Colombia

Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

La Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó la suspensión de los efectos del acto expedido por la Fiscalía General de la Nación mientras se estudia su legalidad

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Gustavo Petro y capos de la cárcel de Itagüí
Gustavo Petro estuvo con cabecillas criminales de Antioquia, en medo de su proceso de 'paz urbana'- crédito Presidencia

Una medida cautelar de urgencia frenó de manera provisional los efectos de la Resolución 72 de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se levantaron órdenes de captura contra siete líderes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en el Valle de Aburrá.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó la decisión el miércoles 20 de mayo, al resolver una solicitud que buscó detener la aplicación del acto administrativo mientras avanza el estudio de legalidad. El alto tribunal sostuvo la suspensión provisional como respuesta inmediata frente a los efectos de la resolución cuestionada.

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El expediente surgió tras una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra la determinación de la Fiscalía. Esa acción judicial se dirigió contra el acto del 27 de marzo de 2026, fecha en la que la entidad levantó 23 órdenes de captura contra cabecillas vinculados a procesos de diálogo de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.

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