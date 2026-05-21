La Armada Nacional intensificó la búsqueda de un pescador en Cartagena: salió a altamar en su jornada habitual y ahora no aparece

El pescador no regresó con su familia y esto provocó la reacción de su compañera sentimental, que acudió a las autoridades navales - crédito @FNC_ArmadaCol/X

Un caso que se conoció desde el miércoles 20 de mayo de 2026 tiene a un grupo de efectivos de la Armada Nacional de Colombia en Cartagena (Bolívar) desarrollando un operativo de búsqueda en el mar para localizar a José Daniel Cervantes Puello.

El hombre es un pescador de 38 años oriundo de la isla de Tierra Bomba, y fue reportado como desaparecido tras salir a una jornada de pesca ese mismo miércoles.

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Desde su partida, a las cuatro de la mañana, el hombre no ha establecido comunicación con sus familiares.

La alerta se reveló la mañana del jueves 21 de mayo por la esposa de Cervantes, quien contactó a la Estación de Guardacostas de Cartagena al no tener noticias sobre su paradero.

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En respuesta, la Armada dispuso el despliegue inmediato de dos Unidades de reacción rápida hacia el sector conocido como Bajo Bonguito, donde se presume que el pescador habría iniciado su faena.

La Fuerza Naval del Caribe continúa con el operativo de búsqueda del pescador José Daniel Cervantes Puello - @FNC_ArmadaCol

De forma simultánea, la Institución Naval coordina esfuerzos con la Dirección General Marítima para verificar las condiciones de tiempo y marea en la zona, y cuyo objetivo es definir patrones de búsqueda más efectivos y aumentar las probabilidades de hallar a José Cervantes.

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En su reporte oficial, desde la Armada de Colombia se hizo un llamado a la comunidad marítima para que, en caso de contar con información relevante, se comuniquen a la línea 146 o al VHF Marino (como se le conoce al sistema de radio Very High Frequency o frecuencia muy alta) en el canal 16.

Asimismo, la autoridad naval reiteró la importancia de cumplir con todas las medidas y equipos de seguridad, así como tener dispositivos de comunicación adecuados antes de hacerse a la mar, con el fin de prevenir emergencias y facilitar la respuesta ante cualquier eventualidad.

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Las labores de búsqueda continúan y las autoridades mantienen el compromiso de agotar todos los recursos disponibles para dar con el paradero del pescador desaparecido.

Las autoridades siguen con las labores de búsqueda en aguas del Caribe colombiano para dar con el paradero de José Daniel Cervantes Puello, de 38 años - crédito Armada Nacional de Colombia

Armada Nacional de Colombia capturó a líder criminal del Clan del Golfo

El 20 de mayo de 2026 la Armada de Colombia, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, señalado cabecilla regional del Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—) y pieza clave en la infiltración y corrupción dentro de la Fuerza Pública en el Caribe colombiano.

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El operativo se realizó en la mañana del miércoles 20 de mayo en el municipio de Corozal, Sucre, como resultado de más de un año de seguimiento e investigación judicial.

Barrios Arrieta, de 42 años, fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento.

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En el momento de su detención, las autoridades le incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal y el tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.

Las investigaciones demostraron que durante al menos 15 años, “Pluma Blanca” se dedicó al perfilamiento y captación de funcionarios públicos y de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía y CTI (Cuerpo Técnico de Investigación).

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A cambio de pagos en efectivo, obtenía información confidencial de carácter estratégico y operacional, lo que permitía al Clan del Golfo anticiparse a las operaciones militares, en especial a las de interdicción marítima, y evadir los controles en altamar.

Los detalles de la captura de alias Pluma Blanca se conocieron el 20 de mayo de 2026 - crédito Armada de Colombia

Además, este cabecilla coordinaba el tráfico y comercialización de armamento de uso privativo de la fuerza pública.

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El hoy detenido contaba con el apoyo de alias Chirimoya, uno de los máximos jefes del Clan del Golfo, abatido en operaciones militares en abril de 2025.

La estructura criminal liderada por “Pluma Blanca” facilitaba la consolidación de corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales, y mantenía vínculos con alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez, para el suministro de armamento en las confrontaciones armadas en el sur de Bolívar y la subregión de los Montes de María.

El dinero incautado en la captura era utilizado, según las autoridades, para realizar inteligencia delictiva y financiar las actividades del Clan del Golfo, incluyendo la presión sobre contratistas públicos y privados para el recaudo de rentas ilícitas.

En consecuencia, Barrios Arrieta fue trasladado a Cartagena para continuar el proceso de judicialización, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.