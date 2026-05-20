La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Tras el éxito de "Waka Waka", Shakira se ganó su lugar como "la reina del Mundial" a la par que figuras com Pitbull, Carin León y Santana hacian aportaciones en distintas ediciones a la banda sonora mundialista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con una premisa bien definida sobre lo que debía ofrecer una canción mundialista, la FIFA apostó por darle un peso todavía mayor al apartado musical, y para ello se fijó en Shakira.

Luego del éxito de Hips Don’t Lie (Bamboo Version), la colombiana fue la elegida para dar forma junto al grupo sudafricano Freshlyground a Waka Waka (This time for Africa), la canción del Mundial de Sudáfrica 2010. En ella, la barranquillera se inspiró en el soca y adaptó para el estribillo el canto tradicional camerunés Zangalewa.

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Waka Waka fue la canción oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, interpretado por la cantante colombina Shakira -crédito @Shakira/YouTube

El éxito de la canción, publicada el 28 de abril de 2010, fue rotundo y sin precedentes. Llegó a estar en el puesto 38 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, hecho remarcable tratándose de un país con menor tradición futbolística. A la fecha se sostiene como la canción mundialista con más ventas —por las cifras de reproducción en plataformas digitales— de todos los tiempos. Prueba de su impacto es que Shakira no solo la cantó en la apertura de la Copa del Mundo, sino que lo hizo nuevamente años después, durante su aparición en el Super Bowl LIV, en 2020.

Sudáfrica 2010 también tuvo como “himno del Mundial” a Sign of a Victory, tema de R. Kelly con los Soweto Spiritual Singers, mientras que el tema oficial de la mascota, Zakumi, fue Game On de Pitbull con TKZee y Dario G.

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Estas canciones y otras que incluyeron a Matisyahu, Wyclef Jean, Angelique Kidjo o Claudia Leitte fueron elegidas para aparecer en el álbum oficial, Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album. En la edición latinoamericana se incluyó Gol de mi corazón de Doctor Krápula, mientras que para Indonesia se lanzó una versión remezclada de Yerbatero de Juanes, a cargo de David Guetta.

Mención aparte merece Wavin’ Flag de K’naan, el otro tema que alcanzó alta rotación durante ese campeonato. Sin embargo, esta fue encargada por Coca Cola —principal patrocinador de la Copa del Mundo—, por lo que en su momento no fue considerada como un tema oficial.

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Para el Mundial de Brasil 2014 se siguió una línea sonora similar a la vista en Sudáfrica, priorizando ritmos afrolatinos debido al peso que estos tienen en la música del país anfitrión. Algo de eso se trasladó a We Are One (Ole Ola), la canción oficial de ese año que corrió a cargo de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte y que los tres interpretaron en vivo, previo al partido inaugural entre Brasil y Croacia.

Canción Mundial Brasil 2014, "We are one (ole, ole)", Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte

Para el “himno oficial” se apostó por un sonido relativamente más cercano al público angloparlante, por lo que la responsabilidad recayó en el legendario guitarrista Carlos Santana, que acompañado de Wyclef Jean, Avicii y Alexandre Pires dieron forma a Dar um Jeito (We Will Find a Way), en la que a los solos de Santana, o las voces de Jean y Pires, se le sumó la producción del sueco, que privilegió el uso de percusiones propias de la batucada. Sería la última vez que uno de los temas oficiales de la Copa del Mundo se lanzaría bajo la denominación de “himno”.

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Himno oficial del Mundial de Brasil 2014 - crédito Santana/YouTube

Tatu Bom de Bola, interpretada por Arlindo Cruz, fue la designada para ser la canción oficial de la mascota de Brasil 2014, Fuleco. Todas las pistas mencionadas aparecieron en One Love, One Rhythm – The 2014 FIFA World Cup Official Album, que incluyó también composiciones de Ricky Martin, Sérgio Mendes, The Isley Brothers y nuevamente Shakira. En esta oportunidad, la colombiana presentó La La La, acompañada de Carlinhos Brown, siendo la pista elegida para ser interpretada en la clausura y la que ratificó su lugar predominante en las canciones de la Copa del Mundo.

Para el Mundial de Rusia 2018, la FIFA se inclinó por una postura más conservadora de cara al apartado musical. Para empezar, no hubo un álbum oficial como venía siendo costumbre desde 1994, limitándose a lanzar tres sencillos. Live It Up de Nicky Jam, acompañado de Will Smith, Era Istrefi y Diplo. Los otros dos temas que se escogieron fueron Komanda 2018 (El Equipo 2018), dirigida al público ruso e interpretada por Polina Gagarina, Egor Creed y DJ Smash, y United By Lover interpretada por Natalia Oreiro.

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Canción Mundial Rusia 2018, "Live It Up", Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

FIFA Sound, la división musical de la Copa del Mundo

De cara al Mundial de Qatar 2022, la FIFA decidió darle un giro a su manera de gestionar el entretenimiento y la música en sus competiciones, particularmente en la Copa del Mundo.

Luego de asociarse desde 2002 con Sony —o sus filiales— para lanzar los álbumes mundialistas y en vista de los cambios en el consumo de entretenimiento de lo físico a lo digital, decidieron aprovechar su credibilidad como marca para lanzar la iniciativa FIFA Sound, orientada a la gestión creativa y editorial de este contenido y otro relacionado con proyectos como el pódcast PlayOn, en el que tanto futbolistas como cantantes relatan sus experiencias y relación entre el deporte y la creación musical, o la curaduría del FIFA Fan Festival, que a partir de esa edición se volvió una de las apuestas para impulsar las interacciones entre fanáticos en el país anfitrión.

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Esto llevó a que en Qatar 2022 se replanteara la manera de presentar la música a los fans, con plena claridad de que las tendencias dominantes en el pop debían ser las protagonistas, sin descuidar los artistas locales. Para la “canción oficial” se eligió Hayya Hayya (Better Together), interpretada por Trinidad Cardona, Davido y AISHA y que apostó por una sonoridad a medio camino entre el reggae y elementos árabes como la instrumentación o las armonías vocales.

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Soundtrack.

En esa misma línea se lanzó Arhbo, realizada por GIMS y Ozuna, siendo uno de los tres sencillos del álbum oficial, FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack junto a la más urbana Light The Sky, de Nora Fatehi, Manal, Rahma Riad, Balqees y RedOne; y Dreamers, grabada por Jung Kook (de BTS) y Fahad Al Kubaisi. Por su parte, se escogió un tema oficial para promocionar el FIFA Fan Festival: Tukoh Taka, grabado por Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares.

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Para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, desde FIFA Sounds volvieron a dar un giro a la manera de abordar las canciones mundialistas. Entendiendo que albergaban tres países con un peso específico en el panorama musical internacional, sumado al auge de distintas tendencias alejadas de la tradición angloparlante, se inclinaron por cierta variedad, cuidando de no alejarse en exceso de la comercialidad.

Canción oficial del Mundial 2026 - crédito Jelly Roll/YouTube

Esta vez la FIFA apostó por elegir dos canciones oficiales: Lighter, grabada a dúo por Jelly Roll y Carin León, y por el regreso de Shakira con Dai Dai, un afrobeats al que se sumó el nigeriano Burna Boy.

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La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

Para el álbum oficial, FIFA World Cup 2026 Official Album, se escogieron como sencillos el pop con trazos dance de Illuminate, grabada por Jessie Reyez y Elyanna, y Echo de Daddy Yankee junto con Shenseea, así como la cumbia de Belinda y Los Ángeles Azules en Por Ella.

Como mención aparte, Coca-Cola volvió a sumar un tema especial para el campeonato con una nueva versión del clásico de Van Halen, Jump, interpretada por J Balvin y Amber Mark, acompañados de la guitarra de Steve Vai y la batería de Travis Barker.

Así, lo que inició como algo informal y casual terminó evolucionando hasta transformarse en un añadido clave para promocionar el evento deportivo más popular del planeta, así como en una señal de prestigio en la industria musical.