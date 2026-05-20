Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

La barranquillera presentó unos segundos del audiovisual, acompañada de los Ghetto Kids con los que ya confirmó su aparición en el evento de clausura de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram

El pasado jueves 14 de mayo, Shakira presentó Dai Dai, su colaboración con Burna Boy y una de las dos canciones oficiales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio.

El estreno incluyó solamente la pista de audio, dejando a la espera el lanzamiento del videoclip del que ya dio a conocer dos adelantos. El primero incluyó la aparición de estrellas del fútbol de ayer y hoy, particularmente las mencionadas en la canción como Pelé, Maradona y Cristiano Ronaldo. Este último, con cierto revuelo, debido a que mostraron su celebración de uno de los tres goles ante España —donde jugaba su hoy expareja Gerard Piqué— en Rusia 2018.

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El video oficial combina momentos pasados y actuales del deporte, mostrando a las figuras más relevantes de todos los tiempos - crédito Shakira / Instagram

En las últimas horas se conoció el segundo adelanto se muestra a Shakira haciendo la coreografía, ambientada en lo que parece ser una llanura africana, acompañada por un grupo de niños que hacen su propia coreografía, al ritmo del afrobeats que predomina en la pista.

Los pasos de baile de los infantes que participaron en la grabación son similares a los realizados por los niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Boys. Sin embargo, la cantante no etiquetó las cuentas oficiales de la organización, motivo por el que en un primer momento no estaba confirmado que estuviesen involucrados en el audiovisual.

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Tuvieron que pasar unos minutos, luego de que las cuentas oficiales de la fundación celebraron la aparición del segundo adelanto y confirmaron que uno de los niños de Ghetto Kids participó de la grabación. El niño hizo su aparición solo, haciendo un intercambio de movimientos con Shakira con los que cierra este abrebocas que la colombiana publicó.

La fundación celebró que uno de sus niños tuviese una participación especial en el videoclip de "Dai Dai" - crédito @ghettokids_tfuq/Instagram

Días atrás se difundió un reel de varios de los niños de la fundación, realizando sus pasos al ritmo de Dai Dai. La recepción del público fue tan positiva que no fueron pocos quienes etiquetaron a la colombiana y le mostraron el resultado, pidiéndole que los llevara a la ceremonia de la final del Mundial, en la que la barranquillera compartirá tarima con Madonna y BTS.

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“Me muero!!! Por qué son tan lindos???”, escribió Shakira en sus historias de Instagram al compartir el reel con su fanaticada. Luego, escribió en inglés: “Necesito bailarines como esos!!!! ¿Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”.

La respuesta de la fundación no se hizo esperar: “¡Gracias @shakira por compartir nuestro video! ¡Sería un sueño hecho realidad actuar contigo!“, respondieron a través de sus historias instantáneas. Finalmente, la cantante cumplió lo prometido y con un video confirmó que los Ghetto Kids estarían junto a ella en la clausura del Mundial.

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Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda“, dijo la cantante, agregando que aún faltan invitaciones por repartir, pues abrió la convocatoria a todos los que subieran sus propias coreografías de la canción en los próximos días y semanas.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El reciente paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)