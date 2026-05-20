Colombia

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

Debido a los comentarios de la vallecaucana sobre un supuesto beso escondido en el confesionario meses atrás, los desmentidos y exigencias de pruebas estuvieron a la orden del día

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Johanna Fadul y Marilyn Pätiño protagonizaron guerra de declaraciones en redes sociales por los rumores de un beso en el confesionario de 'La casa de los famosos Colombia' y la posibilidad de que Mariana Zapata y Juanda Caribe fuesen la pareja involucrada - crédito Canal RCN
Johanna Fadul y Marilyn Pätiño protagonizaron guerra de declaraciones en redes sociales por los rumores de un beso en el confesionario de 'La casa de los famosos Colombia' y la posibilidad de que Mariana Zapata y Juanda Caribe fuesen la pareja involucrada - crédito Canal RCN

La eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia reactivó uno de los rumores que más vienen sonando a lo largo de la tercera temporada, debido a un supuesto beso que esta compartió con Juanda Caribe en el confesionario.

Dicho rumor fue dado a conocer por Marilyn Patiño, días después de ser eliminada de forma definitiva del formato de Canal RCN. Esta semana, tras despedirse del reality show, Mariana negó que eso hubiera ocurrido y sostuvo que se trataba de una mentira de Marilyn.

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Esto marcó el inicio de un cruce de declaraciones que tienen en vilo a las redes sociales, mientras se intenta descifrar o conocer quien de las involucradas dice la verdad sobre el tema.

La respuesta por parte de la actriz vallecaucana no se hizo esperar. A través de sus historias de Instagram, Marilyn sostuvo que, si bien hizo mención del tema, ella nunca mencionó quiénes habrían sido los dos participantes del supuesto beso en el confesionario. Por esa razón, sostuvo que Mariana, o bien estaba mintiendo, o había tergiversado sus palabras.

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Mariana Zapata fue la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' y comenzó a responder a las acusaciones de ser la "moza" de Juanda Caribe - crédito Canal RCN
Mariana Zapata fue la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' y comenzó a responder a las acusaciones de ser la "moza" de Juanda Caribe - crédito Canal RCN

También insistió en que lo dicho había sido en tono de burla y remarcó que solo dos personas de su entera confianza conocían la situación real: su mamá y Néstor (presumiblemente haciendo referencia a Néstor Parra, uno de los productores del reality show).

“Para un congelado me acerqué a Néstor, porque Néstor me preguntó y yo le dije: ‘Néstor, fueron tal y tal’, y fue una cosa superchistosa que tampoco me pareció trascendental. Lo conté en modo funa, en modo chiste, pero diciendo el milagro, más no el santo”, apuntó en su defensa.

La actriz aseguró que solo dos personas fuera de ella saben lo sucedido, y afirmó que ella nunca mencionó el nombre de Mariana como una de las involucradas - crédito @marilynpatino1/Instagram

Johanna Fadul sostuvo que Marilyn Patiño sí mencionó a Mariana Zapata y Juanda Caribe: la vallecaucana respondió

Aunque la actriz reconoció que no tenía pruebas debido a que fue durante una llamada, insistió en que Marilyn le reveló nombres propios - crédito @johannafadul/Instagram

Al mediodía del miércoles 20 de mayo se sumó a la conversación Johanna Fadul. La actriz se pronunció sobre el escándalo y afirmó que Marilyn sí le había dicho quiénes eran las dos personas que, según esa versión, se besaron en el confesionario de La casa de los famosos Colombia, asegurando que su colega mencionó los nombres de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

La actriz sostuvo que no estaba mintiendo y que mantenía lo dicho aunque no tuviera pruebas materiales, porque la conversación entre ambas ocurrió por llamada. También explicó que su molestia radicaba en que se estaba involucrando a personas inocentes dentro de esos rumores, exigiendo a Patiño de mostrar pruebas de la conversación que sostuvieron.

Marilyn no tardó en responder a lo dicho por Fadul, y compartió en sus historias instantáneas sus pruebas de que nunca habló con ella sobre el tema. Para ello, Patiño grabó un scroll del chat con Fadul en WhatsApp, mostrando sus interacciones desde noviembre de 2025 hasta la fecha.

La vallecaucana rebatió lo dicho por Fadul, mostrando el scroll del chat de ambas en WhatsApp - crédito @marilynpatino1/Instagram

Las interacciones mostradas incluyen una invitación de Marilyn a Johanna a su cumpleaños, y conversaciones relacionadas con citas que intentaron agendar entre ambas, algunas relacionadas con La casa de los famosos y otras aparte. Aunque había evidencia de algunos audios, Marilyn compartió en la grabación las transcripciones automáticas de cada uno de ellos. Los únicos que no transcribió fueron unos en los que Fadul ponía en duda su aparición en la gran final la próxima semana.

Sin embargo, en lo mostrado por Marilyn no se hace ninguna mención directa de los comentarios de esta sobre el beso en el confesionario, hecho por el que le reclamó en la más reciente interacción registrada. Al compartir el scroll, Marilyn le soltó un duro mensaje a Johanna: “Aquí van mis conversaciones con Johanna Fadul y espero que muestres pruebas de lo que dices, creo que ya somos grandes, con esas amigas, para qué enemigas”. Acto seguido, Fadul confirmó en sus historias que Marilyn la bloqueó en Instagram.

Johanna Fadul confirmó que, producto del cruce de declaraciones, Marilyn Patiño la bloqueó de sus contactos en redes sociales - crédito @johannafadul/Instagram
Johanna Fadul confirmó que, producto del cruce de declaraciones, Marilyn Patiño la bloqueó de sus contactos en redes sociales - crédito @johannafadul/Instagram

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