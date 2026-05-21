Enfrentamiento entre comunidades indígenas en Cauca dejó un muerto y varios heridos: esto se sabe

La disputa territorial en el municipio de Silvia involucra a integrantes de los pueblos Misak y Nasa - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Un enfrentamiento entre integrantes de los pueblos indígenas Misak y Nasa en la zona rural del municipio de Silvia, en el oriente del Cauca, dejó un líder indígena asesinado y varias personas heridas, en medio de una presunta disputa territorial.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Tunubalá, autoridad del Pueblo Misak, quien murió durante los disturbios ocurridos en un territorio ancestral que se encuentra en disputa con comunidades indígenas del resguardo de Pitayó.

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