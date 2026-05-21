Colombia

Psicóloga de la Gobernación de Santander se hizo viral por pelea en plena calle con excompañera de trabajo: “Controle sus emociones”

El caso, que fue registrado en video, se presentó en el municipio de Landázuri

Guardar
Google icon
créditos Google Maps | @lorenzolizarazo/X
La psicóloga fue señalada por parte de otras dos funcionarias - créditos Google Maps | @lorenzolizarazo/X

Un hecho que se volvió tema de conversación en Landázuri, Santander, involucró a una funcionaria adscrita a la Alcaldía municipal, luego de que la psicóloga Juanita Tinjacá Cortés, vinculada al programa “Métale Mente” de la Gobernación de Santander y contratista activa, protagonizara una pelea callejera con Lady Castellanos, excontratista del municipio.

El incidente se registró el lunes 18 de mayo, a las 4:10 p. m., según informó el medio regional Ecolecuá, que divulgó el video de la pelea en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes y algunos contratistas.

PUBLICIDAD

La riña, a puño limpio y con jalones de cabello, ocurrió frente a la cancha de fútbol del Colegio José María Landázuri, en el barrio Las Brisas.

Testigos relataron que el enfrentamiento, en el que también estuvo involucrado el hijo menor de edad de la psicóloga, se originó en una rencilla previa surgida en el entorno de la administración municipal.

PUBLICIDAD

Según versiones recogidas por el mismo medio en el lugar de los hechos, el conflicto habría tenido origen con supuestos episodios de bullying laboral ejercidos por Tinjacá, quien coordina diferentes comités municipales.

Otras dos exfuncionarias de la Alcaldía expresaron al mismo portal regional molestias por el trato recibido de parte de la psicóloga apunada, y comentaron fuera de micrófonod que ella se siente respaldada políticamente por el alcalde Carlos Morales, lo que dificultaría la gestión de reclamos internos.

Debido a la gravedad de la anterior acusación, el mandatario local fue contactado por el mismo medio para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el cierre de la jornada del miércoles 20 de mayo no se obtuvo respuesta, dado que el mandatario no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp.

Sobre Juanita Tinjacá se detalló que presta sus servicios profesionales a la Gobernación de Santander a través del programa “Métale Mente”, y que como detalle curioso (tras revelarse el presunto origen de la pelea) realiza campañas preventivas sobre violencia intrafamiliar, bullying y apoyo psicosocial a niños y jóvenes en diferentes municipios del departamento, mediante una carpa itinerante.

Sin embargo, la escena de la pelea, que involucró también a su hijo, contrasta con la misión de prevención y acompañamiento que promueve el programa, a tal punto que uno de los usuarios escribió en X: “Están como fuertes las sesiones de terapia”.

Por su parte, otro de los internautas expresó: “Menos mal es una psicóloga que controla sus emociones muy bien”.

Ambas protagonistas de la riña, tanto Tinjacá como Castellanos, fueron contactadas por el mismo medio regional para conocer su versión de los hechos, pero optaron por no hacer comentarios al respecto.

El incidente ha generado comentarios y preocupación en la comunidad, que espera pronunciamientos oficiales y, eventualmente, medidas de parte de las entidades involucradas para esclarecer lo sucedido y evitar que se repitan situaciones similares en el entorno institucional y determinar qué clase de sanción recibiría la psicóloga.

Temas Relacionados

Landázuri SantanderJuanita Tinjacá CortésLady CastellanosBullying laboralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Almagro, exsecretario General de la OEA, se sumó a la campaña de Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático ha recibido respaldo de partidos políticos y de figuras del fútbol en el marco de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026

Luis Almagro, exsecretario General de la OEA, se sumó a la campaña de Paloma Valencia

Madres de Soacha defendieron el mural cerca de la finca de Álvaro Uribe y recordaron “7.837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas”

El episodio se presentó el 19 de mayo en la antesala de las elecciones presidenciales

Madres de Soacha defendieron el mural cerca de la finca de Álvaro Uribe y recordaron “7.837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas”

El fenómeno de El Niño ya impacta el sistema eléctrico Colombiano, reconoció el ministro de Minas: “Va a ser el más duro de los últimos 30 años”

El funcionario aseguró que el fenómeno ya se siente en el país al aumentar la demanda de energía y reducir la disponibilidad hídrica

El fenómeno de El Niño ya impacta el sistema eléctrico Colombiano, reconoció el ministro de Minas: “Va a ser el más duro de los últimos 30 años”

Radican recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada por presunto prejuzgamiento en el caso de la encuestadora Atlas Intel

El representante a la Cámara, Alejandro Toro, solicitó al Consejo Nacional Electoral apartar al magistrado del caso por considerar que anticipó públicamente una posición antes de una decisión oficial

Radican recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada por presunto prejuzgamiento en el caso de la encuestadora Atlas Intel

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia presentó la lista de 55 jugadores preconvocados para cumplir con el requerimiento de la FIFA, y cinco pertenecen a la liga colombiana

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Alejandra Salguero compartió sentido mensaje por el fin de su relación con Tebi Bernal: “La vida nos enseña”

La creadora de contenido ‘Valentina Mor’ fue capturada de nuevo por drogar a extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales”

Andrés Cepeda relató que tuvo una experiencia paranormal durante su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Deportes

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub-17, estaría en el radar de gigante de Europa: pagarían un millón de euros por él

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub-17, estaría en el radar de gigante de Europa: pagarían un millón de euros por él

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esto cuesta la moneda coleccionable para los colombianos que asistan a los partidos de la Selección en México durante el Mundial FIFA 2026

Técnico de Portugal, rival de Colombia, apeló a una superstición para el Mundial 2026: “Puede traer algo muy bueno”

Etapa 12 del Giro de Italia: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón