Colombia

Ídolos de Santa Fe anunciaron apoyo a la campaña de Paloma Valencia: dos fueron campeones de Copa Sudamericana

Agustín Julio, Leider Preciado, Yulián Anchico y Juan Daniel Roa anunciaron su adhesión a la campaña presidencial del candidata del Centro Democrático, resaltando la importancia de la disciplina y el liderazgo

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Cuatro históricos del plantel cardenal oficializaron su respaldo a la candidatura, destacando la necesidad de recuperar seguridad y esperanza en Colombia - crédito Cristián Bayona, Colprensa
Cuatro históricos del plantel cardenal oficializaron su respaldo a la candidatura, destacando la necesidad de recuperar seguridad y esperanza en Colombia - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Cuatro referentes históricos de Independiente Santa Fe confirmaron su respaldo a la candidatura presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Entre ellos figuran dos exjugadores que lograron el título de la Copa Sudamericana en 2015 con el club capitalino. Leider Preciado, Agustín Julio, Yulián Anchico y Juan Daniel Roa expresaron públicamente su apoyo a la aspiración presidencial de Paloma Valencia.

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Según el comunicado de la campaña, los exfutbolistas consideran que Colombia requiere fortalecer la seguridad, el liderazgo y la esperanza. El comunicado afirma: “En el fútbol aprendimos que los partidos difíciles se ganan con disciplina, liderazgo y trabajo en equipo. Colombia necesita volver a creer y volver a unirse”.

Preciado es reconocido como uno de los goleadores históricos de Santa Fe y ha sido considerado un referente ofensivo tanto del club como de la Selección Colombia. En su carrera, participó en el Mundial de Francia 1998 y convirtió el gol de la victoria ante Túnez. Por su parte, Agustín Julio es recordado por su trayectoria como arquero y por su papel de liderazgo dentro del equipo bogotano.

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Léider Preciado
Leider Preciado es reconocido como uno de los goleadores históricos de Santa Fe y ha sido considerado un referente ofensivo tanto del club como de la Selección Colombia - crédito Colprensa

Yulián Anchico y Juan Daniel Roa fueron protagonistas en la obtención de títulos nacionales e internacionales, incluida la Copa Sudamericana. Ambos contribuyeron al fortalecimiento del plantel cardenal y a la consolidación de una generación que llevó a Santa Fe a los primeros planos del fútbol continental.

La decisión de los exjugadores fue presentada como un gesto de respaldo a las propuestas de Paloma Valencia en temas de seguridad, liderazgo y oportunidades para la sociedad. El comunicado señala que los cuatro exfutbolistas han sido figuras respetadas por su disciplina, sentido de pertenencia y trayectoria tanto en el club como en la Selección Colombia.

Durante el anuncio, los deportistas coincidieron en la necesidad de que el país recupere el rumbo y genere nuevas oportunidades para millones de ciudadanos. El mensaje buscó vincular los valores del deporte, como el trabajo en equipo y la disciplina, con la visión de país que presenta la candidatura.

El apoyo de los ídolos del club capitalino fue confirmada por la propia campaña de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito @linamcardonag/X

Paloma Valencia agradeció el apoyo recibido. En palabras textuales del comunicado: “Ellos representan esfuerzo, disciplina, mérito y amor por Colombia. Que figuras históricas de Santa Fe se sumen a este proyecto es un mensaje de esperanza para millones de colombianos”.

El respaldo de estos exjugadores fue presentado como un reconocimiento a los valores del deporte y a la posibilidad de trasladar esas experiencias al ámbito nacional. Las trayectorias de Preciado, Julio, Anchico y Roa han sido asociadas a logros deportivos y a una imagen positiva en el entorno futbolístico y social del país.

El respaldo de estos exjugadores a Paloma Valencia fue presentado como un reconocimiento a los valores del deporte y a la posibilidad de trasladar esas experiencias al ámbito nacional - crédito Luisa González/REUTERS
El respaldo de estos exjugadores a Paloma Valencia fue presentado como un reconocimiento a los valores del deporte y a la posibilidad de trasladar esas experiencias al ámbito nacional - crédito Luisa González/REUTERS

El comunicado de la campaña presidencial de Paloma Valencia concluyó con el agradecimiento a los exfutbolistas y con la afirmación de que el deporte puede contribuir a la reconstrucción de Colombia, sin agregar detalles sobre futuras actividades conjuntas o nuevos respaldos provenientes del ámbito deportivo.

Recientemente, la campaña de Paloma Valencia anunció la adhesión del partido cristiano Mira.

La colectividad tiene representación en el Congreso a través de los senadores Manuel Virgüez Piraquive, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara, así como la representante Irma Herrera.

Esta colectividad ha sobresalido por su capacidad de movilización e influencia en asuntos sociales y religiosos. Sin embargo, en 2025, el Consejo Nacional Electoral inició una investigación contra el partido por supuestas irregularidades en una encuesta interna, lo que llevó a que no respaldara la reforma laboral del Gobierno.

Esta decisión resultó clave para que la iniciativa fuera archivada en la Comisión Séptima del Senado. Más adelante, Mira denunció presuntos hostigamientos por parte de entidades estatales tras la votación.

La campaña de Paloma Valencia anunció la adhesión del partido cristiano Mira - crédito Campaña Paloma Valencia
La campaña de Paloma Valencia anunció la adhesión del partido cristiano Mira - crédito Campaña Paloma Valencia

Valencia ha conseguido el respaldo de partidos tradicionales como el Conservador, La U y el Liberal, además de dirigentes individuales, consolidando una estrategia de alianzas amplias y acuerdos programáticos, especialmente en defensa de la Constitución de 1991.

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