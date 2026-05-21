Software electoral que tanto criticó Gustavo Petro pasó prueba técnica tras simulacro nacional de escrutinio: “Cumple con los requisitos exigidos”

La infraestructura tecnológica para el conteo y procesamiento de votos fue evaluada en los 1.104 municipios de Colombia - crédito Registraduría Nacional

Pese a las constantes críticas del presidente Gustavo Petro sobre los supuestos riesgos de fraude con el software contratado por la Registraduría Nacional para los comicios del 31 de mayo y, eventualmente, el 21 de junio, en las últimas horas concluyó el simulacro nacional de escrutinios, enfocado en evaluar el nombrado sistema de consolidación de resultados, con un balance positivo.

Durante dos jornadas, se sometió a prueba la infraestructura tecnológica destinada al conteo y procesamiento de votos en los 1.104 municipios del país. El ensayo incluyó la revisión de todas las mesas de votación que estarán operativas el 31 de mayo, involucrando tanto a jueces como notarios, quienes verificaron el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas y de la plataforma web de seguimiento.

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En términos concretos, el escrutinio consiste en el conteo, la verificación y la consolidación de los votos registrados en los formularios E-14, tarea que recae en las comisiones escrutadoras durante una audiencia pública.

El simulacro permitió comprobar que la tecnología y los canales de comunicación cumplen con los estándares de eficiencia y transparencia requeridos para la cita electoral.

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La vigilancia judicial y la posibilidad de presentar reclamaciones judiciales respaldan la legalidad y transparencia del escrutinio electoral en Colombia - crédito @Registraduria/X

“Finalizamos con éxito el simulacro nacional de escrutinios, en el que se evaluaron la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales”, señaló el gerente de Informática de la Registraduría, Hoslander Sáenz Barrera.

El funcionario añadió que la prueba confirma que el sistema adquirido cumple con todos los requisitos para garantizar la transparencia de los escrutinios, a pesar de los constantes reparos del presidente Petro sobre un supuesto plan para manipular el software el próximo 31 de mayo.

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“Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”, concluyó Sáenz.

En el desarrollo del simulacro participaron representantes de entidades de control, auditores de sistemas de partidos políticos, observadores de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, así como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que actuó como auditor externo internacional.

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Evaluación y nuevas pruebas de digitalización

Hernán Penagos advirtió que el software electoral cumple con todos los requisitos de seguridad - crédito @Registraduria/X

Como parte de las acciones destinadas a reforzar la confianza en el proceso, la Registraduría anunció que el 21 de mayo se realizará un simulacro dedicado a la digitalización del formulario E-14. Esta actividad busca asegurar que la transmisión y almacenamiento digital de los datos se efectúe de manera segura y confiable.

De esta manera, la autoridad electoral verifica el rendimiento de cada componente tecnológico antes de la elección, involucrando a todos los actores responsables del procesamiento y vigilancia de los resultados.

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A la par de los ensayos tecnológicos, la Registraduría y el Consejo Superior de la Judicatura dieron a conocer la puesta en marcha de un plan de formación para cerca de 9.000 miembros de las comisiones escrutadoras. Dentro de este conjunto, más de 6.400 corresponden a servidores judiciales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que es fundamental que quienes declaran los resultados en cada municipio posean las competencias técnicas necesarias para realizar su labor con precisión y rigor.

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Petro había denunciado que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“Es determinante que todos los actores del proceso electoral, especialmente los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones. Su labor es clave para garantizar la integridad y transparencia de las elecciones del próximo 31 de mayo. Por esta razón, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, estructuramos este completo plan de capacitación”, señaló el registrador.

El objetivo de esta capacitación es asegurar que los encargados del escrutinio estén preparados para operar con las nuevas herramientas, fortaleciendo la integridad y la transparencia del proceso.

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