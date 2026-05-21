La Procuraduría relevó al procurador Carlos Arturo Chávez del caso Yulixa Toloza: cuál fue la razón

La Procuraduría General relevó al procurador Carlos Arturo Chávez tras su apelación en el caso Yulixa Toloza para proteger el avance judicial - crédito @yulixa.toloza/X

La Procuraduría General de la Nación relevó del caso de Yulixa Toloza al procurador Carlos Arturo Chávez, tras la apelación que presentó contra la legalización de la captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Este hecho llevó al procurador general Gregorio Eljach a ordenar su reemplazo para evitar que un formalismo pusiera en riesgo el avance del proceso y una eventual recuperación de la libertad por parte de los detenidos, según fuentes citadas por 6AM W.

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La decisión incluyó la creación de una agencia especial y la designación de un funcionario en Bogotá para asumir directamente el expediente, según fuentes del Ministerio Público citadas por Caracol Radio.

El caso ya deja cinco capturados por hechos relacionados con la desaparición y muerte de la estilista de 52 años tras un procedimiento en Beauty Láser, señalado en el texto fuente como una clínica ilegal.

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El procurador Gregorio Eljach designó una agencia especial desde Bogotá para garantizar imparcialidad en el caso Yulixa Toloza - crédito Procuraduría General de la Nación

Durante la audiencia de legalización de captura en Cúcuta, Chávez, procurador 89 Judicial II Penal, apeló la decisión que avaló las detenciones de Hernández y Sequeira. El funcionario sostuvo que existían elementos que podían afectar la validez del procedimiento judicial.

La reacción de la Fiscalía fue inmediata. Juana Acosta, la fiscal del caso, calificó de “absolutamente irrespetuoso” el planteamiento de Chávez, y le reclamó haber intervenido contra la legalización del arresto sin revisar por completo el expediente.

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El procurador delegado para asuntos penales Óscar Hernández Salazar formalizó la medida mediante una resolución. Allí constituyó la agencia especial y designó al titular de la Procuraduría 36 Judicial II Penal de Bogotá para reemplazar al procurador 89 Judicial II Penal de Cúcuta.

Esa resolución se apoyó en “la relevancia de los hechos”. El nuevo despacho no solo seguirá el proceso contra Hernández y Sequeira, sino las actuaciones contra Edinson Torres, María Fernanda Delgado y Eduardo Ramos, estos últimos detenidos en Venezuela a la espera de extradición, según el mismo documento citado en el texto fuente.

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La apelación cuestionó el trámite de captura de dos hombres vinculados al traslado del vehículo

A Hernández y Sequeira se les imputan desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio por el caso Yulixa Toloza - crédito Fiscalía General de la Nación

Cuando el Juzgado Quinto de Garantías avaló las capturas de Hernández y Sequeira, Chávez se opuso a esa decisión. Su argumento fue que ambos permanecieron en instalaciones de la Policía sin orden judicial y, aun así, firmaron un acta de compromiso que, a su juicio, el juez no tuvo en cuenta.

La preocupación de la Fiscalía y del Ministerio Público radicó en que una apelación exitosa podía abrir la puerta a la libertad de los dos detenidos y a una posible fuga, según fuentes citadas por 6AM W.

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Ambos son señalados de movilizar hasta Cúcuta el vehículo en el que fue trasladada Yulixa Toloza desde una clínica de garaje ubicada en el sur de Bogotá.

De acuerdo con testimonios y videos conocidos por las autoridades, la mujer fue subida por dos hombres a un vehículo particular cuando se encontraba en delicado estado de salud. Ese automóvil tenía placas UCQ 340 y fue ubicado después en Cúcuta tras varios días de investigación.

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Por estos hechos, la Fiscalía maneja el caso como homicidio, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. A Hernández y Sequeira se les imputarán desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio, mientras que el conjunto de capturados enfrenta cargos de homicidio en calidad de cómplice, ocultamiento en calidad de cómplice y favorecimiento.

María Fernanda Delgado aparece identificada como la dueña de Beauty Láser, el lugar en el que Yulixa Consuelo Toloza se practicó el procedimiento estético. Las audiencias ante el juzgado de Cúcuta continuarán el jueves 21 de mayo, y Carlos Arturo Chávez ya no actuará como representante del Ministerio Público.

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Descripción del caso de Yulixa Toloza según la Fiscalía

La Fiscalía de Colombia investiga la muerte de Yulixa Toloza tras una lipólisis láser realizada en un centro estético de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, de 52 años, se intensificó tras la audiencia de legalización de captura de dos de los cinco implicados en el caso, realizada el 20 de mayo.

Los detenidos son María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético Beauty Laser; su esposo y administrador Edinson José Torres Sarmiento; Eduardo David Ramos, señalado de realizar la intervención; y Jesús Hernández Morales junto a Kelvis Sequera Delgado, implicados en ocultar el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo.

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El último contacto visual con la víctima ocurrió el 13 de mayo, cuando cámaras de seguridad registraron su salida del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.

Tres de los involucrados fueron capturados en Venezuela gracias a una circular azul de Interpol, tras un seguimiento que incluyó análisis de videos y rastreo en varias regiones de Colombia.

La Fiscalía detalló que, tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético, Yulixa presentó “deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”.

El personal del lugar no solicitó atención médica ni informó a la familia sobre el estado crítico de la paciente.

Durante la tarde de ese día, Toloza necesitó la ayuda de otras personas para desplazarse dentro del local. También se detectaron mensajes inusuales enviados desde el teléfono de la víctima, lo que generó sospechas sobre la veracidad de la información brindada por los implicados.

La Fiscalía señaló tres puntos claves de negligencia: la ausencia de traslado a un hospital, las versiones contradictorias sobre un supuesto pedido voluntario de atención médica y la entrega de dinero para desaparecer el vehículo usado en el traslado.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 19 de mayo en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó su identidad al día siguiente.