para recoger en Cúcuta el vehículo supuestamente usado para transportar a Yulixa Toloza. Este material documenta los detalles expuestos por la Fiscalía sobre el caso - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación indica que los implicados se dirigieron al municipio de Los Patios, Norte de Santander, siguiendo instrucciones enviadas por Delgado a través de WhatsApp y material audiovisual. Al llegar al sitio, intentaron ingresar a una vivienda y lograron identificar el vehículo mediante un control remoto.

El relato de la fiscal delegada señala que Hernández recibió el dinero a través de un familiar, destinado a cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje para retirar el automotor y trasladarlo según las indicaciones de Delgado.

Las autoridades capturaron a los dos hombres, quienes están implicados en la desaparición de Yulixa Toloza. La investigación incluyó la interceptación de los sospechosos por parte de la Sijín, en una acción ordenada como parte de un mecanismo de búsqueda urgente.

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