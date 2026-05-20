Colombia

Creadora de contenido de la región Caribe explicó por qué “los cachacos no tienen idea del vallenato que de verdad escuchamos los costeños”

La ‘influencer’ Laurent Vargas aclaró las dudas detrás de la expresión “cachaco” y destacó que no se usa en forma exclusiva para los nacidos en Bogotá

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créditos Fundación Festival de la Leyenda Vallenata 2026 | @laurentvargas/IG
El rey vallenato en su edición 2026, Iván Zuleta, hace parte de la dinastía Zuleta, una de las más respetadas y admiradas en la región Caribe - créditos Fundación Festival de la Leyenda Vallenata 2026 | @laurentvargas/IG

La ciudadana colombiana Laurent Vargas, creadora de contenido y emprendedora nacida en la región Caribe, compartió el 17 de mayo de 2026 un video en su cuenta de Instagram que generó debate y reacciones en redes sociales.

En la grabación, Vargas abordó un tema recurrente entre los nacidos en la costa Atlántica (conocidos popularmente como costeños): la visión que tienen los bogotanos —a los que también ellos se refieren como “cachacos”— sobre el vallenato auténtico y sus diferencias con el gusto musical real del Caribe colombiano.

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La emprendedora que vive en Madrid (España) inicia su mensaje aclarando que, para los costeños, el término “cachaco” no es un insulto, sino una abreviatura coloquial para referirse a quienes no nacieron en la costa.

“No es por nada malo, en verdad. No es como despectivo, no lo es. A los rolos, rolos, paisas, paisas, tal. Pero todo el que no es, no quiere decir no es santanderiano, es bumangués. Simplemente, abreviatura cachaco”, explica, añadiendo que “para nosotros cachaco es el resto del país”.

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Ese punto de partida le sirvió para lanzar su principal crítica: la confusión que existe en el interior del país sobre lo que realmente escuchan y disfrutan los costeños cuando se trata de vallenato.

Para Vargas, la experiencia de vivir en otras ciudades como Medellín y Bogotá le permitió observar cómo, al decir que es amante del vallenato, muchos creen que se refiere a grupos como Los Inquietos del Vallenato, Los Gigantes o incluso a Jorge Celedón.

“Jorgito Celedón, a pesar de ser costeño, su público, siento yo, y que me corrijan todos los costeños, por favor, participen en este debate, esto no se escucha en Santa Marta, por lo menos no. En Barranquilla y en Cartagena. Yo sé que no, que no es un vallenato, sino que se escucha más en el interior, porque sí que lo viví cuando vivía en Bogotá y en Medellín. Esto es más del interior”, expuso la influencer.

La creadora de contenido siguió con su serie de argumentos al señalar que el vallenato que suele sonar en fiestas y discotecas bogotanas no es necesariamente el que pone a vibrar a la gente del Caribe.

“Todos esos vallenatos ustedes piensan: los costeños. No, nena, no nos mueve eso. Eso no, porque es otro tipo de vallenato romántico con otro tipo de voz y ritmito (...)”, señaló Vargas, y que dicho sea de paso, sostuvo que ese vallenato romántico, con voces y estilos distintos, es propio del gusto del interior del país y no del verdadero sentir costeño.

Vargas detalló que el vallenato que realmente emociona a los nacidos en la costa Atlántica tiene otros nombres.

“En cambio, tú puedes tal vez llegar incluso a aburrirte con lo que de verdad nos gusta a nosotros, que es un Iván Villazón, Jorge Oñate”, contó la influencer que se refirió a la llamada nueva ola del género.

“Estamos en la nueva ola y nos gusta Silvestre, Pipe Peláez. Que sí, que sí, que en la nueva ola no hay discusión, que te gustó Martin Elías y que todos los nuevos que salen y que tú te los puedes disfrutar y vacilar en el resto del país, fuera del país, porque te llega y tal. Pero si tú nos hablas a nosotros de vallenato viejo, siempre será esta gente que yo te estoy hablando. Diomedes, esto es algo ya igual que la nueva ola, o sea, no participa. Pero de vallenato, vallenato, mira Iván Villazón, Jorge Oñate, Los Zuleta, Los Betos, para nosotros eso es oro puro y donde tú le pongas esto a (...) gente de la costa de verdad va a vibrar”, aclaró Vargas.

La emprendedora agregó que parte del desencuentro cultural radica en que, en ciudades como Bogotá, el vallenato con mayor presencia mediática es el que califica como “vallenato de discoteca”, representado por éxitos como El santo cachón, de Los Embajadores del Vallenato.

Sin embargo, para Vargas este tipo de canciones pueden ser populares a nivel nacional e internacional, pero no son las que verdaderamente identifican a los oyentes del Caribe colombiano.

Al invitar a otros costeños a participar en la conversación, la influencer Vargas dejó en claro que su reclamo busca abrir un debate sobre identidad, autenticidad y regionalismo musical, basado en el respeto por la diversidad de gustos.

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