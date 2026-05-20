Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Mariana Zapata habló con Infobae Colombia sobre la polémica que la rodea tras su salida del programa con los señalamientos por ser la supuesta "moza" de Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN

La noche del domingo 17 de mayo marcó una nueva eliminación en La casa de los famosos, donde solo tres participantes integraban la placa en una etapa decisiva de la competencia. En esta ocasión, la modelo y empresaria Mariana Zapata fue la elegida por el público para abandonar el reality, quedando fuera en la recta final del programa.

Tras su salida, Zapata expresó tranquilidad y agradeció tanto a la audiencia como a la producción por la oportunidad de haber formado parte del formato. En conversación exclusiva con Infobae Colombia, Mariana compartió cómo ha enfrentado su regreso a la vida cotidiana y abordó varios aspectos de su paso por el reality.

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Uno de los temas más comentados fue la polémica en torno a su cercanía con Juanda Caribe, otro de los participantes. La relación entre ambos generó especulaciones sobre un posible romance, situación que se intensificó por los acercamientos que se vieron en pantalla. Este acercamiento fue vinculado en redes sociales a la ruptura entre Juanda y su esposa Sheila, aunque Mariana aclaró su posición frente a los rumores y expuso cómo vivió la experiencia desde adentro en entrevista con Infobae.

Al regresar a su vida cotidiana, Zapata fue directa al referirse a los señalamientos públicos que la responsabilizaron por el fin del matrimonio entre Juanda Caribe y Sheila.

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“Me di cuenta que evidentemente Juanda está soltero, ella lo dejó, le terminó, públicamente y demás. Pero también me di cuenta que fue hace mucho tiempo. O sea, que no fue cuando a Juanda y a mí nos empezaron a vincular, fue antes, porque otras personas salieron a hablar de situaciones que yo desconozco totalmente”, explicó Zapata. La participante subrayó que antes de ingresar al reality no tenía ningún vínculo previo ni con Juanda Caribe ni con Sheila: “Yo no sabía quién era Juanda Caribe antes de ingresar. Yo lo que sé de él es lo que viví, lo que él me mostró durante cuatro meses en la casa”.

Las redes sociales y la audiencia del programa relacionaron el quiebre sentimental de la pareja con la creciente cercanía que Zapata compartió con Juanda Caribe ante las cámaras. Para ella, esas inferencias tienen un sustento parcial construido sobre la exposición y la percepción externa.

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“Me cuentan que yo dañé un hogar, que no sé qué, que una cosa, que la otra, pero también mira, yo era como que: ‘Mari, eso es mentira’. Ella lo dejó a él desde el momento que salieron esas otras personas a mostrar fotos y cosas que él hizo estando en la relación, supuestamente porque no sabemos si eso es real o no. Eso le corresponderá a él cuando salga, aclarar o desmentir o aceptar si fue o no fue”, afirmó a Infobae Colombia.

Zapata respondió a quienes la acusan de haber sido la causa de la separación. Reafirmó que su rol no fue el de una tercera en discordia: “No puedo decirle a la gente no juzguen, no hablen. La gente ya verá cómo, cómo lo toma, lo que dice y que saque sus propias conclusiones. Pero yo no fui la que destruyó un hogar. Yo no me metí con él, o sea, yo nunca me acosté con Juanda, yo nunca me tapé en una cama con él, yo nunca me lo besé. Realmente nadie vive lo que nosotros vivimos allá dentro 126 días”. Según aclaró, la relación con Juanda fue de apoyo mutuo en un contexto de presión. “Sí hubo un acercamiento muy fuerte, pero era porque nos estábamos apoyando el uno al otro”.

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La empresaria rechazó de manera tajante cualquier relación sentimental o física con Juanda Caribe. “No siento que yo haya destruido un hogar, no siento que yo haya sido moza de nadie, porque para uno ser moza tiene que tener una relación sentimental, o sea, de besarse, de acostarse, de que no les importa nada y no siento que fue así”, afirmó en la entrevista con Infobae Colombia.

La participante enfatizó que el distanciamiento entre Juanda Caribe y Sheila antecedió a los episodios de mayor cercanía que ella vivió con él en la casa. Citó que, según palabras de Juanda, la ruptura existía desde antes que la audiencia comenzara a vincularlos: “Muchas veces se lo dejo ver como que: ‘hey, ha atado un montón de cabos que no sabe ella desde el congelado. Eso fue hace mucho tiempo’. Él me decía adentro sin saber lo que está pasando acá afuera: ‘Yo siento que ella ya no está conmigo desde hace mucho tiempo. O sea, antes de que a usted a mí nos vinculara, porque ella vino al congelado y de ahí nunca más’. Y lo de Montá y yo, que empezamos como una relación, fue, ponle que dos meses máximo. Y lo del congelado fue hace un montón de tiempo”.

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Interrogada sobre si percibió un interés afectivo de Juanda Caribe hacia ella, Zapata reconoció la posibilidad, pero relativizó su origen: “Sí, sí. Yo siento que sí había un gusto de Juanda hacia mí, pero yo también le decía a él muchas veces que él estaba sintiendo eso porque era efecto encierro. Como que ya llevábamos muchos días encerrados. Sentía que ella lo había dejado porque es algo que él sentía”.

Destacó que el vínculo intenso y la soledad compartida fueron producto del sistema del reality, y no tanto de una conexión amorosa convencional. “Siento que sí sintió muchas cosas por mí, pero era porque estábamos encerrados, o sea, era porque estábamos ahí y era la única persona que estaba para él cuando se le fueron todos sus amigos. Y en la recta final era cuando todo más se sentía”.

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