Paro de transportadores en Cali: cierres temporales afectan corredores viales y la operación del MIO

El paro de transportadores surge como protesta contra el proceso de chatarrización y la falta de pago de compensaciones por la desintegración de vehículos - crédito @robertoortizu/X

La movilización de transportadores del antiguo TPC (Transporte Público Colectivo) generó desde la madrugada del jueves 21 de mayo, bloqueos y cierres intermitentes en Cali, afectando el acceso al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y varias arterias clave de la ciudad.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, los sectores de Juanchito, Sameco y Menga presentan obstrucciones parciales, con especial énfasis en el corredor hacia el aeropuerto, donde el tránsito es irregular.

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Los reportes oficiales advierten que el tránsito se mantiene interrumpido en corredores estratégicos, mientras vehículos vinculados al transporte público bloquean accesos y salidas. En especial, la zona del puente de Juanchito presenta dos bloqueos en la carrera 8 con calles 81 y 71, donde el paso está completamente cerrado.

La protesta del sector transportador se ha sentido con fuerza en el centro de la ciudad, donde cerca de 80 busetas y unos 20 camperos de empresas de buses de ladera permanecen estacionados desde las primeras horas de la jornada. Las autoridades confirmaron el cierre total del sector del CAM, en el corazón de Cali, abarcando desde la zona de la Torre de Cali.

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La Secretaría de Movilidad de Cali reportó bloqueos y cierres intermitentes en varios puntos clave de la ciudad y hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - crédito Captura video Redes sociales

En contraste, varios puntos clave de la ciudad siguen operando con normalidad. La Estación Mío Bochalema, en la carrera 109 entre calles 25 y 48, y sectores como Olmedo, La Portada, la vía al mar, la Autopista Sur Oriental, la calle quinta y la calle 70 no registran bloqueos ni presencia de la Minga Indígena.

Detalles de los cierres en la ciudad

El alcalde Alejandro Eder expresó sin ambages la postura de la administración local: “Esta mañana amaneció Cali bloqueada en algunas entradas y salidas de la ciudad por parte de empresas transportadoras. Nosotros llevamos varios días hablando con ellos, escuchando sus preocupaciones y estamos abiertos al diálogo, pero no cedemos ante las vías de hecho. Esto no es aceptable”.

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Las dificultades se extienden también al norte de la ciudad, donde el sector de Menga reporta bloqueo total en varios tramos. Además, la vía hacia Palmira presenta obstrucción permanente en el sector de Paso del Comercio, con tránsito intermitente.

En el centro, los bloqueos se multiplican sobre la carrera 10, entre las calles 7, 8 y 9, donde varios jeeps —que habitualmente prestan servicio en las zonas de ladera— permanecen atravesados sobre la vía. Mientras tanto, en el oeste, la Portada al Mar suma nuevas restricciones en uno de los principales accesos de la capital vallecaucana.

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Metrocali informó desvíos de rutas y suspensión de líneas alimentadoras desde las 5:00 a.m. debido a las protestas de transportadores - crédito @robertoortizu/X

La situación mantiene a las autoridades de movilidad en alerta. Desde los organismos de tránsito se recomendó a los conductores utilizar la calle 18 hacia la avenida 8 Norte y continuar por el sector del Conservatorio, como rutas alternas para evitar las congestiones más severas.

Durante la mañana, las autoridades insistieron en que la autopista Suroriental, la calle 5 y la calle 70 permanecen habilitadas y pueden ser utilizadas con normalidad. Sin embargo, llamaron a la ciudadanía a reducir al mínimo los desplazamientos no esenciales debido a la multiplicidad de cierres y desvíos.

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Según explicó Jorge Vergara, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, “En este momento tenemos una novedad en nuestra ciudad. Hay unos bloqueos por parte del transporte público en las entradas y salidas de Cali, sector Menga, sector Sameco, sector Recta Cali-Palmira, Juanchito, en este momento El CAM, la Portada del Mar y la carrera diez a la altura del Palacio de Justicia. El llamado a la ciudadanía caleña es en lo posible, no sacar el vehículo particular para evitar inconvenientes mientras se soluciona, mediante unas mesas de trabajo y se sosana estos bloqueos en nuestra ciudad. En este momento, por parte de los agentes de tránsito, estamos garantizando la movilidad con unos cierres y unos desvíos en los sectores afectados”.

Las protestas provocaron reducción de rutas operativas en el sistema MIO, causando demoras y afectaciones al servicio de transporte público - crédito @MovilidadCali/X

El alcalde Eder reforzó la postura oficial: “He ordenado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía restablecer la movilidad. Actuarán dentro del marco de la ley, pero a Cali se respeta. Estamos abiertos al diálogo, pero no permitiremos las vías de hecho”.

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Desde las primeras horas del día, la circulación en el norte, nororiente y centro de la ciudad se ha visto alterada. Tito Garzón, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metrocali, explicó: “Aproximadamente desde las 5 de la mañana, algunos buses bloquean diferentes puntos como Menga y Sameco en el norte y Paso del Comercio y el puente de la Octava, en el nororiente, y el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM). Estos bloqueos afectan la operación del sistema, lo que obliga a las rutas a desviarse y también generan la suspensión de rutas alimentadoras del sector de Sameco y del puente del Comercio”.

El funcionario advirtió sobre la imposibilidad de la salida total de los buses del sistema desde el patio de la empresa Blanco y Negro Masivo, en la salida a Yumbo, lo que genera demoras y afecta el servicio para los usuarios del MÍO. “Por ello, vamos a tener algunas demoras, afectaciones en el servicio, debido a que no pudo salir la totalidad de rutas del sistema. Cualquier novedad que suceda la estaremos informando”, agregó Garzón.

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El paro de transportadores en Cali, convocado por el antiguo TPC, ha generado bloqueos intermitentes en vías como el corredor hacia el aeropuerto, el sector de Juanchito y zonas comerciales clave. Los manifestantes protestan contra el proceso de chatarrización de buses que no lograron integrarse al sistema MÍO y reclaman compensaciones económicas. Las autoridades reportan presencia policial y tránsito en los puntos críticos, mientras algunos corredores continúan operando con normalidad.