Caso Yulixa Toloza: arrestados en Venezuela los propietarios del centro estético irregular en Bogotá

Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP

Las autoridades de Venezuela capturaron a los dos presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza, quien desapareció en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético. Los detenidos incluyen a la dueña del establecimiento, el administrador del centro y el supuesto cirujano que realizaba los procedimientos.

Según lo informado por el Servicio de Investigación Penal (SIP) del municipio de Guanare en el estado Portuguesa del vecino país, los sospechosos fueron detenidos durante un operativo realizado en la tarde del lunes 18 de mayo, durante un operativo que corrió a cargo del Cuerpo de Policía del Estado, luego de que circulara la orden de captura para ambos por la desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza.

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Los detenidos fueron identificados como Edinson José Torres Sarmiento (40 años) y María Fernanda Delgado Hernández (30 años), quienes son pareja y eran activamente buscados por las autoridades colombianas por los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

El arresto se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen del municipio Guanare (de donde ambos son oriundos), en el momento en que la pareja retornaba al territorio nacional procedentes de Colombia. Al momento de la captura, los ciudadanos se trasladaban acompañados por sus dos hijos menores de edad y la madre de la detenida, de acuerdo con las declaraciones iniciales recabadas por las autoridades.

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Dueña del centro estético en el que fue intervenida Toloza fue capturada en Venezuela junto a dos hombres - crédito Visiip

Luis Alberto Morales Guerrero, comandante de la Policía Estadal de Portuguesa indicó que, siguiendo las instrucciones de los órganos superiores, la institución policial mantiene bajo resguardo a los dos sospechosos mientras se concretan las acciones legales.

La investigación se intensificó tras la desaparición de Toloza, ocurrida luego de su visita al local ubicado en el barrio Venecia de Bogotá el 13 de mayo. Su cuerpo fue hallado este martes 19 de mayo en inmediaciones del municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca.

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Tras la captura de los sospechosos en el estado Portuguesa, el SIP reportó que se estableció comunicación con los cuerpos de seguridad del país vecino, quienes confirmaron plenamente la identidad de los detenidos y notificaron que ambos estaban siendo activamente buscados, con el fin de conocer su versión de los hechos y su nivel de implicación en el caso, añadiendo que que la pareja fue puesta en estado de alerta azul en la Interpol una vez se convirtieron en prófugos de la justicia.

Los detenidos están pendientes de conocer su situación jurídica en Venezuela, mientras la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente su extradición a Colombia - crédito SIP

Un tercer sospechoso, Eduardo David Ramos, quien también trabajaba en la estética, fue detenido en un operativo similar realizado en el estado Aragua.

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El caso y el estatus legal de los detenidos ya han sido formalmente notificados al Fiscalía Primera del Ministerio Público en el estado Portuguesa, con el fin de dar inicio de los procedimientos judiciales correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció que elevará formalmente una solicitud de extradición de Venezuela a Colombia por los tres sospechosos detenidos. Cabe recordar que por la Constitución venezolana no está aprobada la extradición de connacionales, pero el hecho de que pesar sobre los sospechosos una alerta azul por parte de la Interpol podría facilitar el proceso para el Estado colombiano, con el fin de que los detenidos esclarezcan los hechos.

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Paralelamente, el caso desató una fuerte polémica entre la actual administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y la exalcaldesa y actual candidata presidencial Claudia López.

Aunque el gobernante local aseguró haber dado instrucciones claras a los organismos de investigación y búsqueda para priorizar el caso, López cuestionó el papel del distrito en la prevención y control de establecimientos ilegales, por lo que expresó en su cuenta de X: “Alcalde Galán, usted tiene la autoridad para vigilar y cerrar centros ilegales de estética, o cualquier establecimiento sin registro legal como el que mató a Yulixa Toloza. Ejerza su autoridad, alcalde. Redoble sus esfuerzos”.

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