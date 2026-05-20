Especialista pidió no esperar a sentirse mal para ir al médico por mitos como: “Si no duele, no hay problema”

Especialistas en medicina familiar advierten que la baja cultura preventiva facilita la aparición de afecciones complejas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la brecha entre el acceso a los servicios de salud y su uso adecuado sigue representando un reto para las autoridades sanitarias. Y es que, pese a que el 97% de la población está cubierta, apenas el 57% de los colombianos acude al médico de manera preventiva, lo que demuestra una dificultad estructural, donde la mayoría de las consultas son motivadas por la aparición de síntomas y no con el fin de actuar anticipadamente para evitar una enfermedad.

Especialistas aseguran que el riesgo de este hábito es notable, pues el retraso en los chequeos implica que afecciones como la hipertensión, la diabetes y diversos tipos de cáncer permanezcan sin detectar durante años. Al llegar la consulta, es frecuente que la condición ya se encuentre en etapas complejas, lo que eleva tanto la dificultad del tratamiento como los costos sanitarios y humanos.

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Debido a la conmemoración del Día Mundial del Médico de Familia celebrado en mayo de 2026, la doctora María Alejandra Villalba, gerente médica de Heel Colombia y especialista en medicina familiar, se refirió a la urgencia de abandonar el mito arraigado de que “si no duele, no hay problema”.

De acuerdo con sus declaraciones, es indispensable revertir esta tendencia para mejorar la calidad de vida de los colombianos: “La medicina familiar no se enfoca únicamente en tratar enfermedades, sino en acompañar a las personas a lo largo de la vida, anticiparse a los riesgos y promover decisiones que ayuden a conservar la salud”.

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Una visita regular puede anticipar problemas invisibles y mejorar el bienestar a largo plazo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La doctora agregó que es indispensable solicitar citas médicas de forma regular: “Consultar de manera preventiva permite identificar alteraciones tempranas y actuar antes de que las enfermedades impacten la calidad de vida”.

El llamado a la acción para la población fue claro: no es necesario esperar a sentirse mal para iniciar el cuidado. De acuerdo con lo informado por Villalba, “La prevención no solo salva vidas, también permite vivir mejor”.

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La medicina familiar impulsa la prevención más allá del diagnóstico temprano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La importancia de los chequeos preventivos

La diferencia entre contar con un sistema de salud funcional y utilizarlo oportunamente impacta a la sociedad colombiana, pues los especialistas consideran indispensable realizar consultas antes de manifestar síntomas o dolores.

El patrón de “esperar a sentirse mal” preocupa porque esta mala práctica aumenta el avance de enfermedades silenciosas. Ante esta situación, los especialistas insisten en que la ausencia de molestias no garantiza la ausencia de enfermedad y que esta percepción, tan extendida como errónea, posterga diagnósticos cruciales para salvar vidas, teniendo en cuenta que, en muchas oportunidades, cuando un paciente asiste al médico, su enfermedad ya se encuentra muy avanzada.

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De ahí que los especialistas pidan no dejar pasar por alto un mareo, un dolor de cabeza y mucho menos faltar a sus controles periódicos, sin importar si presenta o no alguna molestia en su cuerpo.

La especialista reiteró que la figura del médico de familia es indispensable tanto para la atención como para la prevención. Su seguimiento integral permite identificar factores de riesgo, modificar hábitos y acompañar al paciente en todas las etapas de la vida, mejorando el pronóstico y la calidad de vida.

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El médico de familia es clave para impulsar hábitos de prevención en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la conmemoración del Día del Médico de Familia, María Alejandra Villalba dedicó un reconocimiento a los profesionales del sector: “Extiendo un reconocimiento a los médicos familiares por su labor diaria en la promoción de la prevención, el acompañamiento continuo de los pacientes y la construcción de una atención más humana, integral y centrada en la calidad de vida”.

El mensaje central de la celebración indica que se debe adoptar una cultura de prevención en el territorio nacional, pues esto no solo reduce la carga de enfermedad, sino que representa una vía directa hacia una vida más larga y saludable.

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