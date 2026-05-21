Abelardo de la Espriella dejó claro el papel de la mujer y los beneficios para ellas en un posible gobierno suyo: “Las protegeré”

El candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en su cierre de campaña el 20 de ,mayo de 2026 en la Plaza de Lourdes, nororiente de Bogotá - crédito Abelardo de la Espriella

Durante el acto de cierre de campaña en Bogotá, la noche del 20 de mayo de 2026, el candidato a la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, destacó el papel que tendría la mujer en un eventual gobierno suyo y los beneficios que obtendría con su plan de Gobierno.

El abogado mencionó: “Nunca le he fallado a una mujer. A ustedes las voy a proteger”. El candidato aseguró que este respaldo forma parte de su propuesta para incluir a la población femenina en su proyecto político.

PUBLICIDAD

En relación con los apoyos directos, el aspirante presidencial dirigió un mensaje específico a las madres cabeza de familia y a quienes ejercen labores de cuidado: “En la era del tigre vamos a implementar programas para que ustedes puedan trabajar, para que se capaciten en nuevas tecnologías y desarrollen sus emprendimientos como corresponde. Vamos a generar créditos blandos para que puedan autofinanciarse. Y a las cuidadoras les anuncio: los subsidios van a ser para ustedes y quienes lo necesitan”.

Al dirigirse a las mujeres de distintos barrios de Bogotá y del resto del país, de la Espriella declaró: “Conmigo, mujeres de Lourdes, de Chapinero, de toda Bogotá, mujeres de toda Colombia, sepan que van a tener seguridad, porque una mujer segura es una mujer libre”.

PUBLICIDAD

Por último, el candidato insistió en su experiencia previa en espacios laborales y sociales: “Nunca le he fallado a las mujeres que trabajan conmigo, a las mujeres por las que he trabajado. Las mujeres, las mujeres son el alma de la sociedad y tendrán el lugar de grandeza en la patria milagro que se merece”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano celebran su cierre de campaña presidencial en Bogotá, dirigiéndose a una multitud entusiasta bajo un espectáculo de fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)