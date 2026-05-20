Colombia

El Invima pidió suspender el consumo de probióticos femeninos por comercialización ilegal

Dos marcas de este producto estarían siendo distribuidas en el país sin el debido cumplimiento de la normativa vigente, además de ser promovidos con afirmaciones no autorizadas sobre propiedades medicinales, preventivas o curativas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades hallaron irregularidades en la venta y publicidad de estos productos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) declaró fraudulentos los productos Fyora y Lunavia comercializados como probióticos femeninos con el registro sanitario RSA-0033949-2024, debido a que esa autorización solo existe para un alimento en polvo para preparar bebida y no para un suplemento de bienestar femenino con supuestos efectos sobre la salud.

La alerta sanitaria fue emitida el 19 de mayo de 2026 por la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima, que indicó que la verificación del producto fue realizada después de recibir una denuncia y las acciones de inspección, vigilancia y control.

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Según el reporte oficial, los dos productos usan el mismo registro sanitario y se presentan con una denominación distinta de la autorizada, lo que podría causar riesgos en las consumidoras, teniendo en cuenta que está dirigido a la salud femenina.

El registro sanitario asignado a estos productos corresponde a un alimento específico, no a suplementos con supuestos efectos sobre la salud íntima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae / Invima
El registro sanitario asignado a estos productos corresponde a un alimento específico, no a suplementos con supuestos efectos sobre la salud íntima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae / Invima

El registro que presentan existe, pero es para un alimento y no para un suplemento femenino

El instituto explicó que la comercialización de Fyora y Lunavia es considerada fraudulenta, teniendo en cuenta que se vende con un nombre distinto al que le corresponde. Y es que así se clasifica a los productos cuando su envase, rótulo o etiqueta contienen información ambigua, falsa o capaz de inducir a engaño sobre su composición y su uso.

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La autoridad sanitaria también advirtió que los supuestos probióticos están siendo promocionados en plataformas de comercio electrónico como “suplemento de bienestar femenino”.

En la publicidad se atribuyen propiedades en salud, preventivas, curativas y terapéuticas, entre ellas el mejoramiento del equilibrio íntimo femenino y la restauración del ecosistema íntimo, lo que no está comprobado.

De acuerdo con el Invima, esas afirmaciones incumplen la normativa sanitaria vigente para alimentos y bebidas que prohíbe que los rótulos o la publicidad de alimentos aludan a propiedades medicinales, preventivas o curativas que distorsionen su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad.

Según el Invima, los productos a los que en su rotulado o propaganda se asignen propiedades medicinales serán considerados medicamentos y deberán cumplir además con las exigencias previstas para esa categoría.

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Cualquier producto que consuma debe ser avalado por un especialista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima pidió suspender el consumo de los dos productos y reportar cualquier hallazgo

El organismo pidió a la población abstenerse de adquirir los productos fraudulentos Fyora y Lunavia, debido a que no está comprobada su supuesta acción en la salud femenina. Además, a aquellos que ya los hayan comprado, les recomendó suspender su consumo y notificar a las autoridades.

La entidad recordó además que el cumplimiento de la normativa sanitaria es responsabilidad de los titulares de registros, permisos o notificaciones sanitarias de alimentos y bebidas comercializados en el país. Aunque esa labor también debe extenderse a fabricantes, comercializadores e importadores, puesto que la cadena podría poner en riesgo la salud de la ciudadanía.

Para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, el Invima ordenó la búsqueda activa de los productos incluidos en la alerta y les pidió realizar inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia para evitar que puedan ser comercializados, adoptar las medidas sanitarias correspondientes, difundir la alerta original e informar a la entidad si encuentran esos artículos.

A los distribuidores y comercializadores, Invima les indicó que los productos señalados no deben ser distribuidos ni vendidos en Colombia. La autoridad advirtió que, si se detectan en el mercado, podrán ser objeto de medidas sanitarias de seguridad.

Personas preparando colágeno, suplemento para piel y articulaciones, bebida nutritiva, rutina saludable, proteína en polvo, bienestar diario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos piden no dejarse llevar por la falsa publicidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La alerta también insta a otras autoridades con competencia en ilegalidad a intensificar acciones de inspección, vigilancia y control en lugares no autorizados y en sitios por fuera de la vigilancia del Invima y de las entidades territoriales de salud.

Ante la preocupación por la distribución de estos productos, el instituto indicó que los ciudadanos pueden denunciar su comercialización mediante el correo alertas_alimentos@invima.gov.co

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