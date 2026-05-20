Colombia

Daniel Briceño se burló del ‘castigo’ de Gustavo Petro a Laura Sarabia: ironizó con el exilio dorado en Londres y le envió su ‘solidaridad’

Mientras el presidente indicó que la Embajada en Reino Unido representa un alejamiento del poder, la diplomática guarda silencio; lo que ha llevado al representante electo a preguntarse por qué el mandatario insiste en mantenerla en el puesto

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Ilustración a lápiz en blanco y negro de los rostros de Gustavo Petro, Laura Sarabia con un micrófono, y Daniel Briceño. Fondo neutro.
El congresista electo Daniel Briceño lanzó ácidos comentarios contra el presidente Gustavo Petro, por su respaldo a Laura Sarabia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La permanencia de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido continúa causando una ola de críticas en la escena nacional. Más aún, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confesó el miércoles 20 de mayo que su designación en este cargo diplomático correspondería a una especie de “castigo” a la funcionaria, que pasó por al menos cuatro puestos más en el Ejecutivo.

En efecto, durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Petro profundizó sobre su relación con la funcionaria. “No conocía a Laura Sarabia antes de elecciones. He conocido a las personas en medio de su ejercicio como funcionarios. Uno confía en ciertas personas, y no todas, cuando pasan por el poder, siguen siendo las mismas personas de antes”, adelantó Petro en sus declaraciones sobre la mujer.

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El concejal Daniel Briceño cuestiona la doble función de Laura Sarabia y pide explicaciones públicas sobre la compatibilidad de los cargos - crédito Alex Brandon/AP Foto/Concejo de Bogotá
El concejal Daniel Briceño ha sido uno de los principales críticos de la continuidad de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en Reino Unido - crédito Alex Brandon/AP - Concejo de Bogotá

En la misma conversación, Petro recalcó que, en su opinión, la designación de Sarabia como embajadora no constituye un premio, sino un alejamiento del círculo de poder. “Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, sostuvo el jefe de Estado, que habría confesado de esta manera cómo procedió frente a los señalamientos contra Sarabia.

Briceño cuestionó el supuesto “castigo” y condenó la permanencia de Sarabia en el Gobierno

Estas afirmaciones del primer mandatario ameritaron una respuesta del representante a la Cámara electo Daniel Briceño, que se pronunció con tono irónico sobre lo que calificó como un “castigo” impuesto por el presidente a su exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), su excanciller, su ex jefa de Despacho y extitular del Departamento de Prosperidad Social.

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Toda mi solidaridad con Laura Sarabia quien fue duramente castigada por Petro nombrándola como embajadora en Londres. Pobre”, fue el mensaje con el que el congresista más votado en la contienda del 8 de marzo, cuando sacó más de 262.000 votos, arremetió contra el presidente por lo que sería su condescendencia con la funcionaria, la que más cargos ha ocupado en la presente gestión.

Daniel Briceño y sus señalamientos a Gustavo Petro por Laura Sarabia
Con este mensaje en X, el representante a la Cámara Daniel Briceño respondió con ironía a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, que habló de la llegada de Laura Sarabia al Gobierno - crédito @danielbricen/X

Es válido precisar que el nombramiento de Sarabia como embajadora se produjo tras una serie de señalamientos públicos y tensiones entre la funcionaria y el mandatario. Por ello, Briceño señaló que, pese a las críticas y sospechas que han rodeado la gestión de la mujer, el presidente optara por mantenerla en un cargo diplomático de alta relevancia para la política exterior del Gobierno nacional.

Para el parlamentario, el supuesto castigo que significa una embajada en Londres es una clara muestra de cómo se premian ciertos comportamientos en el Gobierno. Así encarnó el malestar de una parte de la oposición frente a lo que serían los nombramientos del Ejecutivo, que afronta la recta final de su administración en medio de constantes críticas sobre el papel desempeñado por algunos funcionarios.

Y es que pese a las dudas que existen sobre Sarabia, involucrada en investigaciones por presuntas “chuzadas” a su exempleada Marelbys Meza y a otros temas de relevancia nacional, como su interacción con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la investigación en curso por enriquecimiento ilícito, y presuntamente presiones a interventores y agentes del sector salud, Petro defendió su labor.

A su llegada a China, Gustavo Petro saluda a su canciller colombiana Laura Sarabia | Vía presidencia de la República
Laura Sarabia fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro durante gran parte de su Gobierno - crédito Presidencia

Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito, que es un hecho anómalo. Nada”, destacó el primer mandatario, que de esta manera reafirmó su intención de resguardar a la funcionaria frente a los líos que aún afronta. En medio de estas afirmaciones, la embajadora guardó silencio, aunque se ha sabido que ve esta responsabilidad como una oportunidad profesional y personal.

En el diálogo con Caracol Radio, la polémica se reactivó cuando Petro hizo referencia al nombramiento de Daniela Andrade como notaria 36 de Bogotá, pese a que está vinculada al escándalo de la Fiduprevisora, al autorizar en su momento responsable el desembolso de $46.800 millones destinados a la compra de los 40 carrotanques para La Guajira. Y fue entonces cuando la relacionó con Sarabia.

La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia; Laura la propuso para una notaría porque era su amiga y solo supimos las cosas después. Yo, de verdad, creo que quien firma no es el culpable”, afirmó el mandatario en la misma entrevista, con lo que quiso desmarcar a su administración de esta controversia, pues la mencionada notaria habría hecho parte del escándalo de la Ungrd.

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