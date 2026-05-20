La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

El partido de Medellín y Flamengo se canceló por desmanes de los hinchas del Poderoso, a los dos minutos de haber iniciado - crédito Luisa González/REUTERS

Independiente Medellín se alista para la quinta jornada de la Copa Libertadores, en la que se medirá con Cusco en Perú con la obligación de ganar para seguir con vida de cara a la última fecha, así buscará el cupo a los octavos de final o caer a la Copa Sudamericana.

En medio de la preparación del Poderoso, la Conmebol tendría lista la decisión por el partido cancelado ante Flamengo, que se registró a los dos minutos por desmanes de los hinchas locales en el estadio Atanasio Girardot.

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Por lo pronto, el cuadro antioqueño espera que la decisión no sea un golpe fuerte en su camino en el certamen internacional, pues la segunda opción es quedar en playoffs de la Copa Sudamericana, si es tercero del grupo A, para tener competencia en el segundo semestre y con técnico nuevo.

“Ya está definido”

Lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot fue un escándalo para la Conmebol, pues los choques de los aficionados con la Policía a las afueras del escenario, además de los daños a la tribuna norte, no fueron tolerados por la entidad, por eso no continuó el encuentro del 7 de mayo.

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Por esa razón, la decisión sería darle los tres puntos al Flamengo sobre Medellín, con marcador de 3-0 por la cancelación del compromiso en la capital antioqueña, lo que daría la clasificación a los brasileños para los octavos de final, de manera anticipada.

El momento de tensión que se vivió cuando los hinchas del Medellín protestaron en la tribuna norte del Atanasio Girardot-crédito @SC_ESPN/X

La información fue revelada por el periodista brasileño Vene Casagrande, al asegurar que el anuncio se daría hasta la última semana de mayo, previo a la fecha 6 de la fase de grupos, aunque todo indica que ambas instituciones estarían esperando ese resultado.

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“El martillo de la Conmebol ya está golpeado: la victoria por W.O será dada al Flamengo en el duelo con el Medellín. ¿Y por qué aún no se ha anunciado? Simple. Van a esperar para anunciarlo antes del último partido de la fase de grupos la próxima semana. ¿Y por qué? En el entendimiento de la entidad, si se hace esto ahora, los hinchas de los clubes pierden el interés. Sin embargo... nada va a cambiar. Ya está definido", escribió el comunicador.

La Conmebol le daría los tres puntos a Flamengo y declararía a Medellín perdedor por desmanes de hinchas - crédito @venecasagrande/X

De esta manera, Medellín quedaría en la tercera casilla con cuatro puntos y diferencia de -5, dos unidades detrás de Estudiantes y a falta de que disputen los respectivos partidos de la quinta jornada, que será entre el 20 y 21 de mayo.

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Primera sanción al Poderoso

Aunque el resultado sería derrota “por escritorio” para el cuadro antioqueño, desde hace días que sufría por parte de la Conmebol, pues ya lo había castigado con una sanción inicial tras los desmanes de su afición en la tribuna norte, que le costará en los siguientes juegos internacionales.

Para empezar, Medellín no tendrá derecho a jugar con público durante 60 días, que se ampliarían a 90 dependiendo de la confederación, y abarcaría compromisos internacionales de local o visitante, lo que es un fuerte golpe al bolsillo del Poderoso si llega a la Sudamericana o sigue en la Libertadores.

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El partido entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado tras incidentes de hinchas en el estadio Atanasio Girardot-crédito Luisa González/REUTERS

Dicha decisión tenía la opción de apelarla hasta el 19 de mayo, mientras continuaba la deliberación de la sanción definitiva por los disturbios del 7 de mayo en Medellín, pero no se tiene información de que la institución empezara ese proceso.

El cuadro rojo ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico, director deportivo y dueño, lo que significa un revolcón deportivo e institucional para el segundo semestre de 2026, cuando el objetivo es pelear por la Liga BetPlay y avanzar en la Copa Colombia.

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