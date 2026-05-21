Colombia

Consejo Gremial defendió a Álvaro Uribe y calificó de “hostigamiento” las manifestaciones frente a su residencia: “Intimidaciones en su contra”

La agrupación económica instó a las autoridades a garantizar la integridad y la vida privada de los líderes sociales y políticos, señalando la importancia de evitar cualquier acto que amenace la democracia nacional

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Un grupo de hombres, liderados por Álvaro Uribe, pinta un muro de bloques con secciones de pintura roja, amarilla y blanca. Uribe lleva sombrero y pincel.
El Consejo Gremial Nacional respalda a Álvaro Uribe tras manifestaciones en su residencia de Llanogrande, Antioquia - crédito X

Dos días después de que el expresidente Álvaro Uribe denunciara un provocación por parte de manifestantes que se ubicaron en las inmediaciones de su propiedad en el corregimiento de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), el Consejo Gremial Nacional respaldó al líder natural del Centro Democrático.

A través de un comunicado, el gremio económico más importante del país catalogó las manifestaciones como un hostigamiento contra el exmandatario que pondría en riesgo su seguridad y la de su familia.

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En el pronunciamiento, el Consejo rechazó de manera enfática las arengas y actos de intimidación registrados en las inmediaciones de la residencia de Uribe Vélez. De acuerdo con el texto, en el país no se puede permitir ese tipo de actuaciones contra ningún ciudadano, aunque se trate de figuras públicas.

“El Consejo Gremial Nacional rechaza los hechos de hostigamiento conocidos en las últimas horas en inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluyendo arengas e intimidaciones dirigidas contra él y su familia. Este rechazo se extiende, con la misma firmeza, a cualquier acto de violencia, hostigamiento o intimidación contra cualquier líder político, servidor público, dirigente social, empresario, periodista o ciudadanos en general, sin consideración a su ideología, filiación política o posición pública”, señaló el gremio.

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Asimismo, el Consejo aseguró que, a pesar de lo ánimos caldeados por cuenta de las elecciones presidenciales que se avecinan el 31 de mayo de 2026, el país debe garantizar la protección a la democracia y sus canales participativos.

Según la entidad, ningún tipo de diferencia política puede justificar amenazas, intimidaciones ni actos que pongan en peligro la tranquilidad y la vida privada de cualquier persona, especialmente en su domicilio.

“En una democracia, las diferencias políticas deben tramitarse siempre por vías institucionales, pacíficas y respetuosas. Ninguna controversia, por profunda que sea, puede justificar amenazas, intimidaciones, actos de presión indebida o acciones que afecten la seguridad, la tranquilidad y la vida privada de cualquier persona, mucho menos en su lugar de residencia”, señaló el gremio.

En respuesta a los incidentes denunciados por Uribe, el gremio económico más relevante del país hizo un llamado a las autoridades para que implementen acciones de prevención, protección e investigación.

Además, pidieron al Estado colombiano y al Gobierno Petro que vele por proteger las instituciones del país de los ataques violentos o muestras públicas que representen una clara intimidación.

“En el marco del proceso electoral, y también fuera de él, Colombia debe ofrecer garantías reales a todos los ciudadanos para expresarse, participar, deliberar y ejercer sus derechos sin temor a agresiones, estigmatizaciones o represalias”, señaló el consejo.

La situación que motivó la reacción del Consejo Gremial ocurrió dos días antes, cuando Uribe Vélez reportó la presencia de manifestantes en las cercanías de su propiedad. El exmandatario consideró el hecho una provocación y alertó sobre posibles consecuencias para la integridad de su núcleo familiar.

El exmandatario aseguró que la protesta realizada el 19 de mayo de 2026 frente a su casa en Rionegro fue coordinada por el candidato presidencial Iván Cepeda y no surgió de forma espontánea, y afirmó que el episodio derivó en agresiones físicas y presencia de armas blancas durante una manifestación que incluyó un mural sobre 7.837 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la JEP.

Uribe sostuvo en un video publicado en sus redes sociales que suspendió su agenda en Medellín para trasladarse al lugar y que la concentración, levantada frente a su residencia en Antioquia, pasó de una acción de protesta a una confrontación. En su versión, la negociación para que los manifestantes se retiraran se frustró por una llamada atribuida al también senador del Pacto Histórico.

Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, comentó Álvaro Uribe.

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