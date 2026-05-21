Colombia

Enfrentamiento entre comunidades indígenas en Cauca dejó un muerto y varios heridos: esto se sabe

Las autoridades reportan la muerte de un representante de una comunidad local y daños personales tras disturbios originados por desacuerdos sobre la propiedad de tierras ancestrales en una zona rural del municipio de Silvia

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La disputa territorial en el municipio de Silvia involucra a integrantes de los pueblos Misak y Nasa - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
La disputa territorial en el municipio de Silvia involucra a integrantes de los pueblos Misak y Nasa - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Un enfrentamiento entre integrantes de los pueblos indígenas Misak y Nasa en la zona rural del municipio de Silvia, en el oriente del Cauca, dejó un líder indígena asesinado y varias personas heridas, en medio de una presunta disputa territorial.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Tunubalá, autoridad del Pueblo Misak, quien murió durante los disturbios ocurridos en un territorio ancestral que se encuentra en disputa con comunidades indígenas del resguardo de Pitayó.

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