Polémica en la Primera B por programación para definir finalista del semestre: esta es la razón

Real Cartagena y Unión Magdalena definirán al segundo finalista del semestre en la Primera B, en la que Envigado espera rival - crédito Dimayor

La segunda división colombiana está en etapa de definición para conocer los finalistas del primer semestre, en la que Envigado espera rival, y el ganador asegurará su lugar en la gran final anual y entrar en la pelea por uno de los dos ascensos a la Liga BetPlay 2027.

Sin embargo, hay polémica porque Unión Magdalena y Real Cartagena quedaron en horarios diferentes, pese a ser los dos clubes que lucharán por el segundo cupo a la final del primer semestre y se esperaba que quedaran con la misma programación para garantizar el juego limpio.

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Ante eso, tanto el Ciclón Bananero como la Dimayor explicaron la razón para esta situación, pues se dio por un problema que se volvió común en el fútbol colombiano y, para el segundo semestre, se quiere solucionar con una medida radical para todos los equipos en el país.

Esto pasó con Real Cartagena y Unión Magdalena

Mientras el grupo A quedó a favor de los antioqueños, que dieron la sorpresa al quitarle el cupo al favorito Quindío, en la zona B todo quedó para la última jornada por el empate de los samarios ante Barranquilla por 1-1 y el triunfo de los heroicos sobre el Bogotá FC por 2-1 en Techo.

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La Dimayor informó que Unión Magdalena deberá jugar antes que el Real Cartagena en la sexta jornada de los cuadrangulares, el jueves 21 de mayo, debido a que los samarios no pueden jugar en su sede natural y debieron encontrar otro estadio que no cumplía con algunas condiciones.

Unión Magdalena jugará unas horas antes que el Real Cartagena, por lo que no habrá Fair Play con los horarios de la última fecha - crédito Dimayor

El Ciclón Bananero no puede usar el Sierra Nevada y debió volver al Armando Maestre de Valledupar, donde ha disputado casi todo el semestre, pero con el problema de que solo se puede jugar allí en horas del día, ante los líos con las luminarias.

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“Conservando el Fair Play de la competencia, el Real Cartagena disputará su encuentro a las 7:30 p.m., horario previamente establecido por la DIMAYOR. Sin embargo, Unión Magdalena, al no contar con su estadio principal y al no encontrar un escenario alterno con iluminación, decidió jugar su encuentro a las 4:00 p.m. en el Estadio Armando Maestre de Valledupar”, dijo la Dimayor.

Estos son los horarios para la última fecha del grupo B de los cuadrangulares de la segunda división colombiana - crédito Dimayor

De esta manera, el cuadro de la capital de Bolívar jugará sabiendo el resultado de su rival, que en este momento se encuentra con ocho puntos en el segundo puesto, mientras el Cartagena es líder con 10 unidades, así que, en el mejor de los casos, arrancaría su partido ya clasificado o en pelea por asegurar la final.

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La explicación

La Dimayor aclaró que la situación con los horarios de Unión Magdalena y Real Cartagena se salió de las manos, ya que, pese a afectar el juego limpio en la definición del grupo B, consideró que pudo ser peor si se cambiaba la programación de los heróicos.

“El motivo de programar esta fecha así es ajeno a la Dimayor. Acá trabajamos con honestidad y mucho esfuerzo, pero no podemos hacer lo imposible. Se programó de esa manera porque Unión Magdalena no consiguió estadio para jugar en la noche, y no se podía afectar a Real Cartagena con una buena taquilla por culpa de un tercero”, le dijo la entidad al medio Fútbolred.

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Real Cartagena es uno de los equipos favoritos a conseguir el ascenso en 2026 - crédito Real Cartagena

De otro lado, el presidente del Unión Magdalena, Alberto Garzón, reveló que la primera opción del equipo fue el estadio Romelio Martínez para su duelo frente al Bogotá FC, pero la alcaldía rechazó la petición y fue necesario volver a Valledupar, donde la iluminación no es la mejor: “Todos estuvimos de acuerdo y eso fue con el consentimiento de nosotros. Nos dolió que la ciudad de Barranquilla no nos haya abierto las puertas”.