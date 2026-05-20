Colombia

El Icetex inició la renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026: estos son los pasos clave para asegurar el financiamiento

La apertura de la nueva etapa permitirá a más de cien mil estudiantes continuar sus programas en pregrado y posgrado, siempre que realicen la actualización de datos y los trámites requeridos antes de la fecha límite establecida

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El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
La renovación de créditos Icetex garantiza el acceso y la continuidad académica en programas de pregrado y posgrado, dentro y fuera del país - crédito Colprensa/Grok/Icetex

El Icetex anunció la apertura de la etapa de renovación de créditos educativos vigentes para el segundo semestre de 2026, garantizando el acceso y la continuidad académica a más de 107.000 estudiantes que confían en la entidad para financiar sus estudios de pregrado y posgrado dentro y fuera del país.

El proceso, que estará habilitado hasta el 28 de agosto, es fundamental para asegurar el desembolso oportuno de los recursos a las instituciones de educación superior y a las cuentas personales de quienes cuentan con créditos de sostenimiento de la entidad.

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Renovación de créditos

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, destacó que “de esta forma el Icetex cumple el compromiso de acompañar el sueño de 107.204 estudiantes que continúan cursando, en segundo semestre de 2026, programas de pregrado o posgrado, dentro o fuera del país, y que confiaron en la entidad para financiar la totalidad de sus estudios”. Para este ciclo, la entidad dispone de recursos propios por $1,03 billones para cubrir los desembolsos de matrícula y sostenimiento.

El proceso de renovación estará habilitado hasta el 28 de agosto de 2026, y es obligatorio para asegurar el desembolso de recursos a los estudiantes - crédito Icetex y Luisa González/Reuters
El proceso de renovación estará habilitado hasta el 28 de agosto de 2026, y es obligatorio para asegurar el desembolso de recursos a los estudiantes - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El proceso de renovación aplica a líneas de crédito reembolsable vigentes, tanto para estudios de pregrado como posgrado, y también incluye los créditos de sostenimiento que cubren gastos personales asociados a la permanencia en la universidad.

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Proceso de renovación: pasos y requisitos

La renovación del crédito educativo es un trámite obligatorio que debe realizarse cada semestre para garantizar que el Icetex efectúe el desembolso correspondiente a la matrícula en la universidad o, en el caso de créditos de sostenimiento, a la cuenta bancaria registrada por el estudiante.

Los pasos para renovar el crédito son los siguientes:

  • Actualizar datos personales en el sitio web del Icetex (accede aquí).
  • Presentar el formulario de renovación en la Institución de Educación Superior (IES) donde cursa estudios.
  • Autenticación biométrica: En el caso de créditos de sostenimiento y para estudiantes de universidades sin convenio, es obligatorio realizar la autenticación biométrica en los Centros de Experiencia Presencial (CEP) del Icetex. Para otras modalidades, la autenticación podrá realizarse de manera parcial y voluntaria en canales telefónicos o CEP habilitados.
Recomiendan a beneficiarios no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal fuera de los canales oficiales - crédito Icetex
Los créditos educativos de Icetex incluyen tanto matrícula universitaria como subsidios de sostenimiento para gastos personales durante la carrera - crédito Icetex

Es importante tener presente que si el proceso de renovación no se realiza de forma completa y dentro de los plazos establecidos, no habrá desembolso por parte del Icetex. Además, no renovar el crédito por más de dos periodos consecutivos puede ocasionar la terminación automática del crédito y el paso al cobro.

Indicaciones adicionales y condiciones para el desembolso

Los desembolsos de créditos con subsidio de sostenimiento o tasa estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Si no hay recursos suficientes, los giros y la cartera se liquidarán con la tasa vigente de contratación.

  • Renovaciones extemporáneas y giros adicionales no tendrán el beneficio de subsidio de sostenimiento, pero sí se garantiza el pago de matrícula de acuerdo con el reglamento y la disponibilidad de recursos.
  • No se autorizarán aumentos de valor en los créditos de sostenimiento durante la renovación.
  • Para estudiantes en instituciones con anormalidad académica, el plazo para reportar novedades es hasta el 12 de diciembre de 2026 a través del canal IES.
  • La actualización de datos tanto del estudiante como del deudor solidario es un paso imprescindible para validar la identidad y la seguridad del proceso.

Subsidios y apoyos adicionales

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
No renovar el crédito educativo por dos periodos consecutivos implica la terminación automática y el paso al cobro del crédito estudiantil - crédito Icetex

El Icetex y el Gobierno nacional reiteraron su compromiso con los jóvenes más vulnerables, especialmente aquellos que recibirán el subsidio de sostenimiento en 2026. Ya están asegurados $163.230 millones del Presupuesto Nacional, gestionados por los ministerios de Educación y Hacienda, para agilizar los desembolsos de estos beneficios durante el primer semestre de 2026.

Los estudiantes beneficiarios deben contar con una cuenta bancaria activa y registrada para garantizar el giro del subsidio. Durante 2026, Icetex ha desembolsado $1,25 billones a instituciones educativas y estudiantes mediante créditos reembolsables y fondos administrados, beneficiando a 380.000 colombianos.

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