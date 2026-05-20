Sheila Gándara publicó el resultado de la intervención estética a la que se sometió tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Sheila Gándara revela el resultado de su cirugía y recibe apoyo en redes sociales - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe y figura vinculada a la última temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió recientemente el resultado del procedimiento estético al que se sometió, luego de varios días de especulación y comentarios en redes sociales.

La influencer había estado publicando detalles sobre su proceso de recuperación, pero hasta ahora no se conocía con exactitud el tipo de intervención realizada.

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A través de un video compartido en sus redes, la especialista a cargo de la cirugía explicó que Sheila presentaba una condición llamada “mama tuberosa”. Según la doctora, se trata de una anomalía en la que el pecho no crece de manera redonda, sino con una forma más tubular. Sobre el procedimiento, detalló: “No solamente se colocaron implantes para aumentar el tamaño, sino que también se corrigió la forma, tratando la condición de mama tuberosa”.

“Por eso, este procedimiento no se trata solo de un aumento mamario. También requiere corregir la anatomía de la mama, liberar las bandas que limitan su forma y trabajar el polo superior para lograr mayor armonía, escote y redondez. Un caso muy bonito, pensado no solo para transformar la forma del seno, sino también la seguridad y confianza de la paciente”, detalló la especialista.

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En el mismo video, se pueden ver imágenes de Sheila antes y después de la intervención, así como momentos dentro del quirófano.

Antes y después del busto de Sheila tras la operación - crédito @dra.johannamaestre @sheilafgandara/ Instagram

El resultado final generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la transformación. Entre los comentarios se leen frases como: “Este señor toca dejarlo unas semanas más encerrado 😂😂 para que de tiempo que Sheila se recupere 👏“, ”Con el afuera ella no hubiese podido hacer eso", “Me dieron ganas de operarme!! Quedó preciosa 😍👏“, dicen los comentarios.

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La publicación de Sheila ocurre en medio de la polémica generada por su relación con Juanda Caribe y los recientes comentarios de Mariana Zapata, ex participante de La casa de los famosos Colombia. La polémica se intensificó después de que salieran a la luz supuestos chats entre Sheila y Juanda, aunque la persona que los filtró terminó retractándose y admitiendo que las conversaciones habían sido alteradas y correspondían al año 2017.

Tras la salida de Mariana Zapata del programa, la modelo ha ofrecido varias entrevistas donde comenta su convivencia con Juanda Caribe y expresa que seguirá apoyándolo en la competencia. Mariana también mencionó que, según la información que tenía, Juanda y Sheila ya habrían terminado anteriormente y que la relación pasaba por dificultades, según la versión del propio participante.

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El aumento de mamas es una cirugía que utiliza implantes para incrementar el tamaño o modificar la forma de los senos, según explica Mayo Clinic - crédito Visuales IA

El aumento de busto, también conocido como mamoplastia de aumento, es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es incrementar el tamaño de los senos. De acuerdo con la descripción médica de Mayo Clinic, este tipo de cirugía consiste en la colocación de implantes debajo del tejido mamario o de los músculos del pecho. Muchas personas optan por esta intervención para sentirse mejor consigo mismas, equilibrar asimetrías, modificar la forma tras embarazos o pérdida de peso, o como parte de una reconstrucción mamaria.

Mayo Clinic señala que, antes de someterse a un procedimiento de aumento de mamas, es fundamental conversar con un cirujano plástico para conocer en detalle los alcances, riesgos y cuidados posteriores a la cirugía. Entre los motivos más comunes para elegir esta intervención se encuentran el deseo de aumentar el volumen de los senos, corregir diferencias en tamaño, o mejorar la autoestima. “El aumento de mamas puede ayudarte si crees que tus senos son pequeños, si uno es más pequeño que el otro, o si quieres cambiar el tamaño después de un embarazo o una gran pérdida de peso”, destaca la institución.

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Sin embargo, el procedimiento no está exento de riesgos. Mayo Clinic advierte sobre posibles complicaciones como dolor, infecciones, cambios en la sensibilidad de los pezones, contractura capsular (formación de tejido cicatricial), desplazamiento del implante o rotura del mismo. Además, menciona la posibilidad de desarrollar linfoma anaplásico de células grandes relacionado con implantes mamarios, aunque este riesgo es poco frecuente. “La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha descubierto un posible vínculo entre los implantes mamarios y un tipo de linfoma, aunque es poco común”, aclara Mayo Clinic.

Según Mayo Clinic, es importante mantener expectativas realistas sobre los resultados, ya que el paso de los años y los cambios de peso también afectan la apariencia de los senos tras el procedimiento - crédito Visuales IA

La preparación para la cirugía incluye una evaluación previa con el cirujano, la selección del tipo de implante, y la revisión de posibles implicaciones, como la interferencia con la lactancia o la necesidad de futuras intervenciones. Mayo Clinic recomienda realizar controles regulares y exámenes de seguimiento para detectar cualquier complicación a tiempo. Además, sugiere que las expectativas sobre los resultados sean realistas: “El aumento de mamas puede mejorar tu imagen corporal y tu autoestima, pero no esperes la perfección”.

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