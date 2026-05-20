Petro defendió el mural que se hizo cerca de la casa de Álvaro Uribe y revivió denuncias sobre las AUC: “Las fachadas son públicas”

El propio expresidente Álvaro Uribe ayudó a tapar mural que hicieron segudiores petristas cerca a su residencia - crédito @AdrianaRuizH/X

Un mural en un puente cercano a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Llanogrande, Rionegro, desató un nuevo episodio de tensión política. Lo que comenzó como una manifestación en memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, derivó en confrontaciones y declaraciones que revivieron heridas del pasado.

Uribe interrumpió su agenda política en Medellín para trasladarse de inmediato a su residencia, en donde calificó el hecho de “provocación de violencia” y responsabilizó al senador y candidato presidencial Iván Cepeda de incentivar estas acciones. Videos difundidos mostraron al expresidente cubriendo el mural con pintura blanca mientras se registraban tensiones entre manifestantes y simpatizantes uribistas.

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El enfrentamiento llegó a redes sociales, donde la internauta identificada como Adriana Ruiz afirmó que el mural se hizo en vía pública y no junto a la casa del expresidente Uribe, como él denunció, al mostrar capturas de Google Maps que evidenciarían la distancia entre los lugares.

Línea roja: la pared del mural; punto verde: la propiedad de Álvaro Uribe- crédito @DanielMonroyH /x

Petro habló sobre las persecuciones que vivió durante los mandatos de Uribe

Fue ante esa ‘aclaración’ que hizo la usuaria de la red social X que el presidente Gustavo Petro intervino y desde la misma plataforma recordó los años en los que su familia sufrió amenazas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante los gobiernos de Uribe (2002-2010).

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“Hace años pintaron la casa del jardín infantil de mi hermana con una amenaza de bomba firmada por la AUC. Los padres retiraron a sus hijos y el lugar quebró. Mi hermana y su hija tuvieron que exiliarse, al igual que mi mamá y la hija de mi hermano”, señaló el mandatario, en su publicación.

Petro insistió en que su familia fue víctima de agresiones sistemáticas vinculadas con paramilitares: “Envenenaron siete perros de manera consecutiva y permanentemente hacen rupturas de vidrios en mi casa materna. Nunca he molestado al Centro Democrático por estos hechos, pero ahora que veo acusaciones porque pintaron un mural en un puente público cerca de su casa he decidido decirlo”.

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El presidente Gustavo Petro recordó episodios de amenazas que, según él, sufrió su familia durante los gobiernos de Uribe, atribuidos a estructuras paramilitares - crédito @petrogustavo/X

El presidente también recordó la intervención de sus comunicaciones y la vigilancia a sus hijas menores, Sofía y Antonella, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en hechos confirmados judicialmente.

“La justicia encontró ciertos los hechos y elevó a calidad de víctima a mi familia. Toda mi familia quedó dispersa en el exilio y todo sucedió después de mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Congreso de la República”, sostuvo en su extenso mensaje en X.

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Con un llamado a la coherencia y la memoria histórica, Petro enfatizó que siempre respetó a la oposición uribista: “La doble moral no sirve. He respetado a la oposición uribista y nada de lo que nos hicieron lo hemos hecho contra ella”.

El mandatario señaló además que hubo interceptaciones y seguimiento a sus hijas menores por parte del extinto DAS - crédito Colprensa

Petro señaló que el mural no hacía alusión ni a Uribe ni a su familia

Asimismo, destacó que la pintura realizada en la pared del puente no mencionaba a Uribe ni a su familia y que fue hecha en un espacio público: “Lo que se ve en los videos sobre el tema del mural en Llano Grande es que se pintó en vía pública y en fachada de un puente, las fachadas son públicas y el mural no mencionaba a Uribe ni a su familia”.

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“La censura ejercida contra ese mural no es más que un hecho adicional de afectación a la libre expresión por hechos probados judicialmente que constituyen un crimen contra la humanidad”, concluyó el mandatario en su post.

Aunque quienes pintaron el mural pertenecían a simpatizantes de Petro y del Pacto Histórico, y el expresidente responsabilizó a Iván Cepeda y aseguró que fue amenazado al intentar cubrirlo, el presidente insiste en que los hechos no ocurrieron como se afirma. Además, varios usuarios destacan que la pintura se realizó a gran distancia de la vivienda de Uribe y de sus zonas de seguridad.

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