Selección Colombia: campeón de la Copa América 2001 analiza la situación de Sebastián Villa y su convocatoria al Mundial

Orozco afirmó que no hay que dejarse llevar solamente de lo visto ante Croacia y Francia - crédito Diego Suárez/Infobae

La inclusión de Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia para el Mundial de 2026 abrió uno de los debates más sensibles y polémicos alrededor del combinado nacional en los últimos años. Más allá de su actualidad futbolística en Argentina, el nombre del extremo quedó nuevamente bajo discusión por los antecedentes judiciales que marcaron su carrera y por la condena que recibió en 2023 por violencia de género en Argentina.

En medio de ese contexto, Andrés Orozco, campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia y actual director técnico, entregó su opinión sobre el caso y explicó cómo se analiza este tipo de situaciones desde la perspectiva de un entrenador.

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El ex director técnico afirmó que hay que tener todo en cuenta para hacer una convocatoria - crédito Diego Suárez/Infobae

Villa fue condenado por la justicia argentina a dos años y un mes de prisión condicional tras ser hallado culpable de amenazas y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

Aunque no cumplió prisión efectiva debido a que la pena fue menor a tres años, el caso generó un fuerte impacto tanto en Argentina como en Colombia.

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¿Dónde jugará Sebastián Villa en 2026?

Pese a ello, el futbolista ha recuperado protagonismo deportivo en el fútbol argentino con Independiente Rivadavia, situación que llevó a Néstor Lorenzo a incluirlo en la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial. La decisión provocó críticas desde distintos sectores, incluyendo pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, que cuestionó el mensaje que podría enviarse al país con una eventual convocatoria definitiva.

El campeón de Copa América con Colombia, Andrés Orozco, describe las cualidades del delantero Durán como futbolista - crédito Diego Suárez/Infobae

Consultado sobre el tema, Orozco reconoció que el debate trasciende lo futbolístico y aseguró que un seleccionador nacional debe evaluar mucho más que el rendimiento dentro de la cancha.

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“Ser entrenador de una selección es intentar tener contento a un país. No solamente se analiza el momento futbolístico, también se evalúan muchas situaciones alrededor del jugador”, explicó el exfutbolista.

Aun así, también reconoció que desde lo deportivo Villa atraviesa un presente que lo convierte en un futbolista “convocable”. “Las cualidades las tiene todas. Está siendo capitán de su equipo, figura y del gusto de muchos entrenadores. Deportivamente viene muy bien”, afirmó.

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Las palabras de Orozco aparecen en medio de una discusión nacional sobre el papel que deben cumplir los futbolistas que representan al país. Para muchos sectores, vestir la camiseta de la selección Colombia implica también convertirse en un símbolo y ejemplo social, razón por la cual consideran incompatible una eventual convocatoria de Villa con sus antecedentes judiciales.

De hecho, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó públicamente que “la camiseta no puede ser un escudo contra la justicia” y sostuvo que representar al país exige estándares éticos superiores.

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Sin embargo, otras voces han defendido el derecho del jugador a continuar con su carrera profesional luego de haber sido juzgado por la justicia. Incluso el propio Néstor Lorenzo afirmó recientemente que “no somos quién para juzgar eternamente” y defendió la inclusión del extremo argumentando que actualmente “está jugando y está rindiendo”.

En ese punto, Orozco intentó ofrecer una mirada más amplia sobre la complejidad que enfrenta un seleccionador nacional al momento de tomar decisiones de este tipo.

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Lorenzo no solo se debería fijar en el presente futbolístico

“El profe Lorenzo no solamente tiene que pensar en el rendimiento. También necesita generar un buen ambiente, que todos vayan hacia el mismo lado y que exista una buena convivencia”, comentó.

El entrenador antioqueño insistió en que los aspectos extradeportivos sí son evaluados dentro de cualquier convocatoria, especialmente pensando en competencias largas como una Copa del Mundo. “El equipo dentro de la cancha es muchas veces reflejo de cómo se comporta fuera de ella, en el camerino o en la concentración”, señaló.

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Sebastián Villa está dentro de la prelista de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito AFP/EFE/FCF

Aun así, evitó emitir un juicio definitivo sobre si Villa debe o no estar en la lista final para el Mundial. Según explicó, son decisiones “muy complejas” en las que intervienen factores deportivos, humanos y sociales.

“Desde lo futbolístico es un jugador que viene bastante bien y es una posición que quizá necesita complementarse en la selección. Pero todas esas situaciones adicionales hacen que sea un tema mucho más complejo para el cuerpo técnico”, concluyó.

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