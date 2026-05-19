CEO de Atlas Intel defendió sus encuestas de las críticas y descartó que Paloma Valencia llegue a la segunda vuelta: “No va a pasar”

La revisión de proyecciones en la consultora descarta que la senadora logre avanzar sobre su competidor directo en el actual proceso electoral, según declaró el representante de la firma encuestadora - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Andrei Roman, director general de Atlas Intel, descartó categóricamente la posibilidad de que Paloma Valencia avance a la segunda vuelta presidencial de Colombia en lugar de Abelardo de la Espriella.

El director general de Atlas Intel sostuvo que, según el tracking más reciente de la encuestadora, revelado a El Tiempo, Iván Cepeda sería quien pase a la segunda vuelta, acompañado por Abelardo de la Espriella y no por Paloma Valencia.

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Sobre esto, el medio citado cuestionó sobre la afectación a su credibilidad llegado el caso en que sea Paloma Valencia quien pase a segunda vuelta con alguno de los otros dos candidatos presidenciales, a lo que Román sostuvo: “Sí, evidentemente la afectaría. Pero eso no va a pasar”, refiriéndose a que precisamente la candidata no estará en la segunda vuelta.

Según dijo, los resultados internos de Atlas Intel excluyen de manera concluyente que Valencia supere a De la Espriella, posición que sostiene pese a los señalamientos y la presión regulatoria en el país.

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En entrevista con El Tiempo, Roman fundamentó su postura en la metodología de su consultora, el historial de precisión de sus pronósticos y la confianza en los datos obtenidos.

Roman reconoce las dificultades que existen para aplicar la labor encuestadora bajo la actual Ley 2494 y la supervisión del Consejo Nacional Electoral de Colombia. “No tengo derecho de criticar la ley; mi obligación es respetarla. En Atlas Intel estamos completamente atentos a los diversos requerimientos de la legislación. Al mismo tiempo, necesitamos hacer un buen trabajo que honre nuestra trayectoria, que es de precisión en encuestas electorales”, explicó al medio mencionado.

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La aplicación actual de la legislación es considerada por el directivo como un factor limitante para la divulgación de información oportuna a los electores colombianos, bajo la vigilancia de la autoridad electoral - crédito AP - REUTERS

Respecto al efecto de la regulación, Roman señaló: “Pienso que la legislación, de hecho, no logra avanzar en su propósito, que es mejorar la calidad de las encuestas. Si fuera así, no se habrían presentado los errores tan grandes que ocurrieron, por ejemplo, en las consultas de este año”.

Roman considera que el enfoque de la ley es “demasiado rígido y también un poco ambiguo”, dejando, a su juicio, un amplio margen de discrecionalidad a la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral.

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Sostiene que esto ha llevado al órgano a desempeñar un papel mayor al inicialmente previsto por los legisladores.

Según Roman, “la restricción al calendario de publicación impuesta por la ley equivale a una censura sobre información relevante para los ciudadanos”, en diálogo con El Tiempo. Reafirma que, mientras la Corte Constitucional no decida,

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Ante los cuestionamientos metodológicos frecuentes, Roman apuntó: “Si nuestras encuestas no fueran buenas encuestas, robustas, con bases científicas, no tendríamos la trayectoria que hemos construido y que nos permitió ser la encuestadora más precisa en dos ciclos electorales consecutivos en Estados Unidos, en tres ciclos en Argentina, en las elecciones de consultas este año en Colombia”.

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático. Las declaraciones del director general resaltan la rigidez y la ambigüedad de la normativa aplicada al sector, lo que concede alto nivel de discrecionalidad a la comisión técnica de encuestas - crédito Colprensa

Consultado sobre la supuesta naturaleza de “sondeo no probabilístico”, Roman respondió: “Nosotros sí buscamos establecer estas probabilidades y ajustarnos en relación con ellas. Lo que la comisión técnica me parece que entiende, en términos de su lectura de la ley, es que solo las encuestas presenciales, que tienen un plan muestral predefinido en términos territoriales, son encuestas probabilísticas”, según dijo al medio citado.

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Advirtió que, de aplicarse este criterio, quedarían excluidos métodos ampliamente utilizados en países como Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos durante los últimos 20 años, lo que para él no es razonable. “Nosotros buscamos entender las probabilidades de inclusión dentro de la muestra, garantizamos una selección aleatoria, estimamos probabilidades de inclusión, asignamos factores de expansión y garantizamos una muestra representativa a partir de este proceso de calibración”, explicó.

Para Roman, la calidad de los resultados sostiene la credibilidad de la empresa: “Si en elecciones consecutivas… logramos llegar muy próximos a los resultados… esto prueba que no se trata de un sondeo, sino que es una encuesta”.

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Sobre la intervención estatal, el CEO sostiene: “No veo absolutamente necesaria la intervención de una comisión, o de un consejo electoral, para garantizar eso. Por esa razón, en la gran mayoría de países democráticos esto no sucede”.

El directivo argumenta que, en la mayoría de democracias, no se requiere intervención directa de órganos electorales para garantizar la confiabilidad de los estudios de opinión - crédito Sergio Acero / Reuters

En cuanto a la credibilidad de la firma en caso de que el desenlace sea distinto, Roman señaló que la definición está dada por la tendencia de los datos analizados y remarcó que cualquier especulación sobre un avance de Paloma Valencia carece de sustento, ya que la información gestionada por su empresa es concluyente y excluye esa opción.

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