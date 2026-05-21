Detuvieron a un extranjero en El Poblado por proponerle actos sexuales a una menor: “Quien venga a violar enfrentará la respuesta de autoridades”

Un operativo conjunto entre familiares, comunidad y policías culminó con la detención inmediata del sospechoso, quien fue puesto a disposición judicial según reportes de autoridades locales - crédito @FicoGutierrez / x

Medellín vivió una reacción inmediata de las autoridades y la comunidad después de la captura de un ciudadano extranjero sorprendido haciendo propuestas sexuales inapropiadas a una adolescente de 16 años en Provenza, barrio El Poblado.

La intervención de familiares, ciudadanos y la Policía Nacional permitió detener al sospechoso y evitar consecuencias mayores, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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El caso expone la política de ‘cero tolerancia’ hacia delitos de explotación o abuso sexual de menores en la ciudad, que ya suma 32 extranjeros capturados en lo que va del año por delitos asociados y 527 capturas por orden judicial.

Una postura contundente ha sido defendida por el mandatario local, quien solicitó sanciones ejemplares y coordinación permanente para enfrentar la explotación y el abuso de menores en la ciudad - crédito Federico Gutierrez / X

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 21 de mayo. El hombre se acercó a la adolescente en vía pública. Una rápida reacción de quienes la acompañaban y de otros ciudadanos facilitó la intervención policial y la captura del sospechoso frente a testigos.

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Medida de prisión preventiva impuesta al extranjero detenido

El Tiempo reportó que el sospechoso fue presentado ante un juez, quien legalizó su detención y dictó una medida de prisión preventiva como parte de las acciones judiciales, mientras avanza el proceso penal por los delitos cometidos en la capital de Antioquia.

La decisión refuerza el enfoque preventivo local y la protección de las víctimas, evitando que el presunto responsable eluda la acción de la justicia. El caso se suma a otras detenciones recientes por hechos similares en Medellín y su área metropolitana.

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El alcalde Federico Gutiérrez reafirmó la política de ‘cero tolerancia’ contra ataques a la integridad de menores e instó a la justicia a actuar con firmeza. “Quien venga a violar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes enfrentará la contundente respuesta de las autoridades”, expresó Gutiérrez en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Según ambas fuentes, en lo que va de 2024 han sido 32 extranjeros capturados en Medellín por delitos de explotación y abuso sexual de menores.

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Los reportes acumulados durante más de dos años documentaron fiestas, altercados y episodios de violencia, lo que llevó a la imposición de medidas administrativas y a la aplicación de correctivos migratorios - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

La Policía Nacional ha realizado 527 capturas por orden judicial este año en la ciudad, dentro de programas de vigilancia y patrullaje. Gutiérrez insistió en que Medellín no permitirá convertirse en refugio de criminales ni escenario para quienes vulneren los derechos de menores. Destacó la coordinación con la Alcaldía, Migración Colombia y las fuerzas policiales.

Expulsión y sanciones a extranjeros en Provenza

Recientemente, se conoció la expulsión de un ciudadano alemán de Colombia tras protagonizar altercados y conductas riesgosas para la tranquilidad en Provenza, El Poblado.

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Según El Tiempo, la sanción incluyó la prohibición de regresar al país durante 10 años, después de hechos como celebraciones descontroladas, disparos al aire y daños a la propiedad privada. Este caso eleva a 77 ciudadanos extranjeros expulsados o deportados de Medellín en 2024 por alterar la seguridad y el orden público.

“En Medellín, el que venga a delinquir, intimidar o afectar la convivencia, se va”, dijo Federico Gutiérrez,

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El gobierno de Colombia expulsa a ciudadano alemán tras denuncias en Medellín

Migración Colombia expulsó de Colombia a un ciudadano alemán que residía en Medellín tras verificar denuncias por disparos al aire, fiestas de varios días, alteración del orden y presuntas conductas más graves dentro de un apartamento en el conjunto Altos de Provenza, un caso que además derivó en una investigación judicial y en una prohibición de reingreso por 10 años.

La sanción incluyó la salida del extranjero hacia Madrid y luego a Frankfurt, y le impide volver al país durante una década. Una vez vencido ese plazo, deberá tramitar una visa para ingresar de nuevo a Colombia.

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El procedimiento se activó, según el texto fuente, por numerosas denuncias de vecinos que señalaban que el residente protagonizaba situaciones que afectaban la tranquilidad y la seguridad del conjunto residencial en Medellín. Los testimonios describieron una rutina con “disparos al aire, ruido sin control, gritos y escándalos en la madrugada, rumbas de tres días con DJ incluido, consumo de licor y drogas en zonas comunes y el ascensor del edificio, prepagos y sexo en público en la terraza, y mucho más”.

En resumen, un ciudadano alemán fue expulsado por Migración Colombia tras ser señalado por vecinos de protagonizar fiestas descontroladas, disparos y otras conductas que ponían en riesgo la seguridad de un sector residencial en Medellín - crédito Migración Colombia

Según el texto fuente, la medida fue ejecutada de manera coordinada entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín, después de un proceso de verificación y seguimiento.

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Las autoridades recopilaron testimonios, evidencias explícitas y publicaciones en redes sociales en las que el extranjero exhibía abiertamente su “estilo de vida en Colombia”.