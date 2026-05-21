Colombia

Un hombre de 74 años que no tiene carro y ni siquiera tiene licencia acumula comparendos por más de $15 millones: “Por allá no he estado nunca”

La denuncia la dio a conocer el afectado, que aseguró que la mayoría de las multas figuran en Cali, una ciudad que no visita desde que tenía 20 años

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Agente de tránsito de Bogotá en uniforme azul oscuro y gorra escribe en un portapapeles a un hombre, con la Secretaría de Movilidad de fondo.
Un agente de tránsito de la Alcaldía de Bogotá impone un comparendo a un ciudadano frente a la Secretaría Distrital de Movilidad, en un día soleado en la capital colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 74 años reveló recientemente que acumula más de 15 millones de pesos en multas de tránsito pese a no tener licencia de conducción, no poseer vehículo y asegurar que se ha movilizado en bicicleta toda su vida.

Las infracciones aparecen registradas en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, según lo expuso el hombre en la conversación con la emisora Blu Radio, lo que generó varios interrogantes. El afectado sostiene que no pisa esa región desde hace décadas, lo que convierte el hallazgo en una anomalía que él mismo no sabe cómo explicar.

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“Ahí figura que todo en Cali. Yo para allá no he estado nunca. Yo en Cali estuve cuando tenía yo como 20 años”, contó el adulto mayor.

Para integrarse como agente civil de tránsito en Bogotá se requiere técnico certificado en Seguridad Vial, vocación de servicio y licencia de conducción A1 - crédito @SectorMovilidad / X
Para integrarse como agente civil de tránsito en Bogotá se requiere técnico certificado en Seguridad Vial, vocación de servicio y licencia de conducción A1 - crédito @SectorMovilidad / X

La deuda acumulada en el sistema de tránsito, que supera como se dijo inicialmente los 15 millones de pesos, habría comenzado a afectarle el historial crediticio, según habló en la emisora. Las entidades lo tendrían reportado, lo que le ha complicado trámites financieros pese a que nunca condujo un automóvil ni una motocicleta.

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“De carros no he tenido ninguna, eso sí se puede comprobar por donde sea. No tengo pases en mi vida, nunca he sacado”, explicó el hombre a la cadena radial citada inicialmente. En la misma entrevista añadió: “No tengo pases en mi vida, nunca he manejado”.

El adulto mayor indicó que ya acudió a oficinas de movilidad para intentar bloquear los comparendos registrados a su nombre, pero los registros siguen activos en las plataformas correspondientes. La gestión no resolvió el problema, a pesar de que el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito señala un tiempo de prescripción de 3 años para las multas de tránsito, contados a partir del momento en que se dieron los hechos.

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit
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Ministerio de Transporte cancela millones de fotomultas en todo el país

Miles de conductores en Colombia están revisando si sus fotomultas pueden ser anuladas tras la reciente investigación sobre irregularidades técnicas en cámaras de detección. La Superintendencia de Transporte confirmó que millones de comparendos emitidos entre 2018 y 2024 podrían carecer de validez debido a fallas en los equipos y la ausencia de los certificados exigidos por ley.

El proceso para impugnar estas multas comienza verificando en el sistema Simit si el comparendo está registrado y corresponde a los periodos y ciudades investigados. Las ciudades más afectadas incluyen Cali, donde las cámaras operaron años sin la autorización técnica del Instituto Nacional de Metrología, así como Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras.

Para quienes aún no han pagado la multa, el Gobierno anunció que más de 5,8 millones de comparendos serán anulados de oficio, es decir, eliminados automáticamente del sistema. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos seguir verificando el estado de la sanción en Simit y guardar pruebas de su eliminación, ya que no siempre la actualización es inmediata.

Las cámaras están en Usme, Engativá y otras zonas - crédito Freepik
Las cámaras están en Usme, Engativá y otras zonas - crédito Freepik

En el caso de quienes ya pagaron la multa, deberán presentar un derecho de petición ante la secretaría de movilidad o el organismo de tránsito correspondiente, solicitando la revisión, la nulidad y la devolución del dinero. Se exige adjuntar documentos como el comprobante de pago, la copia del comparendo, la cédula y capturas del Simit, y realizar el trámite por canales oficiales.

Las devoluciones podrían tardar, ya que los recursos fueron recaudados por alcaldías y entidades locales, y no por la Superintendencia. Más de 1,5 millones de sanciones ya fueron abonadas, por lo que se prevé una ola de reclamaciones y posibles demandas en caso de demoras o negativas en la devolución de los fondos.

En otras palabras, cada ciudad deberá responder por los dineros cobrados con multas que ahora están siendo cuestionadas.

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