Delantero de Santa Fe salió lesionado tras partido contra Platense, confirmó que es duda para la vuelta contra Junior

Los delanteros han rotado en la nómina titular de Santa Fe - crédito Santa Fe

El 19 de mayo, Santa Fe recibió a Platense en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que comparten cuadrangular con Peñarol de Uruguay y Corinthians de Brasil.

Con tantos de Iván Scarpetta y Hugo Rodallega, los dirigidos por Pablo Repetto se quedaron con el triunfo en la capital colombiana y suman cinco puntos que los ubican en la tercera posición del grupo.

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Santa Fe afrontará la última fecha del grupo, que será ante Peñarol en Uruguay, con chances de clasificar a los octavos de final del torneo más importante de Conmebol, pero para ello depende de que Platense no gane en Brasil.

En el hipotético caso de que Santa Fe gane por un gol en Uruguay y haya igualdad en el partido entre Platense y Corinthians, el club colombiano y el argentino igualarán en puntos, diferencia de gol y duelos directos, por lo que el segundo lugar sería ocupado por el equipo que menos tarjetas rojas tenga, hasta el momento sería el Cardenal.

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Santa Fe sigue con chances de clasificar a los octavos de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Figura de Santa Fe preocupa para el partido de vuelta ante Junior

Tras el partido contra Platense, entre los jugadores que atendieron a los medios de comunicación estuvo Franco Fagúndez, delantero uruguayo que ingresó en el segundo tiempo por Nahuel Bustos.

En sus declaraciones, el atacante confirmó que antes de que terminara el compromiso sintió un “tirón” en una de sus piernas y confirmó que se someterá a un examen para confirmar si podrá estar en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, en serie que va 1-1 con Junior de Barranquilla.

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Hasta el momento el cuerpo médico de Santa Fe no ha emitido ningún tipo de comunicado con el que confirmen o descarten la lesión del delantero uruguayo.

Fagúndez se ha perdido varios partidos en el semestre por lesiones musculares - crédito Colprensa

Por el momento, Santa Fe tendrá dos partidos más antes de que termine el semestre para el Cardenal, el primero será ante Junior de Barranquilla el 23 de mayo a las 8:30 p. m.

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En la Copa Libertadores la última fecha se jugará en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, programado para el miércoles 27 de mayo a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). En el duelo inicial entre uruguayos y colombianos se registró un empate 1-1 en Bogotá.

En caso de clasificar a la final del torneo local, la serie que definirá al campeón de Colombia se jugará en la primera semana de junio, puesto que por las elecciones presidenciales no habrá fútbol durante el último fin de semana de mayo en el país.

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Santa Fe jugará contra Peñarol el 27 de mayo - crédito Colprensa

Hugo Rodallega confía en que Santa Fe será finalista

En la zona mixta, Hugo Rodallega, que ha anotado 10 goles en los últimos nueve partidos que disputó con Santa Fe, destacó el trabajo que ha realizado el plantel Cardenal para estar peleando en los dos frentes hasta el final.

“Resiliencia, el equipo tiene ganas. Hay jugadores con hambre y con deseo de entrar en la historia, de no pasar desapercibidos. Estamos peleando en los dos torneos y eso es muy importante”, declaró el atacante de 40 años, que afirmó que la plantilla está comprometida a esforzarse para clasificar a la final de la Liga BetPlay ante Junior en Barranquilla.

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“Lo relevante es que se está dando el gol y se está ganando. Tenemos la posibilidad de estar acá, de representar a Santa Fe, de entrar en ese cubo de historia; estamos intentando construirla a nuestra manera. Como grupo, funcionando, hay veces que las cosas no salen, aparecen las críticas y ahí es cuando este grupo tiene que estar unido“, puntualizó el goleador.