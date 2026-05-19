Así habría sido el recorrido del vehículo en el que desapareció Yulixa Toloza tras salir de centro estético clandestino en Bogotá: cómo llegó hasta la frontera con Venezuela

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

El hallazgo del vehículo negro con placas UCQ 340 en las inmediaciones de Cúcuta, en Norte de Santander, marcó un punto de inflexión en la investigación sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza, que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sector de Venecia, sur de Bogotá.

Las autoridades consideran que el seguimiento minucioso del recorrido del automóvil ha proporcionado nuevas pistas cruciales para esclarecer el caso.

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La reconstrucción de la ruta evidencia que el automóvil fue registrado por cámaras de seguridad en el momento en que dos hombres retiraban a la mujer del centro estético a las 7:24 p. m. del miércoles 13 de mayo de 2026. Sin embargo, la diferencia horaria entre ese instante y la salida efectiva del vehículo de Bogotá sigue siendo motivo de análisis para los investigadores, quienes buscan determinar los movimientos exactos en ese lapso.

El hallazgo del vehículo negro con placas UCQ 340 en las inmediaciones de Cúcuta marcó un punto de inflexión en la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza, que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sector de Venecia, sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, la primera evidencia concreta en carretera se obtuvo cuando el automóvil pasó por el peaje Andes a la 1:51 de la madrugada del jueves, horas después de la desaparición. Pocos minutos más tarde, a las 2:14 a. m., fue captado en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá. Posteriormente, a las 2:54 a. m., cruzó el peaje Albarracín, en Villapinzón.

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Un aspecto clave para la Policía y la Sijín es el vacío de aproximadamente cuatro horas y veintisiete minutos que se produce tras el paso por Albarracín hasta la aparición del vehículo en el peaje de Tuta, Boyacá. Este intervalo es objeto de investigación para aclarar si los ocupantes realizaron alguna parada relevante o desviaron su trayecto.

Después de dejar Boyacá, la ruta continuó sin interrupciones hacia Santander, atravesando localidades como Curití, Los Curos y El Picacho. El vehículo mantuvo su curso hacia la zona fronteriza, con registros que confirman su paso por Pamplonita y Los Acacios, ya en Norte de Santander.

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El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

La llegada a la región limítrofe se documentó a las 4:14 p. m. del jueves 14 de mayo, casi 21 horas después de la desaparición. Un dato relevante es que el automóvil fue encontrado posteriormente en Los Patios, municipio vecino a Cúcuta, donde la Policía ubicó el vehículo tras recibir una alerta ciudadana y una llamada clave. El lugar donde se halló el vehículo habría sido alquilado con el propósito de ocultarlo, según los reportes policiales.

Capturas y búsqueda en curso

En la zona donde apareció el automóvil, la Sijín e Inteligencia llevaron a cabo pruebas lofoscópicas, análisis de ADN y recolección de indicios materiales para determinar el destino de Yulixa Toloza. El operativo culminó con la captura de dos personas extranjeras, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas.

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Mientras las autoridades procesan el vehículo en Cúcuta, la búsqueda de la mujer continúa en Bogotá, especialmente en áreas como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y las riberas del río Tunjuelo. Familiares y allegados mantienen la esperanza de que los descubrimientos recientes permitan esclarecer el paradero de Yulixa Toloza y aporten respuestas definitivas sobre el caso.

El automovil que transportó a Yulixa Toloza fue avistado en las afueras de Bogotá, durante la madrugada del jueves 14 de mayo - crédito @LaJornadaco/X

El desarrollo de los operativos tras el hallazgo del vehículo ha marcado un avance relevante en la labor de las autoridades, quienes concentran esfuerzos en el análisis de pruebas y el seguimiento de trayectorias para esclarecer lo ocurrido.

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El procesamiento del automóvil, la detención de sospechosos y la recolección de indicios materiales abren nuevas posibilidades para la investigación, mientras la búsqueda de Yulixa Toloza continúa tanto en Cúcuta como en Bogotá. Las acciones coordinadas entre diferentes entidades y la colaboración ciudadana mantienen activa la esperanza de obtener información clave que permita resolver el caso y determinar el destino de la ciudadana desaparecida.