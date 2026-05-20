Colombia

Esperanza Gómez habló del romance fugaz que sostuvo con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

La empresaria y actriz de contenido para adultos habló sobre su historia con el cantante vallenato y aclaró que, aunque nunca fueron pareja formal, sí alcanzaron a “hacer de todo”

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Esperanza Gómez habla sobre su amorío con Jean Carlos Centeno - crédito @yoesperanzagomez @jeankcenteno/ Instagram
Esperanza Gómez habla sobre su amorío con Jean Carlos Centeno - crédito @yoesperanzagomez @jeankcenteno/ Instagram

La empresaria y actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez compartió detalles inéditos sobre su vida personal y profesional, abordando de manera directa la historia de su romance con el cantante vallenato Jean Carlos Centeno.

Durante una entrevista concedida al programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana, Gómez aclaró rumores que circulaban desde hace años sobre su vínculo con el artista, reconocido por su trayectoria en el Binomio de Oro y su carrera como solista.

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Esperanza Gómez, quien ha desarrollado marcas personales en el sector de la lencería y productos de consumo, habló sobre su relación con Centeno. Según relató, la historia forma parte de una etapa pasada de su vida. “Es una historia de hace varios años, cuando era más joven”, afirmó, dejando claro que el romance nunca llegó a formalizarse.

La actriz detalló que en ese entonces tenía una pareja estable, pero comenzó a salir con Jean Carlos Centeno sin que su novio supiera. “Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó.

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Gómez explicó que, aunque salieron en varias ocasiones, fue necesario aclarar la situación cuando Centeno empezó a hacerle invitaciones que no podía aceptar debido a su compromiso sentimental.

“Salimos unas cuantas veces, pero me tocó decirle porque me empezó a hacer invitaciones que yo no podía hacer porque tenía pareja. Cuando empecé a salir con él pues le dije mentiras de que yo no tenía novio, pero alcanzamos a hacer de todo (chochó las manos)”, contó la empresaria.

Gómez, entre risas, agregó un comentario sobre la experiencia sexual con el cantante: “No sé hoy en día cómo maneja el ‘osito dormilón’, pero en esa época muy bien”, haciendo referencia a una de las canciones más conocidas de la agrupación.

La actriz de contenido sexual además confesó la razón por la que se sintió atraída por el cantante. “Siempre he sentido atracción por los hombres inteligentes, pero también me seduce mucho la voz en un hombre. y él también canta muy bonito, las canciones tenían un contenido romantico y era como el combo de todo”, añadió Esperanza.

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