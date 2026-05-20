Deportes Tolima sueña con la clasificación a los octavos de Copa Libertadores: estas son las cuentas en la última fecha

Nicolás Jannesen convierte el resultado en goleada contra el equipo dirigido por Lucas Gonzáles - crédito ESPN Colombia

El panorama de Deportes Tolima en la Copa Libertadores cambió luego de la derrota sufrida ante Coquimbo Unido en la quinta jornada de la fase de grupos. El conjunto pijao dejó escapar la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final y ahora deberá afrontar una última fecha cargada de tensión, cálculos y combinaciones de resultados.

La goleada recibida comprimió la tabla del grupo y dejó abierta la lucha por los dos cupos a la siguiente ronda, así como por el boleto a la Copa Sudamericana para el tercero de la zona.

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Tabla de posiciones grupo B Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido – 10 puntos (+3) Deportes Tolima – 7 puntos (+1) Universitario – 4 puntos (-1) Nacional – 4 puntos (-3)

La situación deja a Tolima dependiendo parcialmente de sí mismo, aunque el resultado entre Universitario y Nacional en la quinta jornada será determinante para definir el margen de error con el que llegará el club colombiano al cierre de la fase de grupos. Esos equipos se enfrentarán este 20 de mayo a las 5:00 p.m. hora colombiana.

Con esta anotación, el cuadro chileno ya le gana 2-0 al conjunto colombiano - crédito ESPN

El escenario ideal para Tolima

La mejor noticia para el conjunto tolimense sería un empate entre Universitario y Nacional en la quinta fecha. Si ese resultado se presenta, ambos equipos llegarían apenas a cinco unidades y Tolima conservaría el segundo lugar con siete puntos.

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En ese contexto, el club colombiano arribaría a la última jornada dependiendo totalmente de sí mismo. Una victoria frente a Universitario en Ibagué le aseguraría la clasificación a los octavos de final sin importar lo que ocurra en el otro compromiso del grupo.

Incluso, un empate también podría alcanzarle para avanzar, aunque allí sí tendría que mirar de reojo lo que suceda entre Nacional y Coquimbo Unido. Si Tolima iguala y Nacional pierde o empata, el equipo colombiano mantendría el segundo puesto y avanzaría de ronda.

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Sin embargo, si Tolima empata y Nacional derrota a Coquimbo Unido, los uruguayos superarían en puntos al conjunto pijao y lo dejarían eliminado de la Libertadores.

Con esta anotación el equipo chileno se adelanta ante el cuadro colombiano en la quinta fecha del torneo internacional - crédito ESPN Colombia

El gran riesgo: que haya un ganador entre Universitario y Nacional

El escenario más complejo para Tolima aparecerá si Universitario o Nacional ganan en la quinta jornada. Cualquiera de los dos equipos llegaría a siete puntos y, dependiendo de la diferencia de gol, podría desplazar al club colombiano del segundo lugar antes de la fecha definitiva.

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En ese caso, el panorama sería mucho más exigente para los dirigidos por el elenco pijao, pues quedarían prácticamente obligados a derrotar a Universitario en la última fecha para no depender de terceros.

Si Tolima llega a la última jornada fuera de los dos primeros lugares y empata ante Universitario, quedaría a merced del resultado entre Nacional y Coquimbo Unido. Una derrota prácticamente lo condenaría a la eliminación total.

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Por eso, dentro del cuerpo técnico y la hinchada existe la sensación de que el partido perdido ante Coquimbo Unido terminó complicando una clasificación que parecía encaminada semanas atrás.

Las cuentas para clasificar a la Copa Sudamericana

Además de la pelea por los octavos de final de la Libertadores, Tolima también mantiene opciones de asegurar, como mínimo, un cupo a la Copa Sudamericana. El reglamento establece que el tercer lugar de cada grupo accede al repechaje del torneo continental.

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Para quedarse con ese premio de consolación, el equipo colombiano necesita terminar por encima de al menos uno de sus rivales directos.

Este es el onceno titular habitual de Lucas Gonzáles y el Deportes Tolima - crédito Deportes Tolima

Si Tolima pierde en la última jornada y Nacional gana su compromiso, el conjunto colombiano podría caer hasta el cuarto lugar y quedar eliminado de toda competencia internacional.

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En cambio, si Tolima empata y Nacional no gana, el club ibaguereño al menos garantizaría terminar tercero y jugar la Sudamericana.

Próximo partido de Deportes Tolima en Copa Libertadores 2026

El club deberá volver a empacar maletas el domingo 24 de mayo, esta vez rumbo a Lima, Perú, donde enfrentará a Universitario de Deportes el martes 26 de mayo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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