Colombia

Así habría sido el recorrido del vehículo en el que desapareció Yulixa Toloza tras salir de centro estético clandestino en Bogotá: cómo llegó hasta la frontera con Venezuela

Un aspecto clave para la Policía y la Sijín es el vacío de aproximadamente cuatro horas y veintisiete minutos que transcurre entre el paso del vehículo y su aparición en el peaje de Tuta, Boyacá

Guardar
Google icon
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

El hallazgo del vehículo negro con placas UCQ 340 en las inmediaciones de Cúcuta, en Norte de Santander, marcó un punto de inflexión en la investigación sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza, que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sector de Venecia, sur de Bogotá.

Las autoridades consideran que el seguimiento minucioso del recorrido del automóvil ha proporcionado nuevas pistas cruciales para esclarecer el caso.

PUBLICIDAD

La reconstrucción de la ruta evidencia que el automóvil fue registrado por cámaras de seguridad en el momento en que dos hombres retiraban a la mujer del centro estético a las 7:24 p. m. del miércoles 13 de mayo de 2026. Sin embargo, la diferencia horaria entre ese instante y la salida efectiva del vehículo de Bogotá sigue siendo motivo de análisis para los investigadores, quienes buscan determinar los movimientos exactos en ese lapso.

Pintura en acuarela de un coche sedán verde claro con matrícula colombiana CD-340 en un camino de tierra. Fondo de montañas verdes, palmeras y casas rurales.
El hallazgo del vehículo negro con placas UCQ 340 en las inmediaciones de Cúcuta marcó un punto de inflexión en la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza, que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sector de Venecia, sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, la primera evidencia concreta en carretera se obtuvo cuando el automóvil pasó por el peaje Andes a la 1:51 de la madrugada del jueves, horas después de la desaparición. Pocos minutos más tarde, a las 2:14 a. m., fue captado en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá. Posteriormente, a las 2:54 a. m., cruzó el peaje Albarracín, en Villapinzón.

PUBLICIDAD

Un aspecto clave para la Policía y la Sijín es el vacío de aproximadamente cuatro horas y veintisiete minutos que se produce tras el paso por Albarracín hasta la aparición del vehículo en el peaje de Tuta, Boyacá. Este intervalo es objeto de investigación para aclarar si los ocupantes realizaron alguna parada relevante o desviaron su trayecto.

Después de dejar Boyacá, la ruta continuó sin interrupciones hacia Santander, atravesando localidades como Curití, Los Curos y El Picacho. El vehículo mantuvo su curso hacia la zona fronteriza, con registros que confirman su paso por Pamplonita y Los Acacios, ya en Norte de Santander.

Vehículo caso Yulixa Toloza
El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

La llegada a la región limítrofe se documentó a las 4:14 p. m. del jueves 14 de mayo, casi 21 horas después de la desaparición. Un dato relevante es que el automóvil fue encontrado posteriormente en Los Patios, municipio vecino a Cúcuta, donde la Policía ubicó el vehículo tras recibir una alerta ciudadana y una llamada clave. El lugar donde se halló el vehículo habría sido alquilado con el propósito de ocultarlo, según los reportes policiales.

Capturas y búsqueda en curso

En la zona donde apareció el automóvil, la Sijín e Inteligencia llevaron a cabo pruebas lofoscópicas, análisis de ADN y recolección de indicios materiales para determinar el destino de Yulixa Toloza. El operativo culminó con la captura de dos personas extranjeras, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas.

Mientras las autoridades procesan el vehículo en Cúcuta, la búsqueda de la mujer continúa en Bogotá, especialmente en áreas como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y las riberas del río Tunjuelo. Familiares y allegados mantienen la esperanza de que los descubrimientos recientes permitan esclarecer el paradero de Yulixa Toloza y aporten respuestas definitivas sobre el caso.

El automovil que transportó a Yulixa Toloza fue avistado en las afueras de Bogotá, durante la madrugada del jueves 14 de mayo - crédito @LaJornadaco/X
El automovil que transportó a Yulixa Toloza fue avistado en las afueras de Bogotá, durante la madrugada del jueves 14 de mayo - crédito @LaJornadaco/X

El desarrollo de los operativos tras el hallazgo del vehículo ha marcado un avance relevante en la labor de las autoridades, quienes concentran esfuerzos en el análisis de pruebas y el seguimiento de trayectorias para esclarecer lo ocurrido.

El procesamiento del automóvil, la detención de sospechosos y la recolección de indicios materiales abren nuevas posibilidades para la investigación, mientras la búsqueda de Yulixa Toloza continúa tanto en Cúcuta como en Bogotá. Las acciones coordinadas entre diferentes entidades y la colaboración ciudadana mantienen activa la esperanza de obtener información clave que permita resolver el caso y determinar el destino de la ciudadana desaparecida.

Temas Relacionados

Yulixa TolozaRecorrido de VehículoMujer desaparecidaCúcutaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video registró el momento en que un ciudadano intentó colarse en TransMilenio y cayó al ingresar por la puerta para personas con discapacidad

Un joven fue captado por cámaras de seguridad al sufrir una caída mientras intentaba ingresar de forma irregular por un acceso restringido, mientras su acompañante permanecía junto a él

Video registró el momento en que un ciudadano intentó colarse en TransMilenio y cayó al ingresar por la puerta para personas con discapacidad

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Después del día de descanso que tuvo la ronda itálica, las acciones regresarán con un día intenso en la contrarreloj entre Viareggio y Massa

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Un arquero de 43 años fue incluido en la lista de 26 convocados de la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El combinado europeo regresa a una copa del mundo tras 28 años de ausencia y enfrentará a Brasil, Haití y Marruecos

Un arquero de 43 años fue incluido en la lista de 26 convocados de la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Concejal de Medellín afirmó que la izquierda logró su cometido de dividir a la derecha: “Ojalá no nos cueste el país”

Andrés ‘Gury’ Rodríguez señaló que la estrategia de división favorece a sectores de la izquierda y alertó sobre el impacto de la “guerra sucia” en la estabilidad y la unidad política tras los comicios del próximo 31 de mayo de 2026

Concejal de Medellín afirmó que la izquierda logró su cometido de dividir a la derecha: “Ojalá no nos cueste el país”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Marcela Gallego reveló a sus seguidores por qué cerrará su cuenta de X: “No puedo vivir con esta tensión”

Marcela Gallego reveló a sus seguidores por qué cerrará su cuenta de X: “No puedo vivir con esta tensión”

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían puesto fin a su relación tras más de diez años juntos: esto se sabe

Alexa Torrex se mudó de la casa en la que vivía con su expareja Jhorman Toloza: “Mala energía”

⁠Así reaccionó Shakira en redes sociales tras ganar batalla contra la Hacienda española: usó canción para lanzar indirecta

Greeicy Rendón vivió un incómodo momento en Miami cuando un desconocido trató de convencerla de viajar con él a Europa: “Tengo un jet”

Deportes

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Roberto Martínez habló sobre cómo dirigirá a Cristiano Ronaldo en su último Mundial: “La gestión es muy natural”

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal, rival de Colombia, anunció una lista de 27 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026