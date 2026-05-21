Senador Carlos Meisel pidió disculpas por llamar “grandísimo malparido” al expresidente Ernesto Samper: “No son mis formas”

El senador Carlos Meisel del Centro Democrático pidió disculpas tras insultar al expresidente Ernesto Samper en la red social X - crédito @carlosmeiselv/X

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, pidió disculpas después de insultar en X al expresidente Ernesto Samper, a quien llamó “gordo, glotón y burócrata”, en una reacción a un mensaje en el que Samper defendía a Cuba como “el barco insignia de la lucha latinoamericana por la soberanía, la justicia social y la paz regional”.

La retractación llegó luego de la controversia que abrió el intercambio y de que el propio congresista admitiera que el foco público pasó de la defensa de la isla a sus formas.

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Meisel explicó que su reacción respondió a la “rabia” que le produjo ver a un expresidente colombiano respaldando lo que él describió como “una dictadura asesina que condena al hambre a su pueblo”. Tras la ola de críticas, eliminó la publicación original de sus plataformas digitales.

En una declaración hecha a través de su cuenta en X, Meisel dijo: “No son mis formas y sé que me excedí en el lenguaje, pido disculpas por eso. Ver a un expresidente de Colombia defendiendo dictaduras que además tienen a un pueblo muerto de hambre me dio rabia. Sin embargo, nada justifica. No es el lenguaje, no son mis formas”.

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Carlos Meisel reconoció que sus insultos desviaron el foco de la discusión sobre el respaldo de Samper al régimen cubano - crédito @carlosmeiselv/X

Así mismo, el senador reiteró su retractación y reconoció que el episodio desvió la discusión que quería plantear: “Claramente, pido disculpas. No fue el lenguaje. Además, que claramente me salió mal porque hoy las noticias son las disculpas y no que Samper esté defendiendo dictaduras. Sin embargo, nada justifica ese lenguaje y no son mis formas y la verdad es que eso no estuvo bien dicho y tengo que reconocerlo”, dijo en una entrevista con Caracol Radio.

La controversia comenzó cuando Samper defendió al régimen cubano y cuestionó lo que llamó los “desmanes hegemónicos del trompismo en el mundo”.

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A partir de esa publicación, Meisel respondió con un mensaje en el que calificó al exmandatario de “grandísimo malparido” y de “gordo glotón burócrata”, y añadió que “Cuba es la cárcel de muchos artistas, ciudadanos de bien, políticos de oposición”.

Carlos Meisel admitió en en una entrevista que su actitud solo logró que la noticia fuera su disculpa y no el respaldo de Samper a Cuba - crédito @carlosmeiselv/X

Después de que el mensaje se hiciera público, Meisel descartó haber actuado bajo los efectos del alcohol y envió una declaración formal en la que aceptó su error en el manejo del debate político. Samper, por su parte, se limitó a decir que “no contesta insultos”.

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La senadora María José Pizarro y el exembajador Camilo Romero rechazaron públicamente el tono del debate promovido por el Centro Democrático - crédito @PizarroMariaJo/X

Las reacciones llegaron desde distintos sectores. La senadora María José Pizarro escribió en X: “Que muestra de ‘altura’ en el debate la de los senadores del Centro Democrático. Da vergüenza tenerles como interlocutores”.

El exembajador Camilo Romero también se pronunció en la misma red social y vinculó el episodio con una crítica más amplia al uribismo: “Así es el uribismo: creen que borrando murales o borrando trinos van a borrar la memoria. Esto hicieron en sus gobiernos: mataron inocentes con balas del Estado y los hicieron pasar por guerrilleros”, expresó.

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El episodio evidenció una fractura en el debate público, marcando la discusión sobre Cuba y los límites del lenguaje parlamentario - crédito @CamiloRomero/X

Así mismo, dijo: “No se nos olvida, así borren murales. Esto escribió en X el senador Uribista Meisel: ‘grandísimo malparido’, ‘gordo’, ‘glotón’, en referencia al expresidente Samper. No se nos olvida, así borren trinos. El 31 de mayo derrotaremos a quienes pretenden borrar y repetir la historia. Vamos Pa’lante” expresó Romero.

La senadora Angélica Lozano también cuestionó el lenguaje empleado por Meisel y lo hizo en un mensaje en X en el que marcó la diferencia entre la investidura de ambos protagonistas. Escribió: “Senador @carlosmeiselv ¿‘Grandísimo malparido, gordo, glotón’? Ud es senador, el otro expresidente. No tengo afinidad con Samper pero en serio ¿ese es el ‘debate público’ que ud propone?. Más cívicos los que hacen grafitis cerca a la casa de Uribe. ¿Qué hace?”.

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Ernesto Samper optó por no responder los insultos de Meisel, mientras Angélica Lozano cuestionó la calidad del debate político - crédito @AngelicaLozanoC/X

El episodio dejó expuesto un doble plano de discusión: la defensa de Cuba por parte de Samper y el uso de insultos por parte de Meisel para responderle. El propio senador reconoció en una entrevisto, que el resultado político inmediato fue otro: “hoy las noticias son las disculpas y no que Samper esté defendiendo dictaduras”.