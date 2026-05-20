Colombia

El congresista Hernán Muriel respondió tras incidente en Llanogrande, Antioquia: “Nunca hacía referencia directa a Uribe ni a su familia”

La realización de un mural alusivo a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales originó un tenso enfrentamiento en inmediaciones de la finca del expresidente, lo que generó pronunciamientos de distintos sectores políticos y autoridades locales

Guardar
Google icon
El acto de memoria en Llanogrande, Antioquia, recordó a las 7.837 víctimas de falsos positivos según la JEP - crédito Imagen Ilustrativa Infobae-Hernán Muriel/X
El acto de memoria en Llanogrande, Antioquia, recordó a las 7.837 víctimas de falsos positivos según la JEP - crédito Imagen Ilustrativa Infobae-Hernán Muriel/X

El 19 de mayo de 2026, un acto de memoria realizado por activistas y colectivos sociales en Llanogrande, Antioquia —liderados por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Hernán Muriel— desató una intensa controversia política y social.

El grupo pintó un grafiti en un muro cercano a la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la leyenda “7.837 almas que no te dejan dormir”, en alusión a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El propio Uribe, al enterarse, llegó al lugar, confrontó a los manifestantes y comenzó a borrar el mural con una brocha, calificando el hecho de provocación y de ataque a su familia.

PUBLICIDAD

La intervención y la reacción

El mural fue realizado en la vía pública, a más de un kilómetro de la propiedad familiar de Uribe, según precisó el congresista Muriel. “Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia. Revisen la pintura antes de que fuera destruida... A lo que sí hacía referencia era a las 7.837 víctimas de los Falsos Positivos, crimen atroz de Estado que se perpetró en el Gobierno Uribe”, explicó Muriel a través de sus redes sociales.

El representante Hernán Muriel aseguró que el mural nunca hacía alusión directa a Uribe ni a su familia, sino a las víctimas - crédito Hernán Muriel/X
El representante Hernán Muriel aseguró que el mural nunca hacía alusión directa a Uribe ni a su familia, sino a las víctimas - crédito Hernán Muriel/X

El exmandatario, visiblemente molesto, interrumpió su agenda en Medellín para dirigirse al sitio de la intervención. Allí, en medio de un cruce de palabras y reclamos, tomó una brocha y comenzó a cubrir el mural, expresando que la acción era un irrespeto y una provocación: “Primero me tienen que matar”.

PUBLICIDAD

Rechazo y respaldos políticos

El incidente fue rápidamente comentado por líderes políticos de todas las orillas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron el acto a través de redes sociales, calificándolo como “hostigamiento” y cuestionaron si se aplicarían sanciones por daño en bien ajeno.

Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, visitó la finca de Uribe para manifestarle su apoyo: “Qué doloroso ver un país donde los adversarios políticos terminan hostigando los hogares de quienes piensan distinto. Ese es el país que representa el Pacto Histórico y encarna Iván Cepeda”.

En contraste, el presidente Gustavo Petro defendió la jornada, señalando que “recordar a las víctimas y hacer memoria sobre los jóvenes asesinados por la fuerza pública a través del arte libre no representa ninguna amenaza y es un derecho”.

El expresidente Álvaro Uribe cubrió con brocha el grafiti que activistas pintaron cerca de su finca y políticos cruzaron acusaciones por el episodio - crédito Hernán Muriel/X
El expresidente Álvaro Uribe cubrió con brocha el grafiti que activistas pintaron cerca de su finca y políticos cruzaron acusaciones por el episodio - crédito Hernán Muriel/X

La versión de Hernán Muriel

Ante los señalamientos y la polarización generada, el congresista Hernán Muriel ofreció una detallada respuesta pública:

  1. Sobre la familia Uribe: “El mural en Llanogrande fue un acto de pedagogía de la memoria. Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia. La disputa es por la justicia de los crímenes de Estado y la garantía de la NO repetición, y la defensa del derecho a la Verdad y la reparación”.
  2. Sobre el lugar del mural: “El mural NO se pintó en su casa. Semejante falsedad es ridícula. [...] La vía pública no le pertenece, tampoco le pertenece todo el territorio de Llanogrande”.
  3. Sobre la organización del acto: “En ningún momento hablé con Iván Cepeda, ni con el Pacto Histórico o alguno de sus políticos integrantes. Esta movilización surgió por iniciativa propia con organizaciones sociales de todo tipo. Nunca fue un evento electoral”.
  4. Sobre la supuesta violencia: “Hasta mi novia fue agredida en el rostro, así está registrado en video. Las personas que estábamos pintando el mural y las organizaciones sociales fuimos provocados por la llegada de Álvaro Uribe y su gente [...] Llegaron con bates, escoltas armados, insultando, empujando, gritando, golpeando...”.
  5. Sobre la legalidad: “No hicimos nada en el marco de la ilegalidad. Todo el tiempo estuvimos en contacto con la institucionalidad de la Alcaldía de Rionegro, Defensoría y Policía Nacional [...] En ningún momento se tuvieron que aplicar correctivos, comparendos o sanciones”.
  6. Sobre las acusaciones personales: “Me señaló y afirmó: ‘ustedes son los responsables del asesinato de mi padre’; suceso que ocurrió hace más de 40 años (yo tengo 28). Dice que yo fui ‘elegido por votos impuestos por el terrorismo’. Es una infamia inaceptable”.
- crédito Hernán Muriel/X
- crédito Hernán Muriel/X

El contexto y la memoria de los falsos positivos

El mural hacía referencia a las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas por la JEP en el Caso 03, cuya mayor incidencia se dio entre 2002 y 2008. Las organizaciones de derechos humanos consideran que el acto fue una expresión legítima de memoria, en un país donde la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición sigue generando tensiones.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo durante el altercado uno de los acompañantes de los manifestantes portaba lo que parecía ser un arma cortopunzante, mientras que el cabildante del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta —conocido como “el concejal del bate”— y el excandidato David Toledo buscaron confrontar físicamente a quienes pintaban el mural. La situación no pasó a mayores, pero evidencia el alto grado de polarización y la dificultad de construir consensos sobre el pasado reciente del país.

Hernán Muriel afirmó que la intervención se realizó en la vía pública y en todo momento fue coordinada con las autoridades - crédito Hernán Muriel/X
Hernán Muriel afirmó que la intervención se realizó en la vía pública y en todo momento fue coordinada con las autoridades - crédito Hernán Muriel/X

Finalmente, para Muriel, lo ocurrido el martes de 19 de mayo en Llanogrande, Antioquia, no fue una provocación sino un acto de reivindicación pacífica de la verdad: “El mural fue un acto de pedagogía de la memoria. La disputa es por la justicia de los crímenes de Estado”.

Temas Relacionados

Hernán MurielÁlvaro Uribe VélezFalsos PositivosLlanogrande AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 20 de mayo: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 20 de mayo: verifique el signo ganador

Cerraron siete centros estéticos en Bucaramanga por realizar procedimientos quirúrgicos de forma irregular

Una joven denunció afectaciones de salud después de someterse a intervenciones en un sitio sin autorización en la capital de Santander, lo que llevó a las autoridades a realizar advertencias

Cerraron siete centros estéticos en Bucaramanga por realizar procedimientos quirúrgicos de forma irregular

Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda por su ‘pelea’ con el expresidente Álvaro Uribe: “Qué asco su forma de hacer política”

La periodista rechazó que el senador del Pacto Histórico describiera como un “acto cultural” la protesta cerca a la casa del líder del Centro Democrático y cuestionó su aspiración presidencial

Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda por su ‘pelea’ con el expresidente Álvaro Uribe: “Qué asco su forma de hacer política”

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Lili Pink sigue funcionando con transacciones en efectivo, Fiscalía tendría dudas sobre los movimientos del dinero

Tras la intervención del Estado, los establecimientos comerciales de ropa interior femenina siguen abiertos bajo inspección de las autoridades

Lili Pink sigue funcionando con transacciones en efectivo, Fiscalía tendría dudas sobre los movimientos del dinero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Esperanza Gómez habló de su romance con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

Sheila Gándara publicó el resultado de la intervención estética a la que se sometió tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Polémica en la Primera B por programación para definir finalista del semestre: esta es la razón

Delantero de Santa Fe salió lesionado tras partido contra Platense, confirmó que es duda para la vuelta contra Junior

Campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia se refirió a la reacción de Roger Martínez tras no ser convocado

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar