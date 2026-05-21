Así reaccionó la prensa de Perú a las victorias de Medellín y Junior en la Copa Libertadores: “Complica sus chances”

Junior y Medellín ganaron en sus duelos de la Copa Libertadores-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Junior e Independiente Medellín ganaron sus duelos respectivos de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal de Perú y Cusco FC el 20 de mayo de 2026.

Junior, ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, mantuvo abierta la opción de clasificarse a la Copa Sudamericana. Independiente Medellín, en cambio, ganó en la altura y llegó a la última fecha con la primera opción de meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

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Uno de los diarios más importantes del territorio Inca destacó la derrota del Sporting Cristal de la siguiente forma-crédito Libero Perú

En este contexto, el diario Líbero de Perú en la cobertura del minuto a minuto que hizo del encuentro entre Sporting Cristal y Junior, reseñó la forma en la cual el cuadro “Cervecero” (apodo del equipo de Lima y su relación con la productora de cervezas más importante del Perú) reseñó las complicaciones para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores:

“El cuadro rimense estuvo a punto de empatarle el encuentro a Junior, pero lamentablemente cayó y complica sus chances de avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores", dijeron.

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El mismo diario a través de sus redes sociales reseñó la eliminación del cuadro de la altura-crédito @libero.pe/Instagram

Por otra parte, el diario Líbero a través de sus redes sociales, hizo referencia a lo ocurrido con el Cusco FC de forma simple: la eliminación de la Copa Libertadores, como también sin tener la posibilidad de jugar la fase previa de la Copa Sudamericana:

“Matemáticamente eliminados. 0 posibilidades de clasificar a octavos de libertadores”, reseñaron.

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Independiente Medellín se hizo fuerte en la altura de Cusco y depende de sí mismo para entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín ganó 2-3 a Cusco este 20 de mayo de 2026 en Perú y quedó a un empate de avanzar a los octavos de la Copa Libertadores, al subir al segundo puesto del grupo A.

El resultado se potenció por la victoria de Flamengo sobre Estudiantes de La Plata en Río de Janeiro, combinación que dejó al equipo colombiano con 7 puntos, a uno del conjunto brasileño.

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El primer gol llegó a los 12 minutos con una jugada por derecha entre Esneyder Mena y Yony González, que terminó en el área para la definición de Fydriszewski. El partido se jugó en Cusco, a casi 3.400 metros de altura, con el DIM plantado en un 3-4-3.

El local igualó de cabeza por intermedio de Choi tras un tiro de esquina, en una acción en la que el arquero Eder Chaux quedó sin opciones. En el tramo final, Medellín se adelantó al minuto 90 con un contraataque que cerró Baldomero Perlaza, pero Cusco volvió a empatar al 90+3′ con otro cabezazo, esta vez de Aldair Fuentes.

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En la última jugada del tiempo añadido, Chaux sacó en largo, Chaverra ganó por derecha y asistió para que Alexis Serna definiera entre las piernas del arquero Pedro Díaz, sellando el 2-3. En la última fecha, el DIM visitará a Estudiantes y le alcanzará con empatar para clasificarse.

Junior derrotó en un partidazo al Sporting Cristal, y sueña con la Copa Sudamericana

Junior venció 3-2 a Sporting Cristal el 20 de mayo de 2026 en el estadio Jaime Morón de Cartagena y mantuvo abierta la opción de quedarse con el cupo del Grupo F a la Copa Sudamericana, una posibilidad que ahora depende de ganar en la última fecha ante Palmeiras en Brasil y de que Cerro Porteño derrote al equipo peruano en Asunción.

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La combinación de resultados se estrechó después de la derrota de Palmeiras por 1-0 frente a Cerro Porteño, un resultado que dejó al club paraguayo ya clasificado a la segunda ronda de la Copa Libertadores y obligó a Junior a sostener sus cuentas hasta el cierre del grupo. Los dos primeros avanzan a los octavos de final de la Libertadores y el tercero pasa a una serie de ida y vuelta con un equipo de la Sudamericana.

Junior afrontó el partido con un once alterno porque priorizó la semifinal de la Liga ante Santa Fe, programada para este sábado en el estadio Romelio Martínez. Aun con esa rotación, sostuvo la ventaja mínima en un duelo que pasó de un 3-0 favorable a un cierre marcado por la presión del conjunto peruano.

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Muriel marcó dos goles y llevó su registro a 13 tantos en el semestre

Luis Fernando Muriel abrió la cuenta en una jugada revisada por el VAR por fuera de lugar, la única de dos anotaciones tempranas que fue convalidada. El delantero aprovechó un rebote del arquero tras un remate de Kevin Pérez y puso en ventaja al equipo barranquillero.

Kevin Pérez anotó el segundo después de una acción colectiva en la que Jesús Rivas falló en el intento de remate y la pelota le quedó servida. El tercero llegó por una recuperación de rebote de Edwin Herrera, que avanzó entre varios rivales y asistió a Muriel para el 3-0 con un remate potente y ubicado.

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Con ese doblete, Muriel llegó a 13 goles en su primer semestre con Junior. La ventaja parecía encaminar el partido hacia una victoria amplia, pero Sporting Cristal descontó antes del descanso y reabrió el juego.

Un error defensivo cambió el trámite y Sporting Cristal quedó cerca del empate

El 3-1 nació de una pérdida de Jhon Navia en salida tras una entrega de Jean Pestaña. Yoshimar Yotún aprovechó el error, recibió con espacio y sacó un remate que Jefferson Martínez no alcanzó a intentar detener.

Apenas comenzó la segunda parte, Gustavo Cazonatti marcó el 3-2 y llevó el partido a un escenario de tensión para Junior. El equipo peruano quedó cerca del empate, pero Vizeo desperdició una opción clara frente a Martínez.

El desarrollo del segundo tramo mostró a Sporting Cristal con libertad en la mitad de la cancha. Junior concedió espacios en esa zona y también por el costado de Navia, mientras Harold Rivera ofreció poca recuperación y Rivas se proyectó más en funciones ofensivas que en tareas de contención.

Junior también tuvo situaciones para liquidar el encuentro. Canchimbo falló en la definición y Teófilo Gutiérrez demoró la resolución de otra jugada clara, una falta de eficacia que prolongó el suspenso hasta el final.

La victoria mantuvo al equipo de Alfredo Arias con opciones internacionales y lo dejó, al mismo tiempo, a 90 minutos de disputar una nueva final de Liga. En la Libertadores, su último paso será en Brasil ante Palmeiras, con la necesidad de ganar y esperar una ayuda de Cerro Porteño frente a Sporting Cristal.

Así quedó el grupo F tras la victoria del Junior ante Sporting Cristal:

Cerro Porteño (Paraguay): 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Palmeiras (Brasil): 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Junior (Colombia): 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3)