Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

La icónica cantante Totó la Momposina sonríe con los brazos en alto, rodeada de discos de vinilo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/ Instagram de Totó la Momposina y Evan Amos

La muerte de Sonia María Bazanta Vides, conocida en el mundo artístico como Totó la Momposina, ha generado gran repercusión no solo en Colombia sino en el mundo.

Tras el fallecimiento de la cantante de música folclórica colombiana, no solo se hizo memoria de su repertorio musical con las que recorrió el planeta entero. También, se destacó la influencia de sus canciones en otros géneros musicales. El impacto internacional de instrumentos como el tambor, así como de géneros como la cumbia y el bullerengue, resuena hoy en producciones de rap, electrónica y pop experimental.

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De hecho, el álbum ‘La Candela Viva’, publicado en 1993 bajo el sello Real World Records de Peter Gabriel, se consolidó como una de las producciones latinoamericanas más relevantes en el circuito internacional de las músicas del mundo.

Allí, varios productores de hip hop y electrónica incorporaron muestras de grabaciones de la interprete colombiana, introduciendo los sonidos del Caribe colombiano a nuevas audiencias en Europa y Estados Unidos durante la década de 1990, proyectando la voz de Totó la Momposina en escenarios que hasta entonces habían permanecido distantes de esas tradiciones.

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Raperos que ‘samplearon’ a Totó La Momposina

Uno de los casos más destacados fue la del rapero estadounidense 50 Cent (Curtis James Jackson III) quien incluyó elementos de la canción ‘La Verdolaga’ en su tema musical ‘Get Down’, incluido en el álbum The Massacre de 2005.

Según información recopilada por Real World Records, el tema integra percusiones y registros vocales originales de Totó, haciendo que la tradición afrocolombiana se insertara en el hip hop estadounidense a comienzos de siglo.

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Del mismo modo, la revista destaca al icónico rapero norteamericano Jay-Z (Shawn Corey Carter) que también sampleó la misma canción de la leyenda colombiana para su tema “Blue’s Freestyle/We Family”, en el que también colabora su hija, Blue Ivy Carter.

La muestra musical utilizada por Jay-Z destaca el inconfundible canto y la percusión de la reina de la cumbia, posicionando el bullerengue y los ritmos afrocolombianos en el panorama del hip-hop internacional. Esta canción fue incluida como bonus track en su aclamado álbum 4:44.

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De igual manera, el artista estadounidense Rich Boy sampleó esta emblemática canción para su tema ‘Get To Poppin’, incluido en su debut homónimo que alcanzó el puesto número 3 en Billboard 200 en 2007.

Música electrónica

La música electrónica europea también ha encontrado en el cancionero de Totó una fuente central de inspiración.

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El productor suizo Michel Cleis lanzó en 2009 la canción ‘La Mezcla’, que integra fragmentos vocales y percusivos de ‘Curura’ y ‘El Pescador’. El mismo material fue referido como base de un clásico de la escena electrónica ibicenca.

En el panorama estadounidense, Timbaland utilizó un sample no acreditado de ‘Curura’ en la canción ‘Indian Flute’, incluida en su proyecto conjunto con Magoo Under Construction Part II.

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En 2019, la canción Que Calor —una colaboración entre Major Lazer y J Balvin— volvió a situar a Totó en la escena global, tras la reutilización de fragmentos de ‘Curura’. Los créditos del sencillo y entrevistas a Diplo, líder de Major Lazer, confirman que la intención era fusionar los ritmos del Caribe colombiano con la estructura electrónica y urbana internacional.

Un caso reciente en la expansión del legado es la canción ‘Alibi’ de Sevdaliza, junto a Pabllo Vittar y Yseult, que en 2024 incluye un sample de ‘Rosa’. Los créditos oficiales publicados en plataformas de streaming y bases de datos musicales confirman la participación autoral derivada de la obra original.

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Artistas nacionales

No solo la escena internacional, sino también nuevas generaciones de DJs colombianos reconocen la importancia de Totó la Momposina.

El productor bogotano Funk Tribu (Eduardo José Montañez Sánchez) ha incluido mezclas relacionadas con ‘El Pescador’ en sus presentaciones en festivales y clubes de diversos países.

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Así mismo, el productor colombiano Mario Ochoa, con su éxito ‘Habla Con La Luna’, también recuperó la grabación del éxito lanzado por Totó la Momposina en 1993, con el propósito de introducirla en el repertorio house y tech house latinoamericano y europeo.

La integración de tambores, gaitas y voces propias del Caribe colombiano en creaciones de distintos continentes demuestra el carácter persistente y expansivo del legado de Totó la Momposina. Actualmente, sus aportes continúan dialogando con las nuevas escenas y generaciones, afianzando la presencia de la cultura colombiana más allá de sus fronteras