Colombia

Alfredo Mondragón acusó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de recibir millonarios aportes para sus campañas: “$30.000 millones de Sarmiento Ángulo”

El congresista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca también cuestionó la transparencia del debate sobre la reforma pensional

Guardar
Google icon

Reforma pensional: Alfredo Mondragón vinculó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella con fondos de Sarmiento Ángulo y desató polémica - crédito @AlfreMondragon/X

El debate sobre la reforma pensional en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video en la red social X en el que el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, del Valle del Cauca, lanzó acusaciones directas contra figuras de la oposición y el sector financiero.

En la pieza audiovisual, Mondragón denunció que los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella habrían recibido, según sus palabras, más de 30 mil millones de pesos de parte del presidente del Grupo Aval Luis Sarmiento Ángulo para financiar sus campañas políticas.

PUBLICIDAD

Mondragón cuestionó si la postura de ambos frente a la reforma pensional busca corresponder a ese apoyo. El militante del Pacto Histórico expresó: “Paloma Valencia y Abelardo reciben más de 30 mil millones de Sarmiento Ángulo para sus campañas”.

El congresista planteó la pregunta: “¿Es por eso que ellos le devuelven el favor demandando la reforma pensional?”. Según el legislador, el trasfondo de la discusión reside en la disputa sobre el futuro de los fondos de pensión privados, en especial Porvenir, controlado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

PUBLICIDAD

Alfredo Mondragón señaló a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por presunto financiamiento de Sarmiento Ángulo - crédito @AlfreMondragon/X
Alfredo Mondragón señaló a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por presunto financiamiento de Sarmiento Ángulo - crédito @AlfreMondragon/X

Desde el recinto legislativo, Mondragón citó palabras de la senadora Paloma Valencia, integrante del Centro Democrático, donde afirmó: “Aquí vamos a usar todos los mecanismos posibles para lograr parar esta reforma pensional”.

Tras lo anterior, Mondragón sostuvo que el núcleo del conflicto radica en el traslado de recursos desde los fondos privados hacia el sistema público, Colpensiones.

El congresista indicó: “El dinero de las cotizaciones en el fondo privado Porvenir no debe llegar a Colpensiones. Ese es el gran debate que hay en este momento”. Añadió que Sarmiento Ángulo, a quien definió como “megarrico dueño de Porvenir”, gestiona junto a otros actores del sector “más de 500 billones de pesos de cotizaciones de pensión del pueblo colombiano, pueblo trabajador”. Según Mondragón, esos fondos se utilizan principalmente en inversiones en el extranjero.

El representante del Pacto Histórico aseguró que, cuando los afiliados se acercan a la edad de retiro, son persuadidos para cambiarse a Colpensiones. “Les dicen que mejor se pasen a Colpensiones”, afirmó Mondragón.

Alfredo Mondragón hizo fuertes acusaciones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Semanario Voz - Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS
Alfredo Mondragón hizo fuertes acusaciones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Semanario Voz - Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

El congresista consideró que la rentabilidad de estos fondos privados se ve amenazada si los aportes se redirigen al sistema público. “Como el pueblo entendió que es mejor Colpensiones, sus cotizaciones en fondos privados deben pasar a Colpensiones y entonces ya no podría Sarmiento Ángulo seguir rentando de esa plata”, explicó.

Datos presentados por Mondragón revelan que 75.571 personas han trasladado sus ahorros de Porvenir a Colpensiones. De esa cifra, 8.975 personas ya cumplen los requisitos para acceder a una pensión en el sistema estatal y, según el congresista, en los próximos meses esa cantidad podría aumentar en cinco mil.

El parlamentario denunció que, a pesar de estos traslados, “Sarmiento Ángulo nada que traslada la plata de estas personas a Colpensiones, que va a ser la entidad responsable de la pensión de estas poblaciones”. Según sus cálculos, el monto pendiente de giro supera tres billones de pesos.

Mondragón también aseguró que la oposición a la reforma busca beneficiar intereses particulares en vez de responder a las necesidades de los trabajadores.

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón aseguró que dineros que se habrían desviado en el escándalo de corrupción de la Ungrd, terminaron en manos de la oposición al Gobierno Petro. (Crédito: Cuenta de Facebook de Alfredo Mondragón)
Alfredo Mondragón denunció millonario respaldo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo a campañas de la oposición en plena discusión de la reforma pensional - crédito @AlfreMondragon/X

“Paloma se opone a que los abuelos sin pensión reciban pensión. ¿Para proteger a quién? A Sarmiento Ángulo”, sostuvo el congresista. Cuestionó además la negativa a reducir el número de semanas cotizadas requeridas para la jubilación de las mujeres, sugiriendo que tal postura protege los intereses de “los banqueros”.

En su intervención, Mondragón criticó la gestión de los fondos privados, al afirmar: “Los ancianos se mueren en las esquinas vendiendo bonIce y Paloma Valencia lo que quiere es garantizar que Sarmiento Ángulo tenga más plata a costas del pueblo”.

El congresista llamó a sus seguidores a “compartir” el video y calificó como “arrodillados a los megarricos” a quienes, según él, defienden el modelo actual.

La senadora Valencia, por su parte, reiteró la disposición de su bancada a emplear todas las herramientas institucionales para frenar el avance de la reforma pensional.

Temas Relacionados

Alfredo MondragónPaloma ValenciaAbelardo de la EspriellaCampañas presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

El intérprete de música romántica aseguró haber sentido contacto físico y ruidos inexplicables en el teatro donde se presentaba, una situación que nunca había experimentado en sus años de carrera

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

El auge por el Mundial de Fútbol causó que la empresa discográfica creara una versión con los artistas que han estado en la colección musical más recordada por los colombianos

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Una revisión rutinaria permitió descubrir los antecedentes de una pareja y evidenció cómo el control policial en centros de salud revela información insospechada

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

La joven ya había denunciado en el pasado lo que estaba ocurriendo con el padre de su bebé por la falta de cumplimiento con la cuota alimentaria pactada para la crianza del menor

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

Tenga en cuenta que el empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Angie Paez, expareja de Dylan Fuentes, reveló que el cantante la demandó: le pide $40 millones por exponerlo en redes

Este es el significado de ‘Dai Dai’, el sencillo que Shakira presentó oficialmente como canción del Mundial 2026

Valentina Taguado reveló las dificultades de su relación con Pipe Flórez en ‘Los impresentables’: “Uno no se la puede ganar tan fácil”

Yaya Muñoz y Alexa Torrex se cantaron las verdades en la cara: Tebi Bernal fue el motivo de la pelea

Deportes

Periodista argentino llamó “boludo” a Jhon Jader Durán por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

Periodista argentino llamó “boludo” a Jhon Jader Durán por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

La selección Colombia ya conoce su grupo para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026: estos son los países que la acompañarán

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el primero en aplicar nueva regla de fútbol en la Copa Sudamericana: en qué consiste

Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón

Así serán los Fan Fest oficiales de la selección Colombia en el Mundial 2026: habrá uno hasta en Miami