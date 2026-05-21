Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Varios medios colombianos acompañaron a la Tricolor en Estados Unidos, aunque con limitaciones para cubrir todos los detalles del equipo nacional - crédito FCF

La selección Colombia presentó una prelista de 55 jugadores para el Mundial de 2026 y solo incluyó a cinco futbolistas de la Liga BetPlay, según la información oficial difundida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El dato expone que, en esta etapa previa hacia la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México, el cuerpo técnico mantiene su prioridad sobre jugadores que actúan en el exterior.

La presencia del torneo local equivale a apenas 5 de 55 nombres, de acuerdo con la información oficial. Esa proporción refuerza una tendencia que confirma el peso reducido del fútbol profesional colombiano en la estructura actual del equipo nacional.

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La prelista no corresponde a la convocatoria definitiva, sino a un grupo amplio de futbolistas que integran el proceso previo de preparación rumbo al Mundial 2026, según la Federación Colombiana de Fútbol. Ese listado, además, es dinámico: puede modificarse, ampliarse o reducirse antes de definirse la nómina final.

David Ospina no la pasa bien en Atlético Nacional y ahora su futuro es incierto por los malos resultados - crédito Atlético Nacional

Los cinco jugadores del fútbol colombiano incluidos en la preselección son David Ospina, Andrés Felipe Román, Juan Manuel Rengifo, Junior Hernández y Andrés Mosquera Marmolejo. La lista concentra su origen en tres clubes: Atlético Nacional aporta tres nombres, mientras Deportes Tolima e Independiente Santa Fe suman uno cada uno.

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Atlético Nacional concentra tres de los cinco convocados de la Liga BetPlay

El club con mayor representación es Atlético Nacional, con Ospina, Román y Rengifo, según el listado oficial. Los otros dos cupos del torneo local corresponden a Junior Hernández, de Deportes Tolima, y a Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe.

El arquero de Independiente Santa Fe está concentrado en las finales con su club antes de reportarse en el campamento de entrenamiento de la selección Colombia en Medellín - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La distribución por posiciones también define el perfil de esa presencia local: hay dos arqueros, dos laterales y un mediocampista. El recorte no solo es bajo en cantidad, sino también acotado en funciones dentro del campo.

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El nombre de mayor recorrido dentro de ese grupo es Ospina. El arquero de Atlético Nacional aparece en la prelista por su rendimiento actual, su experiencia y su liderazgo, aunque su papel proyectado sería el de alternativa en la convocatoria final por la competencia que tiene en su posición.

En el caso de Andrés Mosquera Marmolejo, el texto fuente señala que llega después de un semestre regular en el ámbito local, aunque sin integrar de forma habitual el núcleo base del técnico. La inclusión de Román responde a su nivel en la liga, pero compite de manera directa con jugadores ya consolidados en el exterior.

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Estos son los 55 jugadores preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).

Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).

Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).

Andrés Román - Atlético Nacional (COL).

Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).

Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).

Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).

Cristian Borja - Club América (MEX).

Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).

David Ospina - Atlético Nacional (COL).

Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).

Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).

Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).

Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).

James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).

Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).

Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).

Jhon Arias - Palmeiras (BRA).

Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).

Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).

Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).

Johan Mojica - Mallorca (ESP).

Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).

Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).

Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).

Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).

Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).

Juan David Cabal - Juventus (ITA).

Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).

Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).

Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).

Kevin Castaño - River Plate (ARG).

Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).

Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).

Luis Díaz - Bayern München (GER).

Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).

Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).

Nelson Deossa - Real Betis (ESP).

Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).

Richard Ríos - Benfica (POR).

Santiago Arias - Independiente (ARG).

Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).

Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).

Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).

Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).

Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).