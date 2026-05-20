Colombia

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe por la seguridad de Hernán Muriel, congresista que lideró la creación del grafiti cerca a la casa del expresidente: “Estas personas ya no tendrían ojos”

La representante del Pacto Histórico advirtió sobre el riesgo que enfrentan los líderes y familiares de víctimas durante “actos de memoria” realizados cerca de la propiedad del expresidente en Rionegro, Antioquia

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Mafe Carrascal acusó a Álvaro Uribe Vélez de intentar borrar la memoria de las víctimas tras altercado en Rionegro - crédito @MafeCarrascal/X

La realización de un mural alusivo a las víctimas de falsos positivos en las inmediaciones del hogar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el corregimiento Llano Grande, en el municipio de Rionegro, Antioquia, derivó en un episodio de tensión entre integrantes del Pacto Histórico y simpatizantes del exmandatario.

El incidente, denunciado por el senador electo Hernán Muriel, incluyó señalamientos públicos y reclamos por seguridad personal.

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El evento, convocado por organizaciones sociales y colectivos de memoria, reunió cerca de 150 personas en una “intervención artística” que consistió en pintar un mural con la cifra de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, resultado de los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre crímenes cometidos durante los gobiernos de Uribe.

Los participantes vestían camisetas con rostros, nombres y lugares de origen de personas afectadas por estos hechos.

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Hernán Muriel acusó a Álvaro Uribe Vélez de incitar a sus seguidores con señalamientos de terrorismo - crédito @Hernan_MurielP/X
Hernán Muriel acusó a Álvaro Uribe Vélez de incitar a sus seguidores con señalamientos de terrorismo - crédito @Hernan_MurielP/X

Muriel denunció que, durante la actividad, recibió acusaciones directas por parte del exmandatario.

Álvaro Uribe no hace sino gritarle a sus seguidores que yo fui elegido por el terrorismo y que soy responsable del asesinato de su padre”, afirmó el senador electo. Además, advirtió sobre el riesgo que implica la campaña de desprestigio en su contra: “Su último trino dice que mi elección la estimularon grupos criminales. De verdad es un peligro gigantesco”.

Según Muriel, el mural fue realizado a unos 300 metros de la finca del expresidente, lo que intensificó el ambiente de confrontación en el lugar.

“¿Por qué está emprendiendo esta campaña de desprestigio en mi contra, que pone en riesgo mi vida? Solo porque llevamos a cabo un acto de pedagogía de la memoria a 300 metros de su finca en el municipio de Rionegro”, sostuvo Muriel.

La intervención artística tuvo como eje central la actualización del número de víctimas, de acuerdo con la JEP. “Este acto se basó en pintar un mural con la nueva cifra que dio la JEP; las víctimas de falsos positivos durante su Gobierno en nuestro país fueron 7.837”, detalló el senador electo.

Hernán Muriel denunció campaña de desprestigio del expresidente Álvaro Uribe Vélez con acusaciones de terrorismo y asesinato - crédito @Hernan_MurielP/X

La acción incluyó la presencia de colectivos y familiares de las víctimas, quienes reafirmaron la importancia de visibilizar estos casos mediante actividades culturales y pedagógicas.

La jornada transcurrió entre cánticos, mensajes alusivos a la memoria histórica y consignas por la verdad, hasta que se produjo el altercado. “Seguiremos ejerciendo la política desde el arte, la disputa cultural, la comunicación alternativa, la memoria histórica”, concluyó Muriel en su pronunciamiento, agradeciendo el apoyo de colectivos como @Cizanaparatodos.

Esto dijo el expresidente Uribe sobre cómo sucedieron los hechos

Tras el altercado, en videos difundidos en redes sociales captaron un ataque con arma blanca contra integrantes del Centro Democrático durante la manifestación.

Entre los afectados figura David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes, quien relató en sus redes sociales: “¿Entonces esto no es un intento de homicidio?”, al referirse al momento en que un individuo se acercó portando un objeto cortopunzante.

La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédirto @Hernan_MurielP / X
La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédito @Hernan_MurielP / X

Toledo, quien se define como líder de opinión, compartió imágenes que muestran la proximidad del atacante, varios participantes denunciaron lesiones tras la confrontación.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que fue advertido por su esposa sobre la presencia de activistas cerca de su domicilio y, al llegar, halló a simpatizantes del Pacto Histórico custodiando a trabajadores que realizaban labores en un espacio público.

El exjefe de Estado sostuvo: “Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó”. Tras dialogar con los manifestantes, Uribe informó que decidió borrar un mural junto con sus seguidores, acción que desencadenó críticas.

El hecho generó una reacción inmediata de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, también integrante del Pacto Histórico, quien difundió un mensaje en la red social X donde responsabilizó a Uribe por cualquier agresión contra los participantes.

Álvaro Uribe Vélez, lo hago responsable de cualquier cosa que le pueda suceder a mi compañero de bancada del Pacto Histórico, Hernán Muriel, o a cualquiera de los familiares víctimas que estuvieron hoy haciendo una intervención por la memoria de los 7.837 falsos positivos”, afirmó Carrascal.

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe Vélez tras agresión en acto de memoria cerca de su finca en Antioquia - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe Vélez tras agresión en acto de memoria cerca de su finca en Antioquia - crédito @MafeCarrascal/X

La parlamentaria señaló que el expresidente ha mantenido una actitud de persecución y estigmatización hacia quienes reivindican la memoria de las víctimas.

Ha sido muy coherente en perseguir, en estigmatizar y en tratar de borrar la memoria”, sostuvo Carrascal. Además, denunció que durante el altercado, una mujer, pareja de Muriel, resultó agredida. “Golpearon a una mujer, a la pareja de Hernán Muriel. Esto es completamente inadmisible”, puntualizó la representante.

En su intervención, Carrascal mencionó que la construcción de la memoria histórica enfrenta obstáculos, incluida la omisión de la enseñanza de la historia en las aulas.

Durante mucho tiempo nuestros niños y niñas ni siquiera recibieron historia en los colegios y fue justamente por eso, por tratar de contar una historia oficial que no es la de las víctimas”, afirmó la congresista.

Mafe Carrascal acusó a Álvaro Uribe Vélez de intentar borrar la memoria de las víctimas tras altercado con Hernán Muriel en Rionegro - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Hernan_MurielP/X - Carlos Ortega/EFE
Mafe Carrascal acusó a Álvaro Uribe Vélez de intentar borrar la memoria de las víctimas tras altercado con Hernán Muriel en Rionegro - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Hernan_MurielP/X - Carlos Ortega/EFE

La representante también aludió a las condiciones de seguridad y protección que rodean al exmandatario, en contraste con la vulnerabilidad de las familias campesinas y trabajadoras afectadas por el conflicto.

Una familia terrateniente, adinerada, apoderada, con todo tipo de protección mediática, política, de seguridad. Usted, en cambio, durante sus gobiernos y después de ellos, sí se ha metido con familias campesinas, empobrecidas, de trabajadores, de trabajadoras del servicio doméstico, jóvenes a los que su proyecto político dejó sin futuro y sin vida”, manifestó Carrascal en el video compartido.

El acto de memoria y el posterior altercado profundizaron el debate nacional sobre la garantía de los derechos de quienes reivindican la verdad y la justicia, así como la protección de líderes sociales y políticos de oposición.

Este país tiene que seguir haciendo memoria. Este país tiene que saber qué fue lo que pasó para que no se vuelva a repetir”, concluyó Carrascal.

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