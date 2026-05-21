El autor del mural sobre falsos positivos que generó polémica negó ser líder de disidencias, como dijo Uribe: “Lo hago responsable”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez había pedido a las autoridades verificar la identidad de un hombre de barba blanca que, según él, habría llegado a su residencia en Rionegro en medio de una jornada de protesta y muralismo político - crédito Álvaro Uribe/Youtube y Álvaro Uribe/X

Sigue la polémica por el mural realizado por simpatizantes del Pacto Histórico sobre la nueva cifra de falsos positivos, revelados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y que fue pintado en inmediaciones a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro (Antioquia).

Durante la jornada de protesta ocurrida en la tarde del 19 de mayo de 2026, el exmandatario colombiano no solo rechazó la actuación de los seguidores de la colectividad progresista cerca a su propiedad, sino que había exigido a las autoridades la captura de uno de los sujetos que, según el exjefe de Estado, se trataría de alias Leopoldo Durán, supuesto integrante de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

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Sin embargo, en el bloque de comentarios, el hombre que apuntó Uribe respondió a la denuncia del líder natural del Centro Democrático, negando cualquier vínculo con grupos armados ilegales, y responsabilizando al exmandatario por lo que pueda ocurrirle.

“Sr. Uribe Soy la persona que estuvo recordando a los 7837 Almas que fueron “auscentadas” por el accionar de los fusiles legalizados durante su Gobierno. Ese señalamiento que Ud. me hace me autoriza hacerlo responsable de lo que me pueda suceder en Colombia!!”, escribió el usuario G.T.A.A. Flandorffer (@AurelFlan) en la publicación hecha por Uribe Vélez en X.

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Incluso, fue confirmado por el congresista electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, en la que reveló la identidad real del protestante y reiteró que no pertenece a ninguna organización alzada en armas.

“Deje de mentir, no sea tan irresponsable. Usted no sacia ese deseo de estar exponiendo al peligro de muerte a las personas. El hombre del que usted hace mención es Geza Flandorffer. Ciudadano de Hungría, humanista, pacificista... NO ES NINGÚN GUERRILLERO”, afirmó el representante electo en la misma red social, acompañado de fotografías del documento de identidad del ciudadano extranjero.

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