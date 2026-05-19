Colombia

Tras la acusación formal contra Alex Saab, recuerdan cuando Abelardo de la Espriella aseguró ser su amigo personal: “Le tengo profundo aprecio”

El resurgimiento de las declaraciones del abogado, ahora candidato presidencial, despierta nuevas reacciones sobre la naturaleza de sus lazos en medio de la discusión política y judicial

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El interés sobre la amistad y el vínculo profesional entre el abogado y el empresario condenado por lavado de dinero ha cobrado fuerza en la opinión pública - crédito W Radio / VickyDávila / X

El 19 de mayo de 2026, el ciudadano colombiano Alex Saab fue condenado por lavado de dinero en una corte de Miami, Estados Unidos, y quedó detenido sin opción de fianza.

Este hecho hizo recircular publicaciones y entrevistas en las que el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmaba años atrás su amistad con Saab e incluso otras entrevistas en las que este último también destacaba su cercanía.

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El debate sobre los vínculos personales y la colaboración legal entre el abogado colombiano y el empresario sentenciado no es algo reciente, pues precisamente se reviralizó una publicación de la excandidata presidencial y periodista Vicky Dávila de cuando trabajaba en la mesa de la W Radio, en la que De la Espriella menciona su relación laboral con Saab.

El 24 de septiembre de 2025, Dávila publicó en la red social X que Abelardo de la Espriella, durante su campaña, expresó: “Soy amigo personal de Alex (Saab), le tengo un profundo aprecio”.

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Enfrentamiento entre activistas colombianos por la relación de Abelardo de la Espriella y Alex Saab - crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters
La decisión judicial en Miami ha servido como catalizador para reexaminar la posición del abogado colombiano y su relación pasada con el empresario sentenciado - crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

La relación entre Abelardo de la Espriella y Alex Saab ha estado marcada tanto por la amistad como por una colaboración jurídica pasada.

Saab fue cliente de la firma de De la Espriella en procesos por lavado de activos en Colombia, y ambos han reconocido públicamente su cercanía, su amistad.

La condena de Saab en Estados Unidos reaviva la discusión en torno a estas conexiones, con especial atención al uso político y mediático de los antecedentes compartidos.

La periodista hizo hincapié en que debe diferenciarse el rol de De la Espriella como amigo y no solo como representante legal de Saab. Además, puso en tela de juicio la coherencia entre el discurso público del abogado—un reconocido opositor del chavismo—y su amistad con Saab, a quien la prensa ha señalado como testaferro del gobierno venezolano.

El testimonio de Saab y la relación abogado-cliente con De la Espriella

En 2021, Alex Saab ratificó en entrevista con El Espectador su amistad con De la Espriella y describió la separación entre su vínculo profesional y personal.

Detalló que De la Espriella fue su abogado en Colombia durante varios años y dejó de serlo dos años antes, subrayando que sus diferencias políticas no afectaron su amistad.

Es un gran abogado y amigo, sus credenciales profesionales son bien conocidas por todos. Simplemente ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”, explicó Saab en una entrevista. Para El Espectador en el 2021.

El empresario enfatizó que, a pesar de las controversias y su ingreso en la lista OFAC (también conocida como “Lista Clinton”), la relación personal con De la Espriella se mantuvo. De acuerdo con El Espectador, el abogado defendió el trabajo de su firma como servicios “sin distingo ideológico”, remarcando que los criterios para aceptar casos eran únicamente técnicos.

el diario colombiano El Espectador y confirmó la periodista Vicky Dávila en la red social X (antes Twitter). Esta decisión judicial ha reactivado el escrutinio sobre las defensas previas y las relaciones profesionales entre ambos protagonistas, situándolos nuevamente en el centro de la coyuntura política y judicial.

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