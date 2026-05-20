Prenden alarmas en el Atlántico: miles de jurados electorales aún no se capacitan para las presidenciales

La Registraduría del Atlántico capacitó a 47.432 jurados de votación para las elecciones presidenciales de este año - crédito Registraduría Nacional

Con el calendario electoral acercándose, en el Atlántico avanza una de las tareas logísticas más importantes del proceso, la preparación de miles de ciudadanos que deberán asumir el rol de jurados de votación en las elecciones presidenciales. La Registraduría Nacional puso en marcha un plan de capacitación masivo que busca evitar errores en las mesas y garantizar un proceso más ordenado.

En total, son 47.432 los jurados designados en el departamento, una cifra que obliga a desplegar varias jornadas simultáneas de formación. Para esto, la entidad habilitó cuatro puntos presenciales donde se desarrollan las capacitaciones durante ocho días consecutivos, con el objetivo de que todos los convocados conozcan sus funciones antes de la jornada electoral.

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Las jornadas de formación presencial se realizan en cuatro instituciones educativas de Barranquilla hasta el 26 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El avance, sin embargo, ha sido más lento de lo esperado. En los tres primeros días apenas asistieron cerca de 6.500 personas, una cifra que enciende alertas dentro de la organización del proceso. La meta es que la totalidad de los jurados cumpla con esta etapa formativa, especialmente después de lo ocurrido en las elecciones legislativas anteriores, cuando solo el 41% asistió a las capacitaciones y varios casos terminaron bajo investigación disciplinaria.

Desde la entidad electoral insisten en que esta fase no es un trámite menor. El delegado de la Registraduría en el Atlántico, Daniel Barrios, explicó que el propósito es fortalecer la responsabilidad ciudadana frente al proceso democrático y reducir al máximo los errores en las mesas de votación.

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“Estamos tratando de brindar los diferentes espacios, a fin de que precisamente la ciudadanía tome conciencia sobre la importante labor que hace el jurado de votación para la democracia y para el proceso electoral”, manifestó Barrios en Blu Radio, al insistir en la importancia de la asistencia masiva a estas jornadas.

En la misma línea, la Registraduría advirtió que una preparación insuficiente puede traducirse en inconsistencias durante el conteo, dificultades en el manejo de formularios o incluso posibles sanciones para quienes incumplan con sus funciones. “La idea de poder capacitarlos es precisamente que puedan ejercer su función de la mejor manera y que no cometan errores que pueden repercutir en faltas disciplinarias o en cualquier otro tipo de acción que pueda ser perjudicial para las personas”, señaló la entidad.

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Solo 6.500 jurados asistieron a la capacitación en los primeros tres días, generando alerta por baja participación - crédito @Registraduria / X

Las jornadas de formación en Barranquilla continuarán hasta el 26 de mayo y se están realizando en cuatro instituciones educativas: la Universidad Libre, la Universidad del Litoral, la Universidad CUC y el centro Inca. En estos espacios, los asistentes reciben instrucciones prácticas sobre el manejo de las mesas, el diligenciamiento de actas y el conteo de votos.

Cada sesión tiene una duración aproximada de dos horas y se ofrece en distintos horarios, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., con el fin de facilitar la asistencia de los jurados que trabajan o estudian. La flexibilidad de los turnos busca reducir las excusas para no participar en la capacitación.

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Además del esquema presencial, la Registraduría mantiene habilitada una alternativa virtual para quienes no puedan desplazarse. A través de su página web, los jurados pueden acceder a módulos de formación y repasar el paso a paso de su función en las mesas de votación, una herramienta que ganó relevancia en los últimos procesos electorales.

La capacitación busca evitar errores en las mesas y garantizar un proceso electoral transparente en el Atlántico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La preocupación principal de la entidad es repetir los errores del pasado. En las elecciones legislativas anteriores, la baja participación en la capacitación terminó afectando el desempeño de varias mesas, lo que derivó en investigaciones por presuntas irregularidades y retrasos en el conteo de votos en algunos puntos del departamento.

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Con ese antecedente, el llamado ahora es a reforzar la asistencia y entender el papel clave que cumplen los jurados en la transparencia del proceso electoral. La Registraduría insiste en que no se trata solo de una obligación, sino de una responsabilidad directa con la democracia.

En los próximos días, las autoridades esperan un aumento significativo en la asistencia, especialmente a medida que se acerque la fecha límite de las capacitaciones. La meta es cerrar el ciclo formativo con la totalidad de los jurados preparados para asumir su papel en una de las jornadas más importantes del calendario político del país.

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