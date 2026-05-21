Alfredo Mondragón acusó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de recibir millonarios aportes para sus campañas: “$30.000 millones de Sarmiento Ángulo”

Reforma pensional: Alfredo Mondragón vinculó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella con fondos de Sarmiento Ángulo y desató polémica - crédito @AlfreMondragon/X

El debate sobre la reforma pensional en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video en la red social X en el que el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, del Valle del Cauca, lanzó acusaciones directas contra figuras de la oposición y el sector financiero.

En la pieza audiovisual, Mondragón denunció que los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella habrían recibido, según sus palabras, más de 30 mil millones de pesos de parte del presidente del Grupo Aval Luis Sarmiento Ángulo para financiar sus campañas políticas.

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Mondragón cuestionó si la postura de ambos frente a la reforma pensional busca corresponder a ese apoyo. El militante del Pacto Histórico expresó: “Paloma Valencia y Abelardo reciben más de 30 mil millones de Sarmiento Ángulo para sus campañas”.

El congresista planteó la pregunta: “¿Es por eso que ellos le devuelven el favor demandando la reforma pensional?”. Según el legislador, el trasfondo de la discusión reside en la disputa sobre el futuro de los fondos de pensión privados, en especial Porvenir, controlado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

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Alfredo Mondragón señaló a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por presunto financiamiento de Sarmiento Ángulo - crédito @AlfreMondragon/X

Desde el recinto legislativo, Mondragón citó palabras de la senadora Paloma Valencia, integrante del Centro Democrático, donde afirmó: “Aquí vamos a usar todos los mecanismos posibles para lograr parar esta reforma pensional”.

Tras lo anterior, Mondragón sostuvo que el núcleo del conflicto radica en el traslado de recursos desde los fondos privados hacia el sistema público, Colpensiones.

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El congresista indicó: “El dinero de las cotizaciones en el fondo privado Porvenir no debe llegar a Colpensiones. Ese es el gran debate que hay en este momento”. Añadió que Sarmiento Ángulo, a quien definió como “megarrico dueño de Porvenir”, gestiona junto a otros actores del sector “más de 500 billones de pesos de cotizaciones de pensión del pueblo colombiano, pueblo trabajador”. Según Mondragón, esos fondos se utilizan principalmente en inversiones en el extranjero.

El representante del Pacto Histórico aseguró que, cuando los afiliados se acercan a la edad de retiro, son persuadidos para cambiarse a Colpensiones. “Les dicen que mejor se pasen a Colpensiones”, afirmó Mondragón.

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Alfredo Mondragón hizo fuertes acusaciones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Semanario Voz - Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

El congresista consideró que la rentabilidad de estos fondos privados se ve amenazada si los aportes se redirigen al sistema público. “Como el pueblo entendió que es mejor Colpensiones, sus cotizaciones en fondos privados deben pasar a Colpensiones y entonces ya no podría Sarmiento Ángulo seguir rentando de esa plata”, explicó.

Datos presentados por Mondragón revelan que 75.571 personas han trasladado sus ahorros de Porvenir a Colpensiones. De esa cifra, 8.975 personas ya cumplen los requisitos para acceder a una pensión en el sistema estatal y, según el congresista, en los próximos meses esa cantidad podría aumentar en cinco mil.

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El parlamentario denunció que, a pesar de estos traslados, “Sarmiento Ángulo nada que traslada la plata de estas personas a Colpensiones, que va a ser la entidad responsable de la pensión de estas poblaciones”. Según sus cálculos, el monto pendiente de giro supera tres billones de pesos.

Mondragón también aseguró que la oposición a la reforma busca beneficiar intereses particulares en vez de responder a las necesidades de los trabajadores.

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Alfredo Mondragón denunció millonario respaldo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo a campañas de la oposición en plena discusión de la reforma pensional - crédito @AlfreMondragon/X

“Paloma se opone a que los abuelos sin pensión reciban pensión. ¿Para proteger a quién? A Sarmiento Ángulo”, sostuvo el congresista. Cuestionó además la negativa a reducir el número de semanas cotizadas requeridas para la jubilación de las mujeres, sugiriendo que tal postura protege los intereses de “los banqueros”.

En su intervención, Mondragón criticó la gestión de los fondos privados, al afirmar: “Los ancianos se mueren en las esquinas vendiendo bonIce y Paloma Valencia lo que quiere es garantizar que Sarmiento Ángulo tenga más plata a costas del pueblo”.

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El congresista llamó a sus seguidores a “compartir” el video y calificó como “arrodillados a los megarricos” a quienes, según él, defienden el modelo actual.

La senadora Valencia, por su parte, reiteró la disposición de su bancada a emplear todas las herramientas institucionales para frenar el avance de la reforma pensional.

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