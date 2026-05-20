⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Esperanza Gómez reveló que siempre que va a grabar contenido para adultos garantiza una correcta higiene - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La reconocida actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez reveló detalles de su trabajo en la industria y las medidas que toma para garantizar su bienestar y el de las personas con las que lleva a cabo las grabaciones.

En el Confesionario de Los 40 Colombia, la también empresaria aseguró que implementa un hábito crucial antes de realizar cualquier grabación de contenido pornográfico: la higiene. Según detalló, se trata de un requisito que no debe saltarse, para así garantizar que el momento íntimo sea, además de placentero, cómodo y sano.

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“La parte de la higiene es fundamental, siempre ducharnos la parte íntima antes de iniciar una grabación para que todo esté limpiecito y sin olores”, explicó en diálogo con el medio citado.

La actriz aseguró que no permite que las personas con las que tiene intimidad escupan en su rostro - crédito Dimeloking

Además, afirmó que hay conductas durante las relaciones sexuales que no está dispuesta a consentir, puesto que considera que van en contra de su integridad y que detrás de ellas hay una especie de juego de roles de poder con el que no está de acuerdo.

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“El principal es: no me escupas en la boca, no me escupas en la cara, o sea, no me escupas, porque para mí es una falta de respeto y es un insulto. Para mí, lo interpreto como un símbolo de inferioridad del hombre hacia la mujer”, detalló.

Esa no es su única exigencia. En su momento, en una entrevista que otorgó al programa Impresentables, de LOS40, contó que procura no participar en producciones en Colombia debido a que identificó irregularidades en algunos laboratorios en los que los actores y actrices se realizan sus respectivos exámenes de enfermedades de transmisión sexual.

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Esperanza Gómez reveló que no graba contenido para adultos en Colombia debido a que no hay seguridad en materia de salud sexual - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

De acuerdo con su explicación, hay laboratorios fraudulentos en los que se maquillan los resultados de los exámenes para que no aparezca reportada ninguna infección. De esta manera, se les permite tener relaciones íntimas con otras personas de la industria en las grabaciones, pese a que supone un grave riesgo para su salud.

Además de eso, se abstiene de grabar con personas que no quieran revelar su identidad, mientras ella sí expone la suya ante las cámaras. “Mucha gente entra a esta industria porque no muestran la cara o se ponen una máscara en su cara y no muestran, pero uno sí expone su cara, su cuerpo y es para decir: ‘Yo me comí a Esperanza, a Pepita’. Yo cometí el error de hacer esto varias veces y la experiencia fue fatal y dije: ‘En la vida vuelvo a grabar con un hombre con una máscara en la cara’”, afirmó la empresaria en la entrevista.

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Otra confesión: lo que le atrae a Esperanza Gómez de un hombre

Ahora bien, más allá de su trabajo en la industria del contenido para adultos, Esperanza Gómez reveló lo que le atrae de los hombres, dejando de lado su apariencia física. Según detalló, su interés se enciende cuando lo escucha y se percata de la manera en que se expresa. “Me atrae mucho la inteligencia en los hombres”, dijo en el Confesionario.

Esperanza Gómez contó que salió con Jean Carlos Centeno - crédito @jeankcenteno/Instagram

Justamente eso le gustó de Jean Carlos Centeno, el reconocido cantante de música vallenata con el que, según confirmó, alcanzó a salir por un tiempo, aunque nunca formalizaron una relación sentimental. Para entonces, Gómez tenía novio, pero no se lo confesó al artista desde el inicio; lo mantuvo en secreto por un tiempo.

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Parte de su atracción hacia el cantante se centró en su voz y en su trabajo artístico. “Siempre he sentido atracción por los hombres inteligentes, pero también me seduce mucho la voz en un hombre, y él también canta muy bonito, las canciones tenían un contenido romántico y era como el combo de todo”, detalló la actriz de contenido para adultos en su momento, en el programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana.