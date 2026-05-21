Psicóloga de la Gobernación de Santander se hizo viral por pelea en plena calle con excompañera de trabajo: “Controle sus emociones”

La psicóloga fue señalada por parte de otras dos funcionarias - créditos Google Maps | @lorenzolizarazo/X

Un hecho que se volvió tema de conversación en Landázuri, Santander, involucró a una funcionaria adscrita a la Alcaldía municipal, luego de que la psicóloga Juanita Tinjacá Cortés, vinculada al programa “Métale Mente” de la Gobernación de Santander y contratista activa, protagonizara una pelea callejera con Lady Castellanos, excontratista del municipio.

El incidente se registró el lunes 18 de mayo, a las 4:10 p. m., según informó el medio regional Ecolecuá, que divulgó el video de la pelea en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes y algunos contratistas.

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La riña, a puño limpio y con jalones de cabello, ocurrió frente a la cancha de fútbol del Colegio José María Landázuri, en el barrio Las Brisas.

Testigos relataron que el enfrentamiento, en el que también estuvo involucrado el hijo menor de edad de la psicóloga, se originó en una rencilla previa surgida en el entorno de la administración municipal.

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Según versiones recogidas por el mismo medio en el lugar de los hechos, el conflicto habría tenido origen con supuestos episodios de bullying laboral ejercidos por Tinjacá, quien coordina diferentes comités municipales.

Otras dos exfuncionarias de la Alcaldía expresaron al mismo portal regional molestias por el trato recibido de parte de la psicóloga apunada, y comentaron fuera de micrófonod que ella se siente respaldada políticamente por el alcalde Carlos Morales, lo que dificultaría la gestión de reclamos internos.

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Debido a la gravedad de la anterior acusación, el mandatario local fue contactado por el mismo medio para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el cierre de la jornada del miércoles 20 de mayo no se obtuvo respuesta, dado que el mandatario no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp.

Sobre Juanita Tinjacá se detalló que presta sus servicios profesionales a la Gobernación de Santander a través del programa “Métale Mente”, y que como detalle curioso (tras revelarse el presunto origen de la pelea) realiza campañas preventivas sobre violencia intrafamiliar, bullying y apoyo psicosocial a niños y jóvenes en diferentes municipios del departamento, mediante una carpa itinerante.

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Sin embargo, la escena de la pelea, que involucró también a su hijo, contrasta con la misión de prevención y acompañamiento que promueve el programa, a tal punto que uno de los usuarios escribió en X: “Están como fuertes las sesiones de terapia”.

Por su parte, otro de los internautas expresó: “Menos mal es una psicóloga que controla sus emociones muy bien”.

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Ambas protagonistas de la riña, tanto Tinjacá como Castellanos, fueron contactadas por el mismo medio regional para conocer su versión de los hechos, pero optaron por no hacer comentarios al respecto.

El incidente ha generado comentarios y preocupación en la comunidad, que espera pronunciamientos oficiales y, eventualmente, medidas de parte de las entidades involucradas para esclarecer lo sucedido y evitar que se repitan situaciones similares en el entorno institucional y determinar qué clase de sanción recibiría la psicóloga.

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