Colombia

El polémico concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez le echó la culpa a la izquierda de la división de la derecha: “Ojalá no nos cueste el país”

Andrés ‘Gury’ Rodríguez señaló que la estrategia de división favorece a sectores de la izquierda y alertó sobre el impacto de la “guerra sucia” en la estabilidad y la unidad política tras los comicios del próximo 31 de mayo de 2026

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Concejal Andrés Rodríguez
Andrés 'Gury' Rodríguez pidió unidad y advirtió sobre consecuencias de la escalada de ataques políticos - crédito andresguryrodriguez/Instagram

Durante los últimos días, el clima electoral colombiano se ha visto tensionado por una serie de enfrentamientos públicos entre las campañas presidenciales de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

En este contexto, el concejal de Medellín, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, compartió en la red social X su preocupación ante la creciente polarización y los efectos de la confrontación política entre ambas campañas de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo de 2026.

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A través de su cuenta oficial, Rodríguez expresó: “Que 15 días más duros nos esperan. Ya igualmente la izquierda logró su cometido, la famosa frase ‘divide y vencerás’. Y llegará la segunda vuelta (ojalá) y ahí el 1 de junio se olvidará la guerra sucia tan hp que comenzaron desde allá y que creyeron que al responderles los malos éramos nosotros. Ojalá no queden muchos dolores y eso no nos cueste el país, ojalá”.

El pronunciamiento del concejal se da en medio de una escalada de cruces de declaraciones y acusaciones entre los equipos de los dos aspirantes de derecha.

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Concejal de Medellín alertó por efectos de la confrontación entre campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X
Concejal de Medellín alertó por efectos de la confrontación entre campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X

Según Rodríguez, el ambiente de confrontación beneficia a sectores políticos que apuestan por la división entre adversarios de la izquierda, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que puede traer este tipo de disputas en la cohesión de los movimientos que buscan llegar a la presidencia.

Rodríguez subrayó el riesgo de que las heridas abiertas durante la campaña no logren cerrarse tras la cita electoral.

El concejal insistió en que el desgaste provocado por la “guerra sucia” podría convertirse en un obstáculo para la unidad necesaria en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Por último, expresó su temor a que las fracturas internas terminen afectando la estabilidad nacional.

Andrés ‘Gury’ Rodríguez exigió aclaraciones tras ser vinculado a señalamientos en confrontación política

En medio de la creciente polarización política colombiana, un nuevo capítulo de acusaciones y réplicas entre figuras de alto perfil reavivó el debate en redes sociales. El reciente cruce involucró a Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Abelardo de la Espriella, candidato presidencial; y Andrés ‘Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín.

El episodio se originó tras una publicación de Tomás Uribe Moreno. En el mensaje, compartió: “#NiAbelardo Ni Cepeda”, y sostuvo que “@IvanCepeda es el heredero de las Farc”. También acusó a De la Espriella de haber “pagado $3.000 millones a influenciadores para atacarnos”.

Cuenta De la Espriella Presidente respondió a Tomás Uribe y señaló a concejal Gury por gastos de campaña no reportados - crédito @tomasuribeEco/X - @AbelardoPTE/X
Cuenta De la Espriella Presidente respondió a Tomás Uribe y señaló a concejal Gury por gastos de campaña no reportados - crédito @tomasuribeEco/X - @AbelardoPTE/X

Estas afirmaciones generaron una rápida respuesta de simpatizantes de la campaña de De la Espriella, quienes, desde la cuenta de seguidores De La Espriella Presidente, replicaron: “Tomás se preocupa más por cómo se gasta la plata la campaña de Abelardo que por cómo se la gasta la campaña de Paloma o los amigos de Paloma, como el concejal Gury, amigo íntimo del falso escolta que pretendía atentar contra Abelardo en Envigado. Aunque ese tipo de gastos seguramente no los reporten”.

La mención directa a Andrés ‘Gury’ Rodríguez motivó al concejal a emitir un comunicado público, solicitando: “de manera pública a la campaña del señor @ABDELAESPRIELLA informar si el perfil denominado ‘De La Espriella Presidente’ pertenece oficialmente a su estructura de campaña, si es administrado directa o indirectamente por personas vinculadas a dicha campaña, o si cuenta con algún tipo de autorización, coordinación o validación política por parte de la misma”.

En el texto, el concejal advirtió que resultó “profundamente grave que desde perfiles asociados al debate político se estén promoviendo publicaciones que buscan construir insinuaciones y asociaciones malintencionadas sobre mi persona, vinculándome indirectamente con supuestos hechos criminales, sin una sola prueba, denuncia formal o sustento verificable”.

Andrés Gury Rodríguez cuestionó campaña de insinuaciones sin pruebas y defiende su honra - crédito @AndresGuryRod/X
Andrés Gury Rodríguez cuestionó campaña de insinuaciones sin pruebas y defiende su honra - crédito @AndresGuryRod/X

Rodríguez calificó estos señalamientos como intentos de “instalar un relato de sospecha pública mediante insinuaciones personales y referencias a presuntos actos violentos, afectando de manera irresponsable mi honra, mi reputación y mi ejercicio político”.

El funcionario solicitó que cualquier persona con “información, pruebas o elementos reales que pretendan vincularme con cualquier conducta ilegal o criminal, proceda inmediatamente a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”. Añadió que, en ausencia de pruebas, “quedará en evidencia que este tipo de publicaciones no tienen otro propósito distinto al de fabricar una cortina de humo política, desviar la discusión pública y promover campañas de desprestigio mediante narrativas falsas e insinuaciones irresponsables”.

Rodríguez concluyó que “el debate democrático debe desarrollarse con argumentos, transparencia y responsabilidad”.

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