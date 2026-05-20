El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

El equipo de la ciudad de Santa Marta enfrentará a Bogotá en la pelea por un cupo a la final - crédito Diego Suárez/Infobae

El futuro de dos de las principales figuras del Unión Magdalena comienza a generar expectativa en el fútbol colombiano. A un día de la última jornada de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, el presidente del club samario, Alberto Garzón, reconoció en entrevista con Infobae Colombia que tanto Andrés Carreño como Jhon Lerma podrían cambiar de rumbo una vez finalice la temporada, en medio de rumores que vinculan a Atlético Nacional con ambos jugadores.

El caso que más llama la atención es el de Andrés Carreño, delantero que vive el mejor momento de su carrera. El atacante acumula 15 goles y una asistencia en 18 partidos durante este 2026, números que lo convierten en uno de los goleadores más destacados del ascenso colombiano. Además, ya había mostrado condiciones en su paso anterior por el club samario entre 2023 y 2024, cuando disputó 26 encuentros, marcó nueve goles y entregó cinco asistencias.

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El delantero del torneo tiene ofrecimientos del fútbol colombiano e internacional - crédito Diego Suárez/Infobae

Sobre la situación del atacante, Garzón dejó claro que el futbolista sigue perteneciendo al club y que ya despierta interés dentro y fuera del país.

“Es un jugador que pertenece al club, tiene contrato vigente con nosotros. Se ha distinguido como goleador, es uno de los jugadores que más valoramos. Es un muchacho que viene de nuestras divisiones menores y estamos seguros de que está en un proceso de constante mejora. Tendrá un gran futuro en el fútbol colombiano”, aseguró el directivo.

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Aunque reconoció acercamientos, también aclaró que todavía no existe una oferta formal sobre la mesa. “Los scouts y directores deportivos están muy pendientes de los clubes y de los jugadores. Seguramente Carreño genera el interés de muchos equipos. También lo han buscado desde otros países por medio de empresarios”, añadió.

Unión Magdalena jugará unas horas antes que el Real Cartagena, por lo que no habrá Fair Play con los horarios de la última fecha - crédito Dimayor

Pese a ello, el panorama de un posible fichaje por Atlético Nacional parece complejo. El conjunto antioqueño no tendría como prioridad incorporar un delantero centro para el próximo semestre, aunque históricamente el club verdolaga ha seguido de cerca a jóvenes promesas del fútbol colombiano, incluso para proyectarlas a futuro mediante préstamos. Un antecedente similar ocurrió hace algunos años con Jhonier Blanco, quien pasó del Unión Magdalena a Nacional antes de ser cedido a otros equipos.

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Distinta parece ser la situación de Jhon Lerma. El mediocampista de 23 años suma 19 partidos, un gol y siete asistencias en este 2026, además de 1.569 minutos disputados. Su rendimiento lo ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo samario.

Sin embargo, Garzón confirmó que el volante deberá regresar a Independiente Yumbo, dueño de sus derechos deportivos. “Nosotros no lo vamos a comprar. Primero pensamos en terminar el campeonato y luego sentarnos a analizar la situación”, afirmó.

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A diferencia de Carreño, Lerma sí podría encajar más fácilmente en las necesidades actuales de Atlético Nacional, que buscaría reforzar la mitad del campo para la próxima temporada. Por ahora, el futuro de ambos jugadores sigue abierto, mientras Unión Magdalena se concentra en cerrar de la mejor manera el campeonato.

Unión Magdalena es segundo en la tabla de posiciones del grupo A del Torneo BetPlay I-2026 - crédito Colprensa

Unión Magdalena vs. Bogotá

El partido entre Unión Magdalena y Bogotá Fútbol Club correspondiente a la sexta fecha del Torneo BetPlay 2026-I, se jugará el próximo jueves 21 de mayo a las 7:30 p. m., y se podrá ver a través del canal licenciatario, Win Sports.

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Tabla de posiciones Torneo BetPlay 2026-1

GRUPO A

Envigado — 11 PTS | PJ: 6 | DG: +3 | G: 3 | E: 2 | P: 1 | GF: 6 | GC: 3 Deportes Quindío — 10 PTS | PJ: 6 | DG: +1 | G: 3 | E: 1 | P: 2 | GF: 4 | GC: 3 Inter Palmira — 7 PTS | PJ: 6 | DG: 0 | G: 1 | E: 4 | P: 1 | GF: 3 | GC: 3 Tigres — 4 PTS | PJ: 6 | DG: -4 | G: 1 | E: 1 | P: 4 | GF: 4 | GC: 8

GRUPO B

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Real Cartagena — 10 PTS | PJ: 5 | DG: +1 | G: 3 | E: 1 | P: 1 | GF: 6 | GC: 5 Unión Magdalena — 8 PTS | PJ: 5 | DG: +4 | G: 2 | E: 2 | P: 1 | GF: 8 | GC: 4 Barranquilla — 6 PTS | PJ: 5 | DG: 0 | G: 1 | E: 3 | P: 1 | GF: 4 | GC: 4 Bogotá — 2 PTS | PJ: 5 | DG: -5 | G: 0 | E: 2 | P: 3 | GF: 3 | GC: 8