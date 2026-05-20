Colombia

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

La modelo y empresaria habló con Infobae Colombia sobre las críticas y comentarios que ha recibido en redes sociales relacionados con los acercamientos que tuvo con Caribe durante el ‘reality’

Guardar
Google icon
Mariana Zapata habló con Infobae Colombia sobre la polémica que la rodea tras su salida del programa con los señalamientos por ser la supuesta "moza" de Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN
Mariana Zapata habló con Infobae Colombia sobre la polémica que la rodea tras su salida del programa con los señalamientos por ser la supuesta "moza" de Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN

La noche del domingo 17 de mayo marcó una nueva eliminación en La casa de los famosos, donde solo tres participantes integraban la placa en una etapa decisiva de la competencia. En esta ocasión, la modelo y empresaria Mariana Zapata fue la elegida por el público para abandonar el reality, quedando fuera en la recta final del programa.

Tras su salida, Zapata expresó tranquilidad y agradeció tanto a la audiencia como a la producción por la oportunidad de haber formado parte del formato. En conversación exclusiva con Infobae Colombia, Mariana compartió cómo ha enfrentado su regreso a la vida cotidiana y abordó varios aspectos de su paso por el reality.

PUBLICIDAD

Uno de los temas más comentados fue la polémica en torno a su cercanía con Juanda Caribe, otro de los participantes. La relación entre ambos generó especulaciones sobre un posible romance, situación que se intensificó por los acercamientos que se vieron en pantalla. Este acercamiento fue vinculado en redes sociales a la ruptura entre Juanda y su esposa Sheila, aunque Mariana aclaró su posición frente a los rumores y expuso cómo vivió la experiencia desde adentro en entrevista con Infobae.

Al regresar a su vida cotidiana, Zapata fue directa al referirse a los señalamientos públicos que la responsabilizaron por el fin del matrimonio entre Juanda Caribe y Sheila.

PUBLICIDAD

“Me di cuenta que evidentemente Juanda está soltero, ella lo dejó, le terminó, públicamente y demás. Pero también me di cuenta que fue hace mucho tiempo. O sea, que no fue cuando a Juanda y a mí nos empezaron a vincular, fue antes, porque otras personas salieron a hablar de situaciones que yo desconozco totalmente”, explicó Zapata. La participante subrayó que antes de ingresar al reality no tenía ningún vínculo previo ni con Juanda Caribe ni con Sheila: “Yo no sabía quién era Juanda Caribe antes de ingresar. Yo lo que sé de él es lo que viví, lo que él me mostró durante cuatro meses en la casa”.

Las redes sociales y la audiencia del programa relacionaron el quiebre sentimental de la pareja con la creciente cercanía que Zapata compartió con Juanda Caribe ante las cámaras. Para ella, esas inferencias tienen un sustento parcial construido sobre la exposición y la percepción externa.

“Me cuentan que yo dañé un hogar, que no sé qué, que una cosa, que la otra, pero también mira, yo era como que: ‘Mari, eso es mentira’. Ella lo dejó a él desde el momento que salieron esas otras personas a mostrar fotos y cosas que él hizo estando en la relación, supuestamente porque no sabemos si eso es real o no. Eso le corresponderá a él cuando salga, aclarar o desmentir o aceptar si fue o no fue”, afirmó a Infobae Colombia.

Zapata respondió a quienes la acusan de haber sido la causa de la separación. Reafirmó que su rol no fue el de una tercera en discordia: “No puedo decirle a la gente no juzguen, no hablen. La gente ya verá cómo, cómo lo toma, lo que dice y que saque sus propias conclusiones. Pero yo no fui la que destruyó un hogar. Yo no me metí con él, o sea, yo nunca me acosté con Juanda, yo nunca me tapé en una cama con él, yo nunca me lo besé. Realmente nadie vive lo que nosotros vivimos allá dentro 126 días”. Según aclaró, la relación con Juanda fue de apoyo mutuo en un contexto de presión. “Sí hubo un acercamiento muy fuerte, pero era porque nos estábamos apoyando el uno al otro”.

La empresaria rechazó de manera tajante cualquier relación sentimental o física con Juanda Caribe. “No siento que yo haya destruido un hogar, no siento que yo haya sido moza de nadie, porque para uno ser moza tiene que tener una relación sentimental, o sea, de besarse, de acostarse, de que no les importa nada y no siento que fue así”, afirmó en la entrevista con Infobae Colombia.

La participante enfatizó que el distanciamiento entre Juanda Caribe y Sheila antecedió a los episodios de mayor cercanía que ella vivió con él en la casa. Citó que, según palabras de Juanda, la ruptura existía desde antes que la audiencia comenzara a vincularlos: “Muchas veces se lo dejo ver como que: ‘hey, ha atado un montón de cabos que no sabe ella desde el congelado. Eso fue hace mucho tiempo’. Él me decía adentro sin saber lo que está pasando acá afuera: ‘Yo siento que ella ya no está conmigo desde hace mucho tiempo. O sea, antes de que a usted a mí nos vinculara, porque ella vino al congelado y de ahí nunca más’. Y lo de Montá y yo, que empezamos como una relación, fue, ponle que dos meses máximo. Y lo del congelado fue hace un montón de tiempo”.

Interrogada sobre si percibió un interés afectivo de Juanda Caribe hacia ella, Zapata reconoció la posibilidad, pero relativizó su origen: “Sí, sí. Yo siento que sí había un gusto de Juanda hacia mí, pero yo también le decía a él muchas veces que él estaba sintiendo eso porque era efecto encierro. Como que ya llevábamos muchos días encerrados. Sentía que ella lo había dejado porque es algo que él sentía”.

Destacó que el vínculo intenso y la soledad compartida fueron producto del sistema del reality, y no tanto de una conexión amorosa convencional. “Siento que sí sintió muchas cosas por mí, pero era porque estábamos encerrados, o sea, era porque estábamos ahí y era la única persona que estaba para él cuando se le fueron todos sus amigos. Y en la recta final era cuando todo más se sentía”.

Temas Relacionados

Mariana ZapataJuanda CaribeLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcha Nacional Agraria: manifestantes llegaron a Bogotá en 12 buses y ocho chivas, afectando la movilidad en varios sectores de la ciudad

Un grupo diverso de personas se moviliza para exigir derechos agrarios y justicia especializada para comunidades campesinas, con puntos de encuentro establecidos y medidas de seguridad reforzadas por autoridades locales

Marcha Nacional Agraria: manifestantes llegaron a Bogotá en 12 buses y ocho chivas, afectando la movilidad en varios sectores de la ciudad

Levy Rincón lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella por supuestos pagos y apoyos políticos en el Caribe: “Me huele a extradición”

El influenciador volvió a arremeter en redes sociales contra el aspirante presidencial, señalando presuntas irregularidades en su entorno político y financiero en la región Caribe

Levy Rincón lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella por supuestos pagos y apoyos políticos en el Caribe: “Me huele a extradición”

Gustavo Petro se molestó con un periodista tras ser consultado por una supuesta reunión con ‘Fito’ en Manta, Ecuador: “Hermano, respéteme”

El presidente colombiano respondió con molestia a una pregunta del periodista Félix de Bedout sobre su agenda en el vecino país y recordó lo que hizo en su visita oficial

Gustavo Petro se molestó con un periodista tras ser consultado por una supuesta reunión con ‘Fito’ en Manta, Ecuador: “Hermano, respéteme”

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe por la seguridad de Hernán Muriel: “Si usted estuviera gobernando estas personas ya no tendrían ojos”

La representante del Pacto Histórico advirtió sobre el riesgo que enfrentan los líderes y familiares de víctimas durante “actos de memoria” realizados cerca de la propiedad del expresidente en Rionegro, Antioquia

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe por la seguridad de Hernán Muriel: “Si usted estuviera gobernando estas personas ya no tendrían ojos”

Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por la manifestación cerca de la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”

La actriz afirmó que Iván Cepeda ganará en primera vuelta y que ella continuará el respaldo a las políticas que, según dijo, ha implementado la izquierda hasta el momento

Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por la manifestación cerca de la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo y Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra: “Y aparte tiene niñeras y escoltas”

Andy Rivera confesó que ha pensado en tener una página de OnlyFans: “He hecho pruebas”

Netflix reveló la fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Deportes

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Portero de Millonarios se disculpó tras el error que cometió en partido ante São Paulo por la Sudamericana: “No tengo cómo justificar esa jugada”

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Jhonatan Narváez de Ecuador gana su tercera etapa en la actual edición de la carrera